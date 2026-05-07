Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3207671
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

MP Breaking News LIVE: भोपाल से रवाना होगी पहली सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा, CM मोहन दिखाएंगे हरी झंडी, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: आज रानी कमलापति स्टेशन पर सीएम मोहन यादव सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा-2026 के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाएंगे. इस विशेष यात्रा में पूरे प्रदेश से 1,100 श्रद्धालु शामिल होंगे. इस बीच मौसम में भी काफी बदलाव देखने को मिल रहे हैं. इसके अलावा मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा खबरों और अपडेट्स के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: May 07, 2026, 08:37 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मध्यप्रदेश की बड़ी खबरें
मध्यप्रदेश की बड़ी खबरें
LIVE Blog

MP News Updates: 7 मई को मध्य प्रदेश में कई खबरें चर्चा में बनी हुई हैं. आज CM मोहन यादव का कार्यक्रम काफी व्यस्त है. सबसे पहले वे सीहोर जिले के आष्टा में आयोजित 'मुख्यमंत्री कन्या विवाह सम्मेलन' में वर्चुअली शामिल होंगे. इसके बाद वे रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा-2026 को हरी झंडी दिखाएंगे. इस बीच, कांग्रेस पार्टी आज किसानों के समर्थन में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी में है. उधर, आज राज्य के 11 जिलों में बारिश का पूर्वानुमान है. इसके अलावा अगर आप मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.

 

Add Zee News as a Preferred Source
07 May 2026
08:37 AM

रायपुर में NSUI का बड़ा आंदोलन
नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ़ इंडिया (NSUI) आज रायपुर में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करने जा रहा है. NSUI के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करेंगे. इस कार्यक्रम में पूरे राज्य से संगठन के नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे. यह प्रदर्शन छात्र संघ चुनाव कराने, विश्वविद्यालयों में राजनीतिक हस्तक्षेप पर रोक लगाने और छात्रों से जुड़े विभिन्न अन्य मुद्दों को उठाने की मांग को लेकर किया जा रहा है.

 

08:36 AM

एमपी में कांग्रेस का प्रदर्शन
मध्य प्रदेश कांग्रेस ने आज किसानों के समर्थन में एक आंदोलन की घोषणा की. प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में, यह विरोध प्रदर्शन गेहूं खरीद में कथित अनियमितताओं और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से कम दाम मिलने के खिलाफ किया जा रहा है.

 

08:36 AM

MP से पहली बार निकलेगी विशेष सोमनाथ यात्रा
आज भोपाल में मुख्यमंत्री सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा-2026 के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाएंगे. यह विशेष तीर्थयात्रा जो मध्य प्रदेश से पहली बार आयोजित की जा रही है में पूरे राज्य से 1,100 श्रद्धालु शामिल होंगे. ये श्रद्धालु गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर जाकर पूजा-अर्चना करेंगे और दर्शन करेंगे. संस्कृति विभाग के तत्वावधान में आयोजित यह तीर्थयात्रा ‘सोमनाथ स्वाभिमान पर्व-2026’ के एक हिस्से के तौर पर संपन्न की जा रही है. यात्री भोपाल और उज्जैन रेलवे स्टेशनों से भी इस यात्रा में शामिल होंगे.

 

08:35 AM

एमपी में बदला मौसम
मध्य प्रदेश में पिछले सात दिनों से आंधी और बारिश का दौर जारी है. पश्चिमी विक्षोभ, एक चक्रवाती परिसंचरण और एक ट्रफ़ के प्रभाव के कारण मौसम का मिजाज बदल गया है. मौसम विभाग ने ग्वालियर सहित 11 जिलों में बारिश और तेज़ हवाओं के लिए अलर्ट जारी किया है. इसका असर ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा और मऊगंज में महसूस होने की उम्मीद है.

 

TAGS

MP Breaking News LIVEmp news

Trending news

MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: भोपाल से रवाना होगी पहली सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा, CM मोहन दिखाएंगे हरी झंडी, पढ़ें बड़ी खबरें
mp news
MP में गेहूं खरीदी पर कांग्रेस का बड़ा आंदोलन, 747 KM लंबा नेशनल हाइवे होगा बंद
mp news
MP में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, सीनियर IAS अधिकारियों का तबादला, देखें लिस्ट
Alirajpur
जिंदा हूं कलेक्टर साहब.. फाइलों में दफन टीचर की कहानी, जगह दे रहा जिंदा होने के सबूत
jabalpur news
लेंसकार्ट के बाद अब पैंटालून्स निशाने पर...जबलपुर में तिलक-कलावा को लेकर बवाल!
Mohan Yadav
बुरहानपुर में मोहन यादव का बड़ा ऐलान, व्यापारियों से किया संवाद;इन बातों पर दिया जोर
crime news
कंचे देने के लिए घर में बुलाया, फिर 2 लोगों ने 9 साल की मासूम से की हैवानियत
Mohan Yadav
MP में नई रेल लाइन को मंजूरी, होगा ये बड़ा फायदा; मोहन यादव ने PM मोदी का माना आभार
ujjain news
10वीं में मिले 11 नंबर, सदमे में थी लड़की; फिर रिचेकिंग में आई फर्स्ट डिवीजन
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News Highlights: भोपाल में शिक्षक अभ्यर्थियों का बड़ा प्रदर्शन, ज्वाइनिंग की मांग तेज, पढ़ें आज की बड़ी खबरें