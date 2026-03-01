MP Breaking News LIVE: कूनो नेशनल पार्क का दौरा करेंगे CM मोहन, एमपी में बढ़ेगी गर्मी, पढ़ें अपडेट

MP News Updates: मध्य प्रदेश में आज 1 मार्च को बहुत हलचल है. मुख्यमंत्री मोहन यादव सुबह 11:00 बजे भोपाल से ग्वालियर के लिए निकलेंगे. फिर वे दोपहर 12:50 बजे ग्वालियर से श्योपुर के लिए निकलेंगे. यहां वे कूनो नेशनल पार्क में घड़ियाल और कछुए छोड़ेंगे. इस बीच होली से पहले मध्य प्रदेश में मौसम में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं. कई इलाकों में गर्मी तेज़ी से बढ़ रही है. इसके अलावा अगर आप मध्य प्रदेश में हो रही सभी हलचलों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो MP की ताज़ा खबरें पढ़ने के लिए ZEE MP-CG लाइव ब्लॉग पर बने रहें. यहां आपको भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर जैसे बड़े शहरों की खबरें और सभी ज़रूरी अपडेट मिलेंगे.

