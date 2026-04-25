MP Live News-मध्यप्रदेश के स्कूलों में बंटेगा सांची दूध, सीएम मोहन यादव आज सुशासन भवन में करेंगे मैराथन बैठकें, पढ़िए सभी बड़ी खबरें

MP News Live Updates-आज सीएम मोहन यादव 3 घंटे मैराथन बैठक करेंगे. सुशासन भवन में अलग-अलग विभागों की समीक्षा करेंगे. प्रदेश में अगले शिक्षा सत्र से सरकारी स्कूलों के बच्चों को सांची दूध का टेट्रा पैक मिलेगा. सीएम ने डेयरी फेडरेश को निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही आज मौसम विभाग ने प्रदेश के 20 से ज्यादा जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है. राजनीति, प्रशासन और क्राइम की खबरों की हर अपडेट आपको सबसे पहले यहां मिलेगा. मध्यप्रदेश की हर छोटी-बड़ी खबर जानने के लिए बने रहे ZEE MPCG के साथ.

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