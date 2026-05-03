MP Breaking News LIVE: भोपाल में NEET UG की परीक्षा आज, इंदौर दौरे पर सीएम मोहन, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Updates: 3 मई को मध्य प्रदेश भर में कई खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं. भोपाल के 33 केंद्रों पर NEET UG परीक्षा आयोजित की जा रही है. परीक्षा दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक होनी है, और केंद्रों में प्रवेश सुबह 11:00 बजे से शुरू हो जाएगा. इस बीच मुख्यमंत्री इंदौर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं. प्रदेश में कई जिलों में भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की गई है, जबकि अन्य स्थानों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. साथ ही मध्य प्रदेश में बिजली की कीमतें एक बार फिर बढ़ गई हैं. इसके अलावा यदि आप मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताज़ा खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.

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