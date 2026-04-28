MP Breaking News LIVE: कान्हा टाइगर रिजर्व पहुंचेंगे सीएम मोहन, गर्मी के चलते स्कूलों में छुट्टी, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: CM मोहन यादव आज कान्हा नेशनल टाइगर रिजर्व में चार जंगली भैंसों को छोड़ेंगे. उधर, भोपाल में BJP महिला मोर्चा नारी शक्ति वंदन के समर्थन में एक मशाल जुलूस का आयोजन करेगा. इसके अलावा मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताज़ा खबरों और अपडेट्स के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.
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MP News Updates: 28 अप्रैल को मध्य प्रदेश में काफी हलचल है. पूरे राज्य में गर्मी की तपिश लगातार बढ़ रही है, जिसके चलते कई जिलों में 30 अप्रैल तक स्कूलों को बंद कर दिया गया है. आज BJP महिला मोर्चा भोपाल में नारी शक्ति वंदन पहल के समर्थन में एक मशाल जुलूस का आयोजन करेगा. इस जुलूस में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के शामिल होने का कार्यक्रम है. यह मशाल जुलूस शाम 5:00 बजे शुरू होगा. इसके अलावा मुख्यमंत्री कान्हा टाइगर रिजर्व में जंगली भैंसों को फिर से बसाने के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे. साथ ही अगर आप मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताज़ा ख़बरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.
मोहन कैबिनेट की बैठक आज
आज मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित की जाएगी. यह बैठक मंत्रालय में दोपहर 12:30 बजे होगी, जिसमें राज्य सरकार के कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी और उन पर निर्णय लिए जाएंगे. बैठक के दौरान विकास कार्यों, नीतिगत निर्णयों और जनहित से जुड़े मुद्दों को मंजूरी मिल सकती है.
दमोह में स्कूल बंद
दमोह जिले में भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने छात्रों के स्वास्थ्य के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. जिले भर के सभी स्कूलों में प्री-प्राइमरी स्तर से लेकर कक्षा 8 तक के छात्रों के लिए 30 अप्रैल तक अवकाश घोषित कर दिया गया है.
बीजेपी महिला मोर्चा का भोपाल में मशाल जुलूस आज
आज भोपाल में BJP महिला मोर्चा 'नारी शक्ति वंदन' के समर्थन में एक मशाल जुलूस का आयोजन करेगा. यह जुलूस शाम 5:00 बजे सोमवारा पुलिस चौकी से शुरू होगा, सुभाष चौक से होते हुए लखेरापुरा में समाप्त होगा. इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, सांसद, मंत्री और बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता शामिल होंगी. इस पहल का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण का समर्थन करना और जागरूकता बढ़ाना है.
कान्हा टाइगर रिजर्व पहुंचेंगे सीएम मोहन
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आज का कार्यक्रम बहुत व्यस्त है. वे सुबह 7:50 बजे जबलपुर से बालाघाट के टोपला पहुंचेंगे और वहां से सुबह 8:00 बजे कान्हा टाइगर रिजर्व के सुपखर के लिए रवाना होंगे. सुबह 8:30 बजे वे जंगली भैंसों के पुनर्स्थापन के कार्यक्रम में शामिल होंगे. इसके बाद सुबह 9:20 बजे टोपला लौटकर, वे गढ़ी क्षेत्र में सड़कों का भूमिपूजन और उद्घाटन करेंगे.