MP Breaking News LIVE: बंगाल दौरे पर सीएम मोहन यादव, शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल, पढ़ें आज की बड़ी खबरें

MP News Updates: 9 मई को मध्य प्रदेश में काफी हलचल है. आज CM मोहन यादव बंगाल के दौरे पर रहेंगे, जहां वे एक शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे. दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के CM विष्णु देव साय भी बंगाल का दौरा करेंगे. इस बीच, मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में ऊपर से गुजर रही एक चक्रवाती परिसंचरण रेखा (cyclonic circulation trough) का असर देखने को मिल रहा है. अगले 24 घंटों के लिए कई जिलों में बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है. नर्मदापुरम, बैतूल और छिंदवाड़ा सहित कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किए गए हैं. इसके अलावा यदि आप मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.

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