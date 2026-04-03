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MP Breaking News: महाकाल नगरी में साइंस सेंटर का आगाज, फिरौती मामले में लॉरेंस गैंग के 12 गुर्गे गिरफ्तार, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News-मध्यप्रदेश में 3 अप्रैल को सियासी हलचल से लेकर क्या प्रशासनिक हलचल और खास होने वाला है. राज्य की हर खबर को जानने के लिए आप Zee MPCG के इस ब्लॉक के साथ बने रहें.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Apr 03, 2026, 10:29 PM IST
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MP Breaking News: महाकाल नगरी में साइंस सेंटर का आगाज, फिरौती मामले में लॉरेंस गैंग के 12 गुर्गे गिरफ्तार, पढ़ें बड़ी खबरें
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MP News Updates- मध्यप्रदेश में आज यानी 3 अप्रैल की काफी हलचल रहने वाली है. उज्जैन में सीएम मोहन यादव आज महाकाल-द मास्टर ऑफ टाइम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे. साथ ही उज्जैन साइंस सेंटर का करेंगे लोकार्पण. मध्यप्रदेश में आज 42 जिलों में बारिश का अलर्टा जारी किया गया है. साथ ही बीजेपी युवा मोर्चा में कई पदों पर नियुक्तियां की गई हैं. बैतूल में भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. अगर आप मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.

 

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03 April 2026
18:55 PM

लॉरेंस बिश्नोई गैंग का खौफनाक जाल
एमपी के खरगोन जिले में उद्योगपति से 10 करोड़ की फिरौती और फायरिंग के मामले में पुलिस ने 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. जबकि मुख्य आरोपी हैरी बॉक्सर सहित 6 लोग अभी फरार हैं.

 

18:54 PM

महाकाल नगरी में साइंस सेंटर का आगाज
महाकाल नगरी में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है. जहां पर विज्ञान, अध्यात्म को जोड़कर महाकाल स्टैंडर्ड टाइम जैसे नए विचार पर चर्चा की जा रही है. इसमें देश-विदेश से आए वैज्ञानिक और छात्र शामिल हैं. वहीं सीएम मोहन यादव ने कई विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया है. 

 

14:52 PM

लाड़ली बहना योजना की किस्त की तैयारियां 

लाड़ली बहना योजना की 35वीं किस्त को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है. माना जा रहा है कि 10 से 15 अप्रैल के बीच लाड़ली बहना योजना की 35वीं किस्त आ सकती है. 

14:50 PM

उज्जैन पहुंचा गुरकीरत मनोचा का शव 

कनाडा से उज्जैन के गुरकीरत मनोचा का पार्थिव शरीर उज्जैन आ गया है. गुरुवार शाम को शव अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचा था. यहां कस्टम और दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी की गई. इसके बाद गुरुवार रात करीब 9 बजे एम्बुलेंस से अहमदाबाद से उज्जैन के लिए रवाना किया गया था. 

11:57 AM

सूचना आयुक्तों की नियुक्ति

मध्यप्रदेश में दो राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की गई है. आलोक नागार और राजेश भट्ट को सूचना आयुक्त बनाया गया है. राजपत्र में प्रकाशन हुआ.

10:21 AM

भोपाल में 64 निरीक्षकों के तबादले

भोपाल में 64 निरीक्षकों के तबादले हुए है. इंदौर-भोपाल सहित कई जिलों की सूची जारी सूची में बड़वानी, देवास, उज्जैन, धार, बैतूल, डिंडोरी, ग्वालियर, सतना, अनूपपुर और मंदसौर का नाम पुलिस मुख्यालय ने ट्रांसफर की सूची जारी कर दी है.

10:15 AM

दतिया विधायक की विधायकी खत्म 

दतिया विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की विधानसभा सदस्यता खत्म हो गई है. राजेंद्र भारती को धोखाधड़ी से जुड़े मामले में 3 साल की सजा हुई है. ऐसे में अब दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने की संभावना बढ़ गई है. 

09:08 AM

42 जिलों में बारिश का अलर्ट
मध्यप्रदेश में मौसम विभाग ने 42 जिलों में बारिश और ओले का अलर्ट जारी किया गया है.  साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ लाइन सक्रिय होने के साथ-साथ उत्तर-पश्चिमी हिस्से में दो नए वेदर सिस्टम बनने से प्रदेश के बड़े हिस्से में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि होगी. इंदौर, भोपाल और जबलपुर के 9 जिलों में ओले गिरने का अलर्ट भी जारी किया गया है. अगले चार दिन मौसम का मिजाज ऐसा ही रह सकता है.

 

09:03 AM

बीजेपी युवा मोर्चा की कार्यकारिणी घोषित
मध्यप्रदेश में बीजेपी युवा मोर्चा की कार्याकारिणी घोषित की गई है.बीजेपी युवा मोर्चा ने प्रदेश में 7 प्रदेश उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है. 2 प्रदेश महामंत्री बनाए गए हैं और 8 प्रदेश मंत्री बनाए गए हैं. अन्य दायित्वों पर भी घोषणाएं की गई हैं.

 

09:01 AM

बैतूल में तेज रफ्तार का कहर
बैतूल जिले में तेज रफ्तार ने एक बार फिर दो जिंदगियां छीन लीं. भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. तेज रफ्तार बोलेरो वाहन अनियंत्रित होकर सीधे बाउंड्रीवाल से जा टकरा गई. मृतक और घायल बैतूल के ही हमलापुर निवासी बताएं जा रहे हैं.

 

08:59 AM

सीएम मोहन यादव का उज्जैन दौरा
मुख्यमंत्री मोहन यादव 3 अप्रैल को उज्जैन के डोंगला में तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन महाकाल-द मास्टर ऑफ टाइम का शुभारंभ करेंगे. 5 अप्रैल तक चलने वाले इस आयोजन में भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिक अंतरिक्ष विज्ञान के समन्वय पर वैश्विक मंथन होगा, जिसमें ISRO, DRDO और नीति आयोग जैसे प्रमुख संस्थानों के वैज्ञानिक और शोधार्थी शिरकत करेंगे. इस दौरान सीएम उज्जैन साइंस सेंटर का लोकार्पण भी करेंगे.

 

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