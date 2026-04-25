MP Live News-मध्यप्रदेश के स्कूलों में बंटेगा सांची दूध, सीएम मोहन यादव आज सुशासन भवन में करेंगे मैराथन बैठकें, पढ़िए सभी बड़ी खबरें

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MP News Live Updates-आज सीएम मोहन यादव 3 घंटे मैराथन बैठक करेंगे. सुशासन भवन में अलग-अलग विभागों की समीक्षा करेंगे. प्रदेश में अगले शिक्षा सत्र से सरकारी स्कूलों के बच्चों को सांची दूध का टेट्रा पैक मिलेगा. सीएम ने डेयरी फेडरेश को निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही आज मौसम विभाग ने प्रदेश के 20 से ज्यादा जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है. राजनीति, प्रशासन और क्राइम की खबरों की हर अपडेट आपको सबसे पहले यहां मिलेगा. मध्यप्रदेश की हर छोटी-बड़ी खबर जानने के लिए बने रहे ZEE MPCG के साथ.
दमोह में 22 ई-बाइक जब्त
दमोह में बिजली विभाग ने 22 ई-बाइक को जब्त किया है. बिजली विभाग का कहना है कि उपभोक्ता घरेलू कनेक्शन से इन वाहनों को चार्ज कर रहे हैं जिससे लोड बढ़ रहा है और बिजली व्यवस्था पर असर पड़ रहा है. साथ ही विभाग का कहना है कि घरेलू कनेक्शन पर वाहनों को चार्ज करना कानूनन भी गलत है.
मासूम को छोड़ने वाला दंपती गिरफ्तार
श्योपुर में सड़क किनारे 2 साल की बच्ची को छोड़ कर जाने वाले दंपती को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश कर 3 दिन की रिमांड पर लिया है. हालांकि, दंपती खुद को बच्ची के माता पिता बता रहे हैं और उसे गोद लेने की बात कर रहे हैं, लेकिन भोपाल की आया ने इसे लेकर बड़ा खुलास किया है.
20 से ज्यादा जिलों में लू का अलर्ट
मध्यप्रदेश में गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया है. दोपहर के समय आसमान से आग बरस रही है. प्रदेश के कई शहर अप्रैल के महीने में भट्टी की तरह तप रहे हैं. मौसम विभाग ने शनिवार को प्रदेश के 20 से ज्यादा जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है.
सीएम आज लेंगे बैठक
मुख्यमंत्री मोहन यादव आज दिन में मैराथन बैठक करेंगे. सीएम 11 बजे सुशासन भव पहुंचेंगे. जहां वे 11 बजे से 2 बजे तक अलग-अलग बैठकें लेंगे और विभागों की समीक्षा करेंगे.
स्कूलों में मिलेगा दूध
मध्यप्रदेश के स्कूलों में अगले शिक्षा सत्र से छात्रों को सांची दूध मिलेगा. सांची के माध्यम से स्कूलों में दूध का टेट्रा पैक दिया जाएगा. मध्यप्रदेश कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की बैठक में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि सांची के माध्यम से स्कूलों में दूध देने के लिए व्यापक प्रबंध किए जाएं.