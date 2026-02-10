Advertisement
MP Breaking News LIVE: मोहन कैबिनेट की बैठक आज, एमपी में बोर्ड परीक्षाएं शुरू, पढ़ें 10 फरवरी की खबरें

MP News Today Live Updates: मध्य प्रदेश में आज मंगलवार से बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं. इसके साथ ही राजनीति और अपराध से लेकर मौसम तक कई खबरें राज्य में सुर्खियां बटोर रही हैं. अगर आप हर जिले की सभी बड़ी और छोटी खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो ZeeMPCG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें...

Feb 10, 2026, 08:13 AM IST
LIVE Blog

MP News Updates: मध्य प्रदेश में आज से बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं. प्रशासन ने परीक्षाओं के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. परीक्षाएं शांतिपूर्ण और बिना नकल के हों, इसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं. इसके अलावा मध्य प्रदेश में प्रशासनिक बदलावों से लेकर राजनीतिक घटनाक्रम तक बहुत कुछ हो रहा है.क्राइम और मौसम से जुड़ी कई खबरें भी सुर्खियों में हैं. सभी बड़े और छोटे जिलों की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहिए...

 

10 February 2026
08:12 AM

एमपी में बदला मौसम का मिजाज
एमपी में अगले दो दिन नहीं पड़ेगी तेज ठंड,तापमान में 3–4डिग्री की बढ़ोतरी
साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर, दिन में धूप तो रात में ठंड बरकरार
पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद एमपी में लौटेंगी ठंडी हवाएं
13से15फरवरी के बीच तापमान में गिरावट के आसार
फिलहाल बारिश के कोई संकेत नहीं:मौसम विभाग
13शहरों में पारा10 डिग्री से नीचे,कटनी का करंदी सबसे ठंडा
भोपाल सबसे ठंडा बड़ा शहर, न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री
इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन में दिन गर्म, रातें सर्द
फरवरी में जारी रहेगा मौसम का उतार-चढ़ाव

07:30 AM

मोहन कैबिनेट की बैठक आज
मंत्रालय में होगी कैबिनेट की बैठक
12 बजे आयोजित होगी कैबिनेट की बैठक
कैबिनेट में लिए जाएंगे अहम निर्णय

07:29 AM

शहडोल में बोर्ड पेपर की तैयारी
शहडोल जिले में बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. इस वर्ष जिले में कुल 59 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां दसवीं और बारहवीं कक्षा की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी. दसवीं कक्षा की परीक्षा में जिले के 12,571 विद्यार्थी शामिल होंगे, जबकि बारहवीं कक्षा की परीक्षा में 8,711 छात्र-छात्राएं परीक्षा देंगे. परीक्षा के सुचारू संचालन को लेकर प्रशासन ने सभी केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं.

07:26 AM

आज से बोर्ड परीक्षाएं शुरू
MP बोर्ड की हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की परीक्षाएं 10 फरवरी से शुरू हो रही हैं. बोर्ड ने इस साल परीक्षाओं को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं. साफ तौर पर कहा गया है कि सुबह 8:45 बजे के बाद किसी भी छात्र को परीक्षा केंद्रों में एंट्री नहीं दी जाएगी.

 

