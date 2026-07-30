Datia Up Chunav 2026 Voting Live: दतिया उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू, कड़ी सुरक्षा के बीच डाले जा रहे वोट

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आशुतोष तिवारी और घनश्याम सिंह के बीच टक्कर
इस मुकाबले में मुख्य टक्कर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आशुतोष तिवारी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता घनश्याम सिंह के बीच है, जबकि कुल 21 उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आज़मा रहे हैं.
दतिया उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू
दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है और यह शाम 6 बजे तक चलेगी. सुबह से ही मतदान केंद्रों पर वोटर्स में उत्साह देखा जा रहा है और सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए हैं.
भारी सुरक्षाबल तैनात
SSB समेत 16 सुरक्षा कंपनियों के कुल 1,422 जवानों को तैनात किया गया है, जबकि संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं. सेक्टर मोबाइल टीमें लगातार इलाके में गश्त कर रही हैं और मतदाताओं को बिना किसी डर के वोट डालने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं.
291 मतदान केंद्रों पर वोटिंग
उप-चुनाव के लिए जिले में कुल 291 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 2,20,400 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं.
मतदान केंद्रों पर लंबी लाइनें
दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग गुरुवार सुबह 8 बजे शुरू होगी और शाम 6 बजे तक चलेगी. सुबह से ही पोलिंग स्टेशनों पर वोटरों में उत्साह देखा जा रहा है और वोटिंग शुरू होने से पहले ही कई जगहों पर लंबी लाइनें लग गई हैं.
दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आज, 30 जुलाई को सुबह 7 बजे से 291 मतदान केंद्रों पर वोटिंग शुरू हो गई है. वोटिंग की प्रक्रिया शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो इसके लिए जिला प्रशासन और चुनाव आयोग ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं. संवेदनशील इलाकों में खास निगरानी रखी जा रही है और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्राई डे घोषित किया गया है, जिसके तहत सीमावर्ती इलाकों में शराब की दुकानें बंद रहेंगी. पोलिंग स्टेशनों पर सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं और चुनावी प्रक्रिया पर कड़ी नजर रखी जा रही है. प्रशासन ने वोटरों से बिना किसी डर या दबाव के अपने वोट का अधिकार इस्तेमाल करने की अपील की है. इसके अलावा दतिया उपचुनाव से जुड़ी ताजा जानकारी और सभी अपडेट के लिए हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें. यहां आपको हर पल की जानकारी मिलेगी.