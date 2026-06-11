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MP Breaking News LIVE: दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक, नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे CM मोहन, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद से ही कांग्रेस पार्टी में नाराजगी है. दिल्ली में कांग्रेस की एक अहम बैठक होने वाली है. इस बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली जा रहे हैं. इसके अलावा मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताज़ा खबरों और अपडेट्स के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग पर बने रहें.

Written ByRanjana Kahar
Published: Jun 11, 2026, 08:26 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 08:35 AM IST
MP Breaking News LIVE: दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक, नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे CM मोहन, पढ़ें बड़ी खबरें
11 June 2026 08:35 AM (IST)

दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक
राज्यसभा चुनाव और मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा के लिए दिल्ली में कांग्रेस की एक अहम बैठक होगी.इस बैठक में सभी राज्यों की इकाइयों के अध्यक्ष और प्रभारी शामिल होंगे. कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद पार्टी को चुनाव आयोग से कोई राहत नहीं मिली है. ऐसे में कांग्रेस अपनी आगे की रणनीति तय करेगी. पार्टी अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है.

 

11 June 2026 08:34 AM (IST)

दिल्ली दौरे पर सीएम मोहन
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव दिल्ली दौरे पर रहेंगे और नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल होंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे. बैठक का मुख्य विषय ‘2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास’ रखा गया है.

 

11 June 2026 08:32 AM (IST)

एमपी में गर्मी से मिलेगी राहत
प्री-मानसून गतिविधियों के शुरू होने से मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है. मौसम विभाग ने 11 जून 2026 को रायसेन, ग्वालियर, जबलपुर और सागर समेत प्रदेश के लगभग 35 जिलों में गरज-चमक, आकाशीय बिजली और 40 से 50 किमी/घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया है. इससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है.

 

11 June 2026 08:32 AM (IST)

शराब बिक्री से मुनाफा
छत्तीसगढ़ में शराब की बिक्री से राज्य के खजाने में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है. वित्त वर्ष 2025-26 में आबकारी विभाग ने ₹10,751 करोड़ का भारी-भरकम राजस्व अर्जित किया.

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Ranjana Kahar

Ranjana Kahar

रंजना कहार Zee न्यूज़ में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर बड़ी-छोटी खबर पर पैनी नजर रखना ही इनका पेशा है. क्राइम, पॉलिटिक्स और राज्यों की सॉफ्ट स्टोरीज़ पर इनकी पकड़ बेहद मजबूत है. डिजिटल पत्रकारिता में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. रंजना की पत्रकारिता की शुरूआत ETV भारत से हुई, जहां प्रोडक्शन पैनल टीम के साथ काम किया. इसके अलावा  APN न्यूज़ में भी इन्होंने काम किया है, यहां पर बॉलीवुड और लाइफस्टाइल बीट्स को बेहद सटीक तरह से कवर किया है. शैक्षणिक की बात की जाए, तो रंजना कहार ने बिलासपुर की गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी से जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री है. रंजना से आप Ranjana.Kaharindia.com पर संपर्क कर सकते हैं.

 

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