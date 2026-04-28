MP Breaking News LIVE: कान्हा टाइगर रिजर्व पहुंचेंगे सीएम मोहन, गर्मी के चलते स्कूलों में छुट्टी, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Updates: 28 अप्रैल को मध्य प्रदेश में काफी हलचल है. पूरे राज्य में गर्मी की तपिश लगातार बढ़ रही है, जिसके चलते कई जिलों में 30 अप्रैल तक स्कूलों को बंद कर दिया गया है. आज BJP महिला मोर्चा भोपाल में नारी शक्ति वंदन पहल के समर्थन में एक मशाल जुलूस का आयोजन करेगा. इस जुलूस में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के शामिल होने का कार्यक्रम है. यह मशाल जुलूस शाम 5:00 बजे शुरू होगा. इसके अलावा मुख्यमंत्री कान्हा टाइगर रिजर्व में जंगली भैंसों को फिर से बसाने के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे. साथ ही अगर आप मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताज़ा ख़बरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.

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