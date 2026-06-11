MP News Updates: 11 जून को मध्य प्रदेश में काफी हलचल है. नामांकन रद्द होने के बाद मीनाक्षी नटराजन को चुनाव आयोग से कोई राहत नहीं मिली. अब कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी. इस बीच राज्यसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाने के लिए दिल्ली में कांग्रेस की एक अहम बैठक होने वाली है. उधर, मुख्यमंत्री मोहन यादव नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली जा रहे हैं, जिसमें विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री भी हिस्सा लेंगे. वहीं, मध्य प्रदेश में प्री- मानसून बारिश हो रही है और आज के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा, अगर आप मध्य प्रदेश की सभी ताज़ा खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG लाइव ब्लॉग से जुड़े रहिए.