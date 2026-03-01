Advertisement
MP Breaking News LIVE: कूनो नेशनल पार्क का दौरा करेंगे CM मोहन, एमपी में बढ़ेगी गर्मी, पढ़ें अपडेट

MP News Today Live Updates: आज का दिन मध्य प्रदेश के लिए कई खास कार्यक्रमों से भरा होगा. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव श्योपुर जाएंगे. इस दौरान वे घड़ियाल और कछुए छोड़ेंगे. इसके अलावा मध्यप्रदेश से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE MP-CG लाइव ब्लॉग.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Mar 01, 2026, 08:23 AM IST
LIVE Blog

MP News Updates: मध्य प्रदेश में आज 1 मार्च को बहुत हलचल है. मुख्यमंत्री मोहन यादव सुबह 11:00 बजे भोपाल से ग्वालियर के लिए निकलेंगे. फिर वे दोपहर 12:50 बजे ग्वालियर से श्योपुर के लिए निकलेंगे. यहां वे कूनो नेशनल पार्क में घड़ियाल और कछुए छोड़ेंगे. इस बीच होली से पहले मध्य प्रदेश में मौसम में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं. कई इलाकों में गर्मी तेज़ी से बढ़ रही है. इसके अलावा अगर आप मध्य प्रदेश में हो रही सभी हलचलों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो MP की ताज़ा खबरें पढ़ने के लिए ZEE MP-CG लाइव ब्लॉग पर बने रहें. यहां आपको भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर जैसे बड़े शहरों की खबरें और सभी ज़रूरी अपडेट मिलेंगे.

 

01 March 2026
08:23 AM

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आज का कार्यक्रम
सुबह 11:00 बजे भोपाल से ग्वालियर के लिए रवाना होंगे. इसके बाद दोपहर 12:50 बजे ग्वालियर से श्योपुर के लिए रवाना होंगे. यहां वे कूनो नेशनल पार्क में घड़ियाल और कछुओ को छोड़ेंगे. दोपहर 2:40 बजे अशोकनगर में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे.शाम 4:25 बजे मुख्यमंत्री निवास पहुंचेंगे.

 

MP Breaking News LIVEmp news

