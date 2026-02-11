MP Breaking News LIVE: मध्यप्रदेश में आज कहां क्या हो रहा है? एक क्लिक में पढ़ें 11 फरवरी की टॉप खबरें

MP News Updates: मध्य प्रदेश में आज बुधवार को मौसम में बड़ा बदलाव देखा जा रहा है. पूरे राज्य में तापमान बढ़ रहा है, कई जिलों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है. इस बीच रायसेन जिले में एक दुखद सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर है. इसके अलावा, मध्य प्रदेश में प्रशासनिक बदलावों से लेकर राजनीतिक घटनाक्रम तक कई चीजें हो रही हैं. क्राइम और मौसम से जुड़ी कई खबरें भी सुर्खियां बटोर रही हैं. सभी जिलों की छोटी-बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग पर बने रहें...

