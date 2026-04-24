MP News Live-CM मोहन यादव लेंगे एनडीडीबी की अहम बैठक, पराली जलाने में मध्यप्रदेश नंबर-1, पढ़िए आज की बड़ी खबरें

MP Breaking News Live-मध्यप्रदेश में आज काफी हलचल रहने वाली है. सीएम मोहन यादव आज एनडीडीबी की बैठक लेंगे, जिसमें प्रदेश दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने को लेकर चर्चा होगा. सूरज के तीखे तेवरों ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है. मोसम विभाग ने 11 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है. आज से भोपाल पुलिस कमिश्नरेट में टू आईसी मॉडल लागू हो गया है. अब एक थाने में दो निरीक्षक काम करेंगे. वहीं मध्यप्रदेश पूरे देश में पराली जलाने के मामले में नंबर 1 पर है. प्रदेश में सबसे ज्यादा मामले विदिशा से सामने आए हैं. मध्यप्रदेश की हर छोटी-बड़ी खबर पढ़ने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग से गुजर जाइए.

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