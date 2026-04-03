MP Breaking News: महाकाल नगरी में साइंस सेंटर का आगाज, फिरौती मामले में लॉरेंस गैंग के 12 गुर्गे गिरफ्तार, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Updates- मध्यप्रदेश में आज यानी 3 अप्रैल की काफी हलचल रहने वाली है. उज्जैन में सीएम मोहन यादव आज महाकाल-द मास्टर ऑफ टाइम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे. साथ ही उज्जैन साइंस सेंटर का करेंगे लोकार्पण. मध्यप्रदेश में आज 42 जिलों में बारिश का अलर्टा जारी किया गया है. साथ ही बीजेपी युवा मोर्चा में कई पदों पर नियुक्तियां की गई हैं. बैतूल में भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. अगर आप मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.

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