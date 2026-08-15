/Independence Day 2026 MP Live Updates: CM ने वीडियो जारी कर दी स्वतंत्रता दिवस की बधाई, लाल परेड मैदान में करेंगे ध्वजारोहण, पढ़ें आज की बड़ी खबरें

Independence Day 2026 MP Live Updates: आजादी की 80वीं वर्षगांठ के मौके पर शनिवार को स्वतंत्रता दिवस का जश्न बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा. इस मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्वतंत्रता दिवस की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर राज्य की जनता को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं. मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक वीडियो संदेश जारी कर सभी को शुभकामनाएं दीं. राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में राज्य-स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 15 अगस्त की सुबह ध्वजारोहण करेंगे और भव्य परेड की सलामी लेंगे. वहीं राज्य के मंत्री अलग-अलग जिलों में झंडा फहराएंगे. पूरे राज्य में स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति के जोश और उत्साह के साथ मनाया जाएगा. स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भोपाल को तिरंगे और आकर्षक सजावट से सजाया गया है. पूरे राज्य में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए खास तैयारियां की गई हैं.