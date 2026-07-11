MP Breaking News LIVE: नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने NH-44 किया जाम, पुलिस पर पथराव, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Updates: मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी के भीतर असंतोष बढ़ गया है. पूर्व गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा को टिकट न मिलने से उनके समर्थकों में नाराजगी साफ दिख रही है. शुक्रवार शाम शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन देर रात तक चलता रहा और शनिवार को भी जारी रहा. समर्थकों ने नेशनल हाईवे-44 को जाम कर दिया. सड़क बंद होने के कारण वाहनों की लगभग 15 किलोमीटर लंबी कतार लग गई. कई घंटों तक ट्रैफिक पूरी तरह बाधित रहा और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा.वहीं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शनिवार को इंदौर में 'माई यूथ-माई प्राइड कॉन्क्लेव-2026' का उद्घाटन करेंगे. इस राज्य-स्तरीय कार्यक्रम में पूरे राज्य से लगभग 5,000 युवा हिस्सा लेंगे.इसके अलावा मध्य प्रदेश में प्रशासनिक बदलावों से लेकर राजनीतिक घटनाक्रम तक बहुत कुछ हो रहा है. अपराध और मौसम से जुड़ी कई खबरें भी सुर्खियों में हैं. सभी बड़े और छोटे जिलों की ताज़ा खबरों के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें...