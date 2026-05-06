MP Breaking News LIVE: बुरहानपुर दौरे पर CM मोहन, प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट, पढ़ें आज की बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज बुरहानपुर जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां वे कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे. इस बीच राज्य में आंधी और बारिश से जुड़े दो मौसम सिस्टम एक्टिव हैं. इसके अलावा मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा खबरों और अपडेट्स के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.
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MP News Updates: 6 मई को मध्य प्रदेश में काफी हलचल देखने को मिल रही है. राज्य के मौसम के मिजाज में एक बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है. 28 जिलों में तेज हवाओं और बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है. इन जिलों में हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. इस बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव आज बुरहानपुर जिले के दौरे पर हैं, जहां वे कई स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे. इसके अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज विभागों की समीक्षा करेंगे. साथ ही अगर आप मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.
सीएम साय आज करेंगे विभागीय समीक्षा
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज नवा रायपुर स्थित महानदी भवन में विभागीय समीक्षा बैठक करेंगे. वे सुबह 11:30 बजे मंत्रालय के लिए रवाना होंगे और दोपहर 12 बजे बैठक शुरू होगी. इस बैठक में सुशासन तिहार, विभागीय कार्यों की प्रगति और विभिन्न योजनाओं पर चर्चा होने की संभावना है.
इंदौर में युवक का अपहरण
इंदौर के छोटी ग्वालटोली पुलिस थाना क्षेत्र में यात्रियों को बिठाने को लेकर हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी एक युवक को अगवा कर ले गए. बाद में जब युवक ने शोर मचाया तो उन्होंने उसके साथ मारपीट की, उसे एक सुनसान जगह पर ले जाकर छोड़ दिया और वहां से फरार हो गए. बताया जा रहा है कि यह पूरी घटना 4 मई को हुई थी. इस घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें कई लोग एक व्यक्ति को अपने साथ ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं.
बुरहानपुर दौरे पर सीएम मोहन
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज बुरहानपुर के दौरे पर रहेंगे. वे सुबह 9:20 बजे भोपाल के स्टेट हैंगर से बुरहानपुर के लिए रवाना होंगे. वहां स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री दोपहर करीब 1 बजे वापस भोपाल लौटेंगे.
एमपी में बारिश का अलर्ट
मध्य प्रदेश में दो सक्रिय मौसम प्रणालियों और एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण 8 मई तक मौसम की स्थिति अस्थिर रहने की उम्मीद है. 28 जिलों के लिए तेज हवाओं और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जहां हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है. ग्वालियर और जबलपुर सहित कई जिलों में बारिश की संभावना है. इस बीच भोपाल और इंदौर जैसे शहरों में दिन के समय गर्मी रहने की उम्मीद है. पिछले 24 घंटों में प्रमुख शहरों में तापमान 34 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया.