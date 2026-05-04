MP Breaking News LIVE: ग्वालियर दौरे पर सीएम मोहन यादव, देंगे अलग-अलग सौगतें, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Updates: 4 मई को मध्य प्रदेश में कई खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं. पूरे राज्य में मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है. आज 30 से अधिक जिलों के लिए आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. इस बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव ग्वालियर जिले के दौरे पर हैं. यहां वे कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और विभिन्न विकासों की सौगात देंगे.साथ ही वे ऋषि गालव विश्वविद्यालय का भूमि पूजन भी करेंगे. दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में भी गरज और बिजली कड़कने के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा यदि आप मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.

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