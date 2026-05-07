MP Breaking News LIVE: भोपाल से रवाना होगी पहली सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा, CM मोहन दिखाएंगे हरी झंडी, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Updates: 7 मई को मध्य प्रदेश में कई खबरें चर्चा में बनी हुई हैं. आज CM मोहन यादव का कार्यक्रम काफी व्यस्त है. सबसे पहले वे सीहोर जिले के आष्टा में आयोजित 'मुख्यमंत्री कन्या विवाह सम्मेलन' में वर्चुअली शामिल होंगे. इसके बाद वे रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा-2026 को हरी झंडी दिखाएंगे. इस बीच, कांग्रेस पार्टी आज किसानों के समर्थन में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी में है. उधर, आज राज्य के 11 जिलों में बारिश का पूर्वानुमान है. इसके अलावा अगर आप मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.

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