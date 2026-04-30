MP Breaking News LIVE: महेश्वर में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम मोहन, सागर में हिट एंड रन का मामला, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: CM मोहन यादव आज खरगोन के दौरे पर हैं, जहां वे महेश्वर में कई स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे. इस बीच आज राज्य के कई जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा खबरों और अपडेट्स के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.
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MP News Updates: 30 अप्रैल को मध्य प्रदेश में काफी हलचल देखने को मिल रही है. पूरे राज्य में पड़ रही भीषण गर्मी ने लोगों का जीवन बेहद मुश्किल बना दिया है. हालांकि, इस स्थिति के बीच मौसम विभाग ने कुछ राहत भरी खबर दी है. गुरुवार के लिए प्रदेश के लगभग आधे हिस्से में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. दूसरी ओर, मुख्यमंत्री मोहन यादव आज खरगोन जिले के दौरे पर हैं, जहां वे महेश्वर में कई स्थानीय कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे. इसके अलावा सागर जिले में हिट-एंड-रन की एक घटना सामने आई है. साथ ही अगर आप मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.
सागर में हिट एंड रन का मामला
सागर में तेज रफ्तार गाड़ियों से होने वाला कहर एक बार फिर देखने को मिला है, जहां हिट-एंड-रन की एक घटना में एक किसान की जान चली गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. यह घटना राजघाट रोड पर BD अस्पताल के पास रात करीब 11:30 बजे हुई. तेज रफ़्तार से जा रही एक काली Mahindra XUV बेकाबू होकर सड़क पर अनियंत्रित हो गई.
आज जारी होंगे 5वीं-8वीं के रिजल्ट
छत्तीसगढ़ में आज कक्षा 5 और 8 की परीक्षाओं के नतीजे जारी किए जाएंगे. ये नतीजे स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा घोषित किए जाएंगे. इस बार सरकारी और निजी दोनों तरह के स्कूलों के लिए एक केंद्रीकृत परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसके नतीजों का छात्र और अभिभावक बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे.
मुख्यमंत्री मोहन यादव का आज का कार्यक्रम
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होंगे. दिन की शुरुआत महेश्वर और खरगोन में स्थानीय कार्यक्रमों से होगी. इसके बाद वे भोपाल स्थित मुख्यमंत्री निवास में ADG (खुफिया) और जनसंपर्क आयुक्त के साथ एक ब्रीफिंग करेंगे. दोपहर में वे रवींद्र भवन में आयोजित कृषि उन्मुखीकरण प्रशिक्षण कार्यशाला में भाग लेंगे. इसके बाद वे मंत्रालय में विमानन तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभागों के साथ समीक्षा बैठकें करेंगे.
एमपी में बारिश का अलर्ट
मध्य प्रदेश में इस समय भीषण गर्मी का दौर चल रहा है, जहां ज़्यादातर ज़िलों में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के आस-पास बना हुआ है. सीधी सबसे गर्म ज़िला रहा, जहां तापमान 43.8°C दर्ज किया गया. वहीं भोपाल में पारा 43.7°C तक पहुंच गया जो पिछले आठ सालों में नहीं देखा गया था. राजस्थान और गुजरात से आ रही गर्म हवाओं ने स्थिति को और भी ज़्यादा खराब कर दिया है. मौसम विभाग ने कई ज़िलों के लिए लू का अलर्ट जारी किया है, जबकि अलग-अलग जगहों के लिए बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है.