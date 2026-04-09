MP Breaking News LIVE: CM मोहन आज लेंगे बड़ी बैठक, गेहूं खरीद को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालयों का घेराव करेगी कांग्रेस, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Updates: आज 9 अप्रैल को मध्य प्रदेश भर में कई खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं. CM डॉ.मोहन यादव आज अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान में एक बैठक करने वाले हैं. मध्य प्रदेश के चार संभागों में आज से गेहूं की खरीद शुरू होने वाली है. गेहूं खरीद प्रक्रिया की निगरानी के लिए मुख्यमंत्री आवास पर एक कंट्रोल रूम बनाया जाएगा. इस बीच कांग्रेस गेहूं खरीद प्रक्रिया में हुई देरी की वजह से कलेक्टर कार्यालयों का घेराव करेगी. इसके अलावा यदि आप मध्य प्रदेश की सभी ताजा खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.

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