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MP Breaking News LIVE: ग्वालियर दौरे पर सीएम मोहन यादव, देंगे अलग-अलग सौगतें, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: CM मोहन यादव आज ग्वालियर के दौरे पर रहेंगे, जहां वे कई विकास कार्यों की सौगात देंगे. इस बीच आज 30 से अधिक जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा खबरों और अपडेट्स के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: May 04, 2026, 08:04 AM IST
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MP Breaking News LIVE: ग्वालियर दौरे पर सीएम मोहन यादव, देंगे अलग-अलग सौगतें, पढ़ें बड़ी खबरें
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MP News Updates: 4 मई को मध्य प्रदेश में कई खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं. पूरे राज्य में मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है. आज 30 से अधिक जिलों के लिए आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. इस बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव ग्वालियर जिले के दौरे पर हैं. यहां वे कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और विभिन्न विकासों की सौगात देंगे.साथ ही वे ऋषि गालव विश्वविद्यालय का भूमि पूजन भी करेंगे. दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में भी गरज और बिजली कड़कने के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा यदि आप मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.

 

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04 May 2026
08:04 AM

UCC को लेकर तैयारियां तेज 
मध्य प्रदेश में UCC को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं. बिल पेश करने से पहले सरकार पूरे राज्य में जन-संवाद कार्यक्रम आयोजित करेगी. हर जिले में होने वाले सेमिनारों के जरिए लोगों को UCC के फायदों के बारे में बताया जाएगा. इस अभियान में एक विशेषज्ञ समिति भी हिस्सा लेगी. BJP संगठन भी जन-जागरूकता अभियान चलाएगा.

 

08:03 AM

रायपुर में बिजली कटौती
रायपुर नगर निगम ने पानी के संकट से निपटने के लिए 11 वार्डों में सुबह के समय 30 मिनट की बिजली कटौती लागू करने का फैसला किया है. बिजली की आपूर्ति सुबह 6:10 बजे से 6:40 बजे तक बंद रहेगी, जिससे 55 बस्तियां और कई कॉलोनियां प्रभावित होंगी. यह कदम उन इलाकों में लागू किया जा रहा है जहां पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है. नगर आयुक्त ने इस संबंध में बिजली कंपनी को एक पत्र लिखा है.

08:03 AM

ग्वालियर दौरे पर सीएम मोहन
मुख्यमंत्री मोहन यादव आज ग्वालियर के दौरे पर रहेंगे, जहां वे कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे. इस दौरे के दौरान वे ऋषि गालव विश्वविद्यालय का भूमि पूजन करेंगे. इस विश्वविद्यालय का निर्माण 55 बीघा जमीन पर ₹110 करोड़ की लागत से किया जा रहा है. मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादकों और पशुपालकों के राज्य-स्तरीय सम्मेलन में भी शामिल होंगे, जिसमें 20,000 से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद है. इसके अलावा वे 'वृंदावन ग्राम' थीम पर आधारित प्रदर्शनी का निरीक्षण करेंगे और विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत लाभ वितरित करेंगे.

 

08:02 AM

एमपी में बारिश का अलर्ट
मध्य प्रदेश इस समय मौसम पूरी तरह से बदल गया है.पिछले चार दिनों से राज्य के मौसम में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है, और अगले चार दिनों तक भी ऐसी ही स्थिति बने रहने का अनुमान है. मौसम विभाग के अनुसार आज भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और रीवा सहित 36 जिलों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है, जिसके साथ बारिश और बिजली गिरने की भी आशंका है.

 

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