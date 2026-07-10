/MP Breaking News LIVE: उज्जैन–जावरा ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का भूमिपूजन करेंगे CM, राजेंद्र भारती मामले में आज होगा फैसला, पढ़ें बड़ी खबरें

एमपी को मिलेगी बड़ी सौगात

सीएम डॉ. मोहन यादव करेंगे 5017 करोड़ की परियोजना का भूमि पूजन उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड फोरलेन मार्ग परियोजना का भूमिपूजन करेंगे. ये फोरलेन सूरत दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेस-वे से सीधा और तेज संपर्क कर सकेगा. उज्जैन 98.73 किलोमीटर लंबी परियोजना का निर्माण मप्र सड़क विकास निगम करेगा. परियोजना उज्जैन दक्षिण, घट्टिया, नागदा-खाचरौद, आलोट, जावरा विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी 2 साल में पूर्ण होने वाली परियोजना से 35 लाख आबादी और 62 ग्राम प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे. सिंहस्थ-2028 के दौरान राजस्थान, गुजरात, देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह मार्ग सुगम, सुविधाजनक साबित होगा इंदौर, भोपाल, मालवा क्षेत्र की कनेक्टिविटी भी और अधिक मजबूत होगी परियोजना के तहत 98.73 किलोमीटर ग्रीनफील्ड फोरलेन मार्ग, 3 रेल ओवरब्रिज, 9 बड़े पुल, 26 मध्यम पुल, 417 पुलियों का निर्माण होगा. जावरा बायपास पर दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेस-वे इंटरचेंज से महू–नीमच फोरलेन मार्ग तक दोनों ओर सर्विस रोड का भी निर्माण प्रस्तावित औद्योगिक, व्यापारिक एवं कृषि विकास को मिलेगी नई गति मिलेगी.