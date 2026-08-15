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Independence Day 2026 MP Live Updates: CM ने वीडियो जारी कर दी स्वतंत्रता दिवस की बधाई, लाल परेड मैदान में करेंगे ध्वजारोहण, पढ़ें आज की बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: आज शनिवार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 80वीं स्वतंत्रता दिवस पूरे देशभक्ति के जोश और उत्साह के साथ मनाया जाएगा. अगर आप स्वतंत्रता दिवस पर मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के हर जिले की अहम खबरों और कार्यक्रमों की जानकारी से अपडेट रहना चाहते हैं, तो Zee MPCG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें...

Written ByPooja
Published: Aug 15, 2026, 07:20 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 07:48 AM IST
Independence Day 2026 MP Live Updates: CM ने वीडियो जारी कर दी स्वतंत्रता दिवस की बधाई, लाल परेड मैदान में करेंगे ध्वजारोहण, पढ़ें आज की बड़ी खबरें
Image Credit: AI जनरेटेड इमेज

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Pooja

Pooja

पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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