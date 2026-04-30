MP Breaking News LIVE: महेश्वर में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम मोहन, सागर में हिट एंड रन का मामला, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Updates: 30 अप्रैल को मध्य प्रदेश में काफी हलचल देखने को मिल रही है. पूरे राज्य में पड़ रही भीषण गर्मी ने लोगों का जीवन बेहद मुश्किल बना दिया है. हालांकि, इस स्थिति के बीच मौसम विभाग ने कुछ राहत भरी खबर दी है. गुरुवार के लिए प्रदेश के लगभग आधे हिस्से में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. दूसरी ओर, मुख्यमंत्री मोहन यादव आज खरगोन जिले के दौरे पर हैं, जहां वे महेश्वर में कई स्थानीय कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे. इसके अलावा सागर जिले में हिट-एंड-रन की एक घटना सामने आई है. साथ ही अगर आप मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.

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