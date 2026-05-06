MP Breaking News LIVE: बुरहानपुर दौरे पर CM मोहन, प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट, पढ़ें आज की बड़ी खबरें

MP News Updates: 6 मई को मध्य प्रदेश में काफी हलचल देखने को मिल रही है. राज्य के मौसम के मिजाज में एक बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है. 28 जिलों में तेज हवाओं और बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है. इन जिलों में हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. इस बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव आज बुरहानपुर जिले के दौरे पर हैं, जहां वे कई स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे. इसके अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज विभागों की समीक्षा करेंगे. साथ ही अगर आप मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.

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