Add Zee Business As A Preferred Source
App
Live Now

Datia Up Chunav 2026 Voting Live: दतिया उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू, कड़ी सुरक्षा के बीच डाले जा रहे वोट

Datia By Election 2026 Live Updates: दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है और शाम 6 बजे तक चलेगा. सुबह से ही पोलिंग बूथों पर वोटर्स में उत्साह देखा जा रहा है. शांतिपूर्ण चुनाव के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं. मतदान से जुड़ी हर बड़ी अपडेट, वोटिंग प्रतिशत और चुनावी हलचल की पल-पल की जानकारी के लिए हमारे LIVE ब्लॉग से जुड़े रहें.

Written ByRanjana Kahar
Published: Jul 30, 2026, 06:44 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 07:24 AM IST
Datia Up Chunav 2026 Voting Live: दतिया उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू, कड़ी सुरक्षा के बीच डाले जा रहे वोट
30 July 2026 07:16 AM (IST)

आशुतोष तिवारी और घनश्याम सिंह के बीच टक्कर
इस मुकाबले में मुख्य टक्कर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आशुतोष तिवारी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता घनश्याम सिंह के बीच है, जबकि कुल 21 उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आज़मा रहे हैं.

 

30 July 2026 07:10 AM (IST)

दतिया  उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू
दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है और यह शाम 6 बजे तक चलेगी. सुबह से ही  मतदान केंद्रों पर वोटर्स में उत्साह देखा जा रहा है और सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए हैं.

 

30 July 2026 06:53 AM (IST)

भारी सुरक्षाबल तैनात
SSB समेत 16 सुरक्षा कंपनियों  के कुल 1,422 जवानों को तैनात किया गया है, जबकि संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं. सेक्टर मोबाइल टीमें लगातार इलाके में गश्त कर रही हैं और मतदाताओं को बिना किसी डर के वोट डालने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं.

 

30 July 2026 06:52 AM (IST)

 291 मतदान केंद्रों पर वोटिंग
उप-चुनाव के लिए जिले में कुल 291 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 2,20,400 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं.

 

30 July 2026 06:52 AM (IST)

मतदान केंद्रों पर लंबी लाइनें
दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग गुरुवार सुबह 8 बजे शुरू होगी और शाम 6 बजे तक चलेगी. सुबह से ही पोलिंग स्टेशनों पर वोटरों में उत्साह देखा जा रहा है और वोटिंग शुरू होने से पहले ही कई जगहों पर लंबी लाइनें लग गई हैं.

 

Add Zee News as a Preferred Source
TAGS:
Datia By Election
datia news

About the Author

Ranjana Kahar

Ranjana Kahar

रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Datia Up Chunav 2026 Voting Live: दतिया विधानसभा सीट पर मतदान आज, थोड़ी देर में शुरू होगी वोटिंग
Datia By Election59 min ago
2
indore crime newsJul 29
3
moong procurementJul 29
4
ujjain crimeJul 29
5
rajendra bharti caseJul 29