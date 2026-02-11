Advertisement
MP Breaking News LIVE: मध्यप्रदेश में आज कहां क्या हो रहा है? एक क्लिक में पढ़ें 11 फरवरी की टॉप खबरें

MP News Today Live Updates: मध्य प्रदेश में आज बुधवार को कहां क्या हो रहा है? पॉलिटिक्स और क्राइम से लेकर मौसम तक कई खबरें सुर्खियों में बनी हुई हैं. अगर आप हर जिले की सभी बड़ी और छोटी खबरों से अपडेटेड रहना चाहते हैं, तो ZeeMPCG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें...

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Feb 11, 2026, 09:21 AM IST
MP News Updates: मध्य प्रदेश में आज बुधवार को मौसम में बड़ा बदलाव देखा जा रहा है. पूरे राज्य में तापमान बढ़ रहा है, कई जिलों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है. इस बीच रायसेन जिले में एक दुखद सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर है. इसके अलावा, मध्य प्रदेश में प्रशासनिक बदलावों से लेकर राजनीतिक घटनाक्रम तक कई चीजें हो रही हैं. क्राइम और मौसम से जुड़ी कई खबरें भी सुर्खियां बटोर रही हैं. सभी जिलों की छोटी-बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग पर बने रहें...

 

11 February 2026
09:15 AM

मध्य प्रदेश में नकल के 7 मामले दर्ज
12 वीं की बोर्ड परीक्षा में 7 नकल प्रकरण दर्ज
पहले दिन अंग्रेजी विषय में नकल करते पकड़े गए 7 छात्र
6 मामले बैरसिया के निजी स्कूल से आए सामने
कपड़ों के अंदर पर्ची छुपाकर लाए थे छात्र
एक मामला एक सरकारी स्कूल से आया सामने
सीसीटीवी कैमरे पर देख स्कूल भेजे गए स्क्वॉड
9 जिलों के 226 केंद्रों में लगाए गए हैं सीसीटीवी कैमरे

 

 

09:01 AM

भोपाल में एक्शन में कमिश्नर
नए पुलिस कमिश्नर संजय कुमार एक्शन में
ईरानी डेरे पर देर रात की बड़ी कॉम्बिंग कार्रवाई
रात्रि करीब दो बजे भोपाल पुलिस ने ईरानी डेरे क्षेत्र में कॉम्बिंग गश्त के दौरान दी दबिश
कार्रवाई में पूरे भोपाल जिले के थाना प्रभारी रहे शामिल
लगभग 400 पुलिसकर्मियों का बल रहा तैनात
देर रात की गई इस बड़ी कार्रवाई
बड़ी संख्या में वाहन चोरी करने वाले आरोपियों को किया गिरफ्तार
अन्य अपराधियों को भी हिरासत में लिया

 

08:10 AM

रायसेन में दर्दनाक हादसा
रायसेन.गढी़ के पास हुई सड़क दुर्घटना में एक महिला सहित बच्ची की मौत, देर रात रायसेन सागर मार्ग पर गढ़ी के पास घाटी पर ट्रैक्टर ट्राली, पठरिया धाम से फर्शन कर लौट रहे थे श्रद्धालु.

08:10 AM

एमपी में बढ़ने लगा पारा
प्रदेश में बढ़ने लगा तापमान. कई जिलों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक हुआ दर्ज. भोपाल समेत 15 शहरों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक.अगले तीन दिनों में 3 डिग्री तक बढ़ सकता है तापमान.
दक्षिणी पश्चिमी हवाओं से बदला मौसम का रुख. भोपाल में अधिकतम 30. 4 डिग्री सेल्सियस. तो वहीं न्यूनतम 12.8 डिग्री सेल्सियस तापमान हुआ दर्ज. इंदौर , ग्वालियर , जबलपुर संभाग में भी न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक.

 

