MP Breaking News LIVE: मोहन कैबिनेट की बैठक आज, कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: आज मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मोहन कैबिनेट की बैठक होगी. इस बैठक के दौरान कई प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की संभावना है. इस बीच 39 जिलों के लिए आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा खबरों और अपडेट्स के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.
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MP News Updates: 5 मई को मध्य प्रदेश में काफी हलचल है. राज्य का मौसम एक बार फिर बदलने वाला है. आज 39 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. दूसरी ओर मोहन कैबिनेट की बैठक भी होनी है. इस कृषि कल्याण वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश सरकार दालों की फसलों पर बोनस देने वाली एक नई योजना शुरू कर सकती है, जिसका मकसद राज्य को दाल उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य बनाना है. इस सत्र के दौरान कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है. इसके अलावा अगर आप मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.
छत्तीसगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता
ऑपरेशन तलाश के तहत एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए छत्तीसगढ़ पुलिस ने 1 अप्रैल से 30 अप्रैल, 2026 के बीच 4,056 लापता व्यक्तियों का पता लगाया. इनमें 75 बालक, 470 लड़कियां, 972 पुरुष और 2,539 महिलाएं शामिल हैं.
मोहन कैबिनेट की बैठक आज
मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव की अध्यक्षता में आज भोपाल में कैबिनेट की एक बैठक होगी, जिसमें दालों के उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाई गई एक नई बोनस योजना पर चर्चा की जाएगी. इस योजना के तहत, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है. पहले चरण में मसूर (लाल दाल) और उड़द (काली दाल) को शामिल किया जाएगा, जबकि दूसरे चरण में चना और तुअर (अरहर) को शामिल किया जाएगा. इसके अलावा राज्य के भीतर पांच नई दाल मिलें स्थापित करने का प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया जा सकता है.
छत्तीसगढ़ में बड़ा घोटाला
छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़े मैनपावर स्कैंडल में 115 करोड़ रुपये का एक नया 'ओवरटाइम (OT) घोटाला सामने आया है. जांच में पता चला कि शराब की दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों के ओवरटाइम भुगतान के नाम पर मैनपावर एजेंसियों को पैसे दिए गए थे. लेकिन यह पैसा कभी भी कर्मचारियों तक नहीं पहुंचा.
बारिश का अलर्ट
मध्य प्रदेश में इस साल मई महीने की शुरुआत चिलचिलाती गर्मी के बजाय आंधी, बारिश और ओलावृष्टि के साथ हुई है. मौसम विभाग (IMD) ने राज्य के 39 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है, जहां 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है. इन तूफानों का सबसे ज़्यादा असर जबलपुर, शहडोल और सिंगरौली जैसे ज़िलों में होने की उम्मीद है.