MP News Updates: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव लालघाटी स्थित गुफा मंदिर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित हनुमान प्रार्थना एवं चालीसा कार्यक्रम में शामिल हुए. गुफा मंदिर में आयोजित सुंदरकांड पाठ में मुख्यमंत्री ने की सहभागिता भगवान हनुमान की महाआरती में भी हुए शामिल धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए रवाना होंगे. कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार सुबह 11:00 बजे चुनाव आयोग से मुलाकाल करेंगे. वहीं मध्य प्रदेश की मौसम की बात करें तो 10 जून को कई जिलों में मानसून-पूर्व गतिविधियां तेज होने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार, भोपाल, इंदौर सहित कई जिलों में आंधी-तूफान के साथ बारिश होने का अनुमान है.इसके अलावा मध्य प्रदेश में प्रशासनिक बदलावों से लेकर राजनीतिक घटनाक्रम तक बहुत कुछ हो रहा है. अपराध और मौसम से जुड़ी कई खबरें भी सुर्खियों में हैं. सभी बड़े और छोटे जिलों की ताज़ा खबरों के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें...