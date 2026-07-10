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MP Breaking News LIVE: उज्जैन–जावरा ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का भूमिपूजन करेंगे CM, राजेंद्र भारती मामले में आज होगा फैसला, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: 10 जुलाई शुक्रवार को मध्य प्रदेश में राजनीति से लेकर मौसम तक कई खबरें सुर्खियों में हैं. अगर आप हर छोटे-बड़े जिले की सभी खबरें एक साथ जानना चाहते हैं, तो Zee MPCG लाइव ब्लॉग के साथ जुड़े रहिए...

Written ByPooja
Published: Jul 10, 2026, 08:39 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 08:56 AM IST
MP Breaking News LIVE: उज्जैन–जावरा ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का भूमिपूजन करेंगे CM, राजेंद्र भारती मामले में आज होगा फैसला, पढ़ें बड़ी खबरें
10 July 2026 08:56 AM (IST)

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर पर विधायकों को दिया प्रशिक्षण

छत्तीसगढ़ से भी कांग्रेस विधायक हुए प्रशिक्षण में शामिल. विधायक संगीता सिन्हा, चातुरी नंद, ओंकार साहू हुए शामिल. कृषि, भूमि सुधार, जल संसाधन, ग्रामीण विकास पर हुई चर्चा. अन्य राज्यों से कांग्रेस विधायक भी हुए थे प्रशिक्षण में शामिल

 

10 July 2026 08:55 AM (IST)

छत्तीगढ़ में 2026 दिसंबर में होगा नगरीय निकायों और निगम का चुनाव

4 नगर निगम समेत 15 नगरीय निकायों में होंगे चुनाव. राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तैयारियां शुरू की. आम चुनाव के साथ उपचुनाव की तैयारी भी शुरु की. 15 नगरीय निकायों में, 4 नगर पालिका निगम, 5 नगर पालिका परिषद और 6 नगर पंचायत शामिल

बिरगांव नगर पालिका निगम भिलाई चरोदा और रिसाली नगर पालिका परिषद जामुल, सारंगढ़, बैकुंठपुर शिवपुर चर्चा और खैरागढ़,नगर पंचायत प्रेमनगर, मारो, कोटा, नरहरपुर, भैरमगढ़ और भोपालपटनम में होना है चुनाव. नवगठित नगर पंचायत तमनार और बड़ी करेली में पहली बार होगा चुनाव

 

10 July 2026 08:54 AM (IST)

रायपुर में होगी अहम बैठक

रायपुर बीजेपी प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बड़ी बैठक आज.  आज सुबह 11 बजे बीजेपी प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में होगी बैठक. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, संगठन महामंत्री पवन साय होंगे शामिल. बैठक में बीजेपी के सभी 17 प्रकोष्ठ के पदाधिकारी होंगे शामिल 17 प्रकोष्ठों की संयुक्त कार्यसमिति की होगी बैठक आगामी रणनीतियों को लेकर बैठक में होगी चर्चा 2028 विधानसभा चुनाव के लिहाज से प्रकोष्ठों को दिए जाएंगे टास्क

10 July 2026 08:50 AM (IST)

 बायजूस में नौकरी का झांसा देकर ठगी 

रायपुर में बायजूस में नौकरी का झांसा, छात्रा से 44 हजार की साइबर ठगी ऑनलाइन ट्यूटर की नौकरी और फ्री लैपटॉप का दिया झांसा प्रोसेसिंग फीस और रिफंड के नाम पर 44,676 रुपए ठगे 11,919 रुपए और मांगने पर छात्रा को हुआ ठगी का एहसास पंडरी थाना में मामला दर्ज, साइबर ठगों की तलाश जारी

10 July 2026 08:48 AM (IST)

राजेंद्र भारती के मामले में आज होगा फैसला

राजेंद्र भारती की सजा मामले में आज दिल्ली हाई कोर्ट का आ सकता है. फैसला दिल्ली हाईकोर्ट ने कल फैसला रखा था सुरक्षित. दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला. सजा के बाद रद्द हुई थी राजेंद्र भारती की विधायकी. दोनों पार्टियों की निगाहें आज के फैसले पर टिकी अभी तक बीजेपी और कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार नहीं किया घोषित.

10 July 2026 08:46 AM (IST)

पूछताछ के बाद पुलिस जीतू पटवारी के भाई को छोड़ा

ड्रग्स तस्करी के मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई से कई घंटों तक हुई पूछताछ. इंदौर पुलिस ने पूछताछ के बाद जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी को छोड़ा. ब्राउन शुगर के साथ पकड़े गए पैडलर्स ने इंदौर पुलिस को बताया था कि नाना पटवारी को देने जा रहे ब्राउन शुगर. इंदौर पुलिस की जांच जारी. पूरी खबर पढ़ें.

10 July 2026 08:44 AM (IST)

मध्य प्रदेश का मौसम 

मध्य प्रदेश में बारिश बारिश का दौर जारी रहेगै. आज कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है. अगले दो से तीन दिनों तक ऐसा ही बना रहेगा मौसम.‎ ‎15 जुलाई के बाद सक्रिय मानसूनी सिस्टमों का असर कम होने की आशंका ‎ है.   इससे दिन में उमस और गर्मी, दोनों बढ़ने की संभावना है. पूरी खबर पढ़ें.

10 July 2026 08:42 AM (IST)

एमपी को मिलेगी बड़ी सौगात

सीएम डॉ. मोहन यादव करेंगे 5017 करोड़ की परियोजना का भूमि पूजन उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड फोरलेन मार्ग परियोजना का भूमिपूजन करेंगे. ये फोरलेन सूरत दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेस-वे से सीधा और तेज संपर्क कर सकेगा. उज्जैन 98.73 किलोमीटर लंबी परियोजना का निर्माण मप्र सड़क विकास निगम करेगा. परियोजना उज्जैन दक्षिण, घट्टिया, नागदा-खाचरौद, आलोट, जावरा विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी 2 साल में पूर्ण होने वाली परियोजना से 35 लाख आबादी और 62 ग्राम प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे. सिंहस्थ-2028 के दौरान राजस्थान, गुजरात, देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह मार्ग सुगम, सुविधाजनक साबित होगा इंदौर, भोपाल, मालवा क्षेत्र की कनेक्टिविटी भी और अधिक मजबूत होगी परियोजना के तहत 98.73 किलोमीटर ग्रीनफील्ड फोरलेन मार्ग, 3 रेल ओवरब्रिज, 9 बड़े पुल, 26 मध्यम पुल, 417 पुलियों का निर्माण होगा. जावरा बायपास पर दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेस-वे इंटरचेंज से महू–नीमच फोरलेन मार्ग तक दोनों ओर सर्विस रोड का भी निर्माण प्रस्तावित औद्योगिक, व्यापारिक एवं कृषि विकास को मिलेगी नई गति मिलेगी.

10 July 2026 08:40 AM (IST)

सीएम मोहन यादव का कार्यक्रम

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का शुक्रवार सुबह 11:30 बजे, वे राज्य-स्तरीय गेस्ट फैकल्टी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए भोपाल के रवींद्र भवन पहुंचेंगे. इसके बाद, दोपहर 1:00 बजे मुख्यमंत्री भोपाल से उज्जैन जिले के नागदा के लिए रवाना होंगे और दोपहर 2:00 बजे वहां पहुंचेंगे. नागदा में, वे उज्जैन-जावरा ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के लिए भूमि पूजन करेंगे और नागदा स्थित केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन करेंगे. वे मुख्यमंत्री जनसेवा प्रहरी अभियान की भी शुरुआत करेंगे और लाभार्थियों के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वे विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को लाभ वितरित करेंगे. बाद में शाम 4:00 बजे मुख्यमंत्री नागदा से उज्जैन जाएंगे, जहां वे स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लेंगे और रात वहीं रुकेंगे.

 

 

 

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Pooja

Pooja

पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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