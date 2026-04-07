MP Breaking News LIVE: एमपी विधानसभा की नवगठित टीम की पहली मीटिंग, भोपाल में बत्ती गुल, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Updates: आज 7 अप्रैल को मध्य प्रदेश में कई खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं. अगले तीन दिनों में राज्य के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मौसम के मिजाज में बदलाव की उम्मीद है. 9 अप्रैल तक तेज हवाओं, बारिश और आंधी-तूफान के लिए अलर्ट जारी किया गया है. मंगलवार को भोपाल और ग्वालियर सहित 34 जिलों के लिए अलर्ट जारी है. इस बीच, मध्य प्रदेश विधानसभा की नई गठित समितियों की पहली संयुक्त बैठक आज दोपहर 3:00 बजे मानसरोवर ऑडिटोरियम में होनी है. विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर इस सत्र की अध्यक्षता करेंगे. उधर भोपाल के लगभग 35 इलाकों में एक से छह घंटे तक बिजली कटौती की उम्मीद है. इसके अलावा अगर आप मध्य प्रदेश की सभी ताजा खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.

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