MP Breaking News LIVE: बंगाल दौरे पर सीएम मोहन यादव, शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल, पढ़ें आज की बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: CM मोहन यादव आज बंगाल के दौरे पर रहेंगे, जहां वे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे. दूसरी ओर अगले 24 घंटों के लिए कई जिलों में बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है. इसके अलावा मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा खबरों और अपडेट्स के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.
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MP News Updates: 9 मई को मध्य प्रदेश में काफी हलचल है. आज CM मोहन यादव बंगाल के दौरे पर रहेंगे, जहां वे एक शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे. दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के CM विष्णु देव साय भी बंगाल का दौरा करेंगे. इस बीच, मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में ऊपर से गुजर रही एक चक्रवाती परिसंचरण रेखा (cyclonic circulation trough) का असर देखने को मिल रहा है. अगले 24 घंटों के लिए कई जिलों में बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है. नर्मदापुरम, बैतूल और छिंदवाड़ा सहित कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किए गए हैं. इसके अलावा यदि आप मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.
बंगाल दौरे पर सीएम मोहन
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज बंगाल के दौरे पर रहेंगे. वे सुबह 9:40 बजे कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड पहुंचेंगे और शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे. इसके बाद वे दोपहर 1:30 बजे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डे पहुंचेंगे और दोपहर 1:45 बजे ओडिशा के झारसुगुड़ा के लिए रवाना होंगे. झारसुगुड़ा में एक स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री दोपहर 3:05 बजे भोपाल के लिए प्रस्थान करेंगे.
भोपाल में नेशनल लोक अदालत का आयोजन
आज भोपाल में एक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. यह विशेष अदालत बैरसिया स्थित जिला एवं सिविल न्यायालय के साथ-साथ श्रम न्यायालयों में भी आयोजित होगी. इस लोक अदालत में सिविल, बैंकिंग, पारिवारिक और अन्य लंबित मामलों का निपटारा त्वरित गति से और आपसी सहमति के माध्यम से किया जाएगा. इस प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए कुल 61 पीठों (बेंचों) का गठन किया गया है। यह अदालत 13,186 लंबित संदर्भित मामलों पर सुनवाई करेगी, जिनमें श्रम न्यायालय से संबंधित 233 मामले और 53 अन्य मामले शामिल हैं.
SBI बैंक कर्मचारियों की हड़ताल
भोपाल सहित पूरे मध्य प्रदेश में SBI बैंक के कर्मचारी 25 और 26 मई को दो दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल करेंगे. यह हड़ताल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अवॉर्ड स्टाफ एम्प्लाइज यूनियन और ऑल इंडिया स्टेट बैंक स्टाफ फेडरेशन के बैनर तले की जाएगी. बैंक कर्मचारियों की मांग है कि क्लास IV स्टाफ की स्थायी भर्ती की जाए, बैंक की शाखाओं में पर्याप्त सुरक्षा गार्ड तैनात किए जाएं और आउटसोर्सिंग को खत्म किया जाए.
एमपी में बारिश का अलर्ट
मध्य प्रदेश में मौसम में अचानक और बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग ने राज्य के लगभग 20 जिलों के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया है, जिसमें आंधी, बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है. फिलहाल राज्य के ऊपर दो चक्रवाती परिसंचरण और एक ट्रफ लाइन सक्रिय हैं. इनके प्रभाव से उत्तरी और पूर्वी मध्य प्रदेश के 30 से ज्यादा जिलों में मौसम के प्रभावित होने की संभावना है.