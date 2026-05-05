MP Breaking News LIVE: मोहन कैबिनेट की बैठक आज, कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Updates: 5 मई को मध्य प्रदेश में काफी हलचल है. राज्य का मौसम एक बार फिर बदलने वाला है. आज 39 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. दूसरी ओर मोहन कैबिनेट की बैठक भी होनी है. इस कृषि कल्याण वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश सरकार दालों की फसलों पर बोनस देने वाली एक नई योजना शुरू कर सकती है, जिसका मकसद राज्य को दाल उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य बनाना है. इस सत्र के दौरान कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है. इसके अलावा अगर आप मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.

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