राज्य चुनें
दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक
राज्यसभा चुनाव और मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा के लिए दिल्ली में कांग्रेस की एक अहम बैठक होगी.इस बैठक में सभी राज्यों की इकाइयों के अध्यक्ष और प्रभारी शामिल होंगे. कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद पार्टी को चुनाव आयोग से कोई राहत नहीं मिली है. ऐसे में कांग्रेस अपनी आगे की रणनीति तय करेगी. पार्टी अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है.
दिल्ली दौरे पर सीएम मोहन
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव दिल्ली दौरे पर रहेंगे और नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल होंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे. बैठक का मुख्य विषय ‘2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास’ रखा गया है.
एमपी में गर्मी से मिलेगी राहत
प्री-मानसून गतिविधियों के शुरू होने से मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है. मौसम विभाग ने 11 जून 2026 को रायसेन, ग्वालियर, जबलपुर और सागर समेत प्रदेश के लगभग 35 जिलों में गरज-चमक, आकाशीय बिजली और 40 से 50 किमी/घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया है. इससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है.
शराब बिक्री से मुनाफा
छत्तीसगढ़ में शराब की बिक्री से राज्य के खजाने में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है. वित्त वर्ष 2025-26 में आबकारी विभाग ने ₹10,751 करोड़ का भारी-भरकम राजस्व अर्जित किया.
MP News Updates: 11 जून को मध्य प्रदेश में काफी हलचल है. नामांकन रद्द होने के बाद मीनाक्षी नटराजन को चुनाव आयोग से कोई राहत नहीं मिली. अब कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी. इस बीच राज्यसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाने के लिए दिल्ली में कांग्रेस की एक अहम बैठक होने वाली है. उधर, मुख्यमंत्री मोहन यादव नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली जा रहे हैं, जिसमें विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री भी हिस्सा लेंगे. वहीं, मध्य प्रदेश में प्री- मानसून बारिश हो रही है और आज के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा, अगर आप मध्य प्रदेश की सभी ताज़ा खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG लाइव ब्लॉग से जुड़े रहिए.