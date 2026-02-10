MP Breaking News LIVE: मोहन कैबिनेट की बैठक आज, एमपी में बोर्ड परीक्षाएं शुरू, पढ़ें 10 फरवरी की खबरें

MP News Updates: मध्य प्रदेश में आज से बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं. प्रशासन ने परीक्षाओं के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. परीक्षाएं शांतिपूर्ण और बिना नकल के हों, इसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं. इसके अलावा मध्य प्रदेश में प्रशासनिक बदलावों से लेकर राजनीतिक घटनाक्रम तक बहुत कुछ हो रहा है.क्राइम और मौसम से जुड़ी कई खबरें भी सुर्खियों में हैं. सभी बड़े और छोटे जिलों की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहिए...

