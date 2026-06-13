/MP Breaking News LIVE: पुलिस मुख्यालय में CM मोहन की अहम बैठक, प्रदेश में प्री-मानसून की एक्टिविटी जारी, पढ़ें बड़ी खबरें

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MP News Updates: 13 जून को मध्य प्रदेश में काफी हलचल है. राज्य में मानसून के 15 से 18 जून के बीच आने की उम्मीद है. इस बीच प्री-मॉनसून गतिविधियां जारी हैं. आज कई जिलों के लिए बारिश और आंधी-तूफान का अलर्ट जारी किया गया है. दूसरी ओर मुख्यमंत्री मोहन यादव का आज का शेड्यूल काफी व्यस्त है, जिसमें कई अहम बैठकें और कार्यक्रम शामिल हैं. वे पुलिस मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे और इसके बाद कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में एक स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे. उधर राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन खारिज होने के विरोध में कांग्रेस पार्टी का राज्यव्यापी प्रदर्शन एक हफ्ते तक जारी रहेगा. इसके अलावा अगर आप मध्य प्रदेश की सभी ताजा खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG लाइव ब्लॉग से जुड़े रहिए...