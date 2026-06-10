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भोपाल में उपवास पर बैठेगी कांग्रेस
मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने के खिलाफ भोपाल में आज दिनभर उपवास पर बैठेगी कांग्रेस. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी , डॉ विक्रांत भूरिया कमलेश्वर पटेल, हेमंत कटारे, पीसी शर्मा, अरुण यादव, दिग्विजय सिंह समेत दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे. सुबह 11:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक भोपाल के रोशनपुरा चौराहा पर कांग्रेस उपवास पर बैठेगी.
कटनी आधी रात को शराब के नशे में युवक पहुंचा जिला अस्पताल
कटनी जिला अस्पताल में आधी रात करीब दो बजे उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया जब एक शराब के नशे में धुत युवक अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा कर दिया ओर शराबी युवक ने नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई (SNCU) के दरवाजे का कांच तोड़ दिया जिससे अस्पताल का मौजूद अस्पताल घबरा गया.
छत्तीसगढ़ में भाजपा का महाजनसंपर्क अभियान जारी
केंद्र में भाजपा सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर अभियान चलाया जा रहा है. 21 जून तक प्रदेशभर में बीजेपी का जनसंपर्क अभियान चलाएगी. मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक और बीजेपी नेता सीधे जनता के बीच उतरेंगे. आज सभी जिला मुख्यालयों में प्रेस कॉन्फ्रेंस और विकास प्रदर्शनी किया जाएगै.
मुख्यमंत्री का बयान, पीएम मोदी आजादी के बाद सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री बने
मुख्यमंत्री मोहम यादव ने पीएम मोदी के कार्यकाल के 12 साल पूरे होने पर कहा कि, पीएम ने जनकल्याण के कामों को अपने हाथ में लिया है. देश के दुश्मनों को घर में घुसकर मारते हैं. बाबा महाकाल से कामना करता हूं 2029 में भी उनको सफल करें. लोकसभा में हमने कमलनाथ समेत 29 के 29 सीट जीतने का काम किया.
छत्तीसगढ़ का मौसम
छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने राज्य के अलग-अलग हिस्सों में अगले 24 घंटों के दौरान तेज हवाओं और आंधी-तूफान की चेतावनी जारी की है. इस दौरान हवाओं की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो सकती है. पूरी खबर पढ़ें
दमोह में ई-रिक्शा पलटा, 9 लोग घायल
दमोह के पटेरा थाना क्षेत्र के तहत आने वाले तिदनी के पास सुबह सुबह एक सड़क हादसा हुआ है जहां एक ई रिक्शा अनियंत्रित होकर पलट गया है, जिसमें चार बच्चों सहित 9 लोग घायल हुए है. पटेरा हिंडोरिया मार्ग पर तिदनी के पास तेज रफ्तार ई रिक्शा चला जा था तभी क्रॉसिंग करते वक्त ऑटो अनियंत्रित हुआ और सड़क से उतर कर पलट गया. इस ई रिक्शा में 4 बच्चे 3 महिलाएं और 2 पुरुष सवार थे. इन लोगों को पटेरा के सिविल अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें. इलाज दिया जा रहा है, फिलहाल किसी के गंभीर घायल होने की खबर नहीं है.
कानूनी सलाह लेंगी मीनाक्षी नटराजन
नामांकन रद्द होने के बाद मीनाक्षी नटराजन दिल्ली रवाना हो गई है. दिल्ली में मीनाक्षी नटराजन कानूनी सलाह लेंगी. कानूनी सलाह लेने के बाद आगे रणनीति पर होगा फैसला. आज दोपहर 11 बजे कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को इलेक्शन कमीशन ने मिलने का समय दिया.
छत्तीसगढ़ में MEMU और DEMU ट्रेनों रहेंगी रद्द
छत्तीसगढ़ में 10 जून से 12 जून के बीच कई MEMU और DEMU ट्रेनों के रद्द होने से रेल यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. पूरी खबर पढ़ें.
मध्य प्रदेश के मौसम हाल
10 जून को कई जिलों में मानसून पूर्व गतिविधियां तेज होने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, जबलपुर, सागर और आसपास के इलाकों में आंधी-तूफान के साथ बारिश होने का अनुमान है. कई जगहों पर 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने का भी पूर्वानुमान है. पूरी खबर पढ़ें
EC से मिलेंगे कांग्रेस नेता
मीनाक्षी नटराजन के नामांकन निरस्त होने पर कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे. आज सुबह 11:00 बजे चुनाव आयोग के अधिकारियों से कांग्रेस विधायक मिलेंगे. मीनाक्षी नटराजन के नामांकन निरस्त होने पर नेताओं ने शिकायत की थी और देर रात तक धरने प्रदर्शन किया था.
MP News Updates: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव लालघाटी स्थित गुफा मंदिर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित हनुमान प्रार्थना एवं चालीसा कार्यक्रम में शामिल हुए. गुफा मंदिर में आयोजित सुंदरकांड पाठ में मुख्यमंत्री ने की सहभागिता भगवान हनुमान की महाआरती में भी हुए शामिल धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए रवाना होंगे. कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार सुबह 11:00 बजे चुनाव आयोग से मुलाकाल करेंगे. वहीं मध्य प्रदेश की मौसम की बात करें तो 10 जून को कई जिलों में मानसून-पूर्व गतिविधियां तेज होने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार, भोपाल, इंदौर सहित कई जिलों में आंधी-तूफान के साथ बारिश होने का अनुमान है.इसके अलावा मध्य प्रदेश में प्रशासनिक बदलावों से लेकर राजनीतिक घटनाक्रम तक बहुत कुछ हो रहा है. अपराध और मौसम से जुड़ी कई खबरें भी सुर्खियों में हैं. सभी बड़े और छोटे जिलों की ताज़ा खबरों के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें...