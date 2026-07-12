MP Breaking News LIVE: भिंड दौरे पर रहेंगे CM मोहन, लाडली बहना योजना की 38वीं किस्त करेंगे जारी, पढ़ें बड़ी खबरें

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आज का कार्यक्रम

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का रविवार इंदौर और भिंड जिलों का दौरे पर रहेंग. जहां वे पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण और प्रतिभाशाली लोगों के सम्मान से जुड़े कई अहम कार्यक्रमों में शामिल होंगे. मुख्यमंत्री सुबह 10:30 बजे भोपाल से इंदौर के लिए रवाना होंगे. सुबह 11:10 बजे, वे एक अभियान कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे जिसमें 21 लाख पौधे लगाने और 5,000 वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने का काम होगा. इस कार्यक्रम में शहरी विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के साथ-साथ बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे. इसके बाद, दोपहर 1:30 बजे मुख्यमंत्री भिंड जिले के लहार विधानसभा क्षेत्र पहुंचेंगे. वहां वे 'लाड़ली बहना योजना' की 38वीं किस्त जारी करेंगे और स्थानीय लोगों को कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे.

शाम 5:00 बजे, मुख्यमंत्री मेहगांव के ददरौआ धाम पहुंचेंगे और वहां एक स्थानीय धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होंगे. दिन के आखिरी कार्यक्रम के तौर पर, मुख्यमंत्री शाम 7:00 बजे भोपाल के रवींद्र भवन पहुंचेंगे. वहां आयोजित 'प्रतिभा सम्मान समारोह' में वे उन होनहार छात्रों और प्रतिभाशाली लोगों को सम्मानित करेंगे जिन्होंने अलग-अलग क्षेत्रों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है.