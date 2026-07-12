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MP Breaking News LIVE: भिंड दौरे पर रहेंगे CM मोहन, लाडली बहना योजना की 38वीं किस्त करेंगे जारी, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: 12 जुलाई रविवार को मध्य प्रदेश में राजनीति से लेकर मौसम तक कई खबरें सुर्खियों में हैं. अगर आप हर छोटे-बड़े जिले की सभी खबरें एक साथ जानना चाहते हैं, तो Zee MPCG लाइव ब्लॉग के साथ जुड़े रहिए...

Written ByPooja
Published: Jul 12, 2026, 08:44 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 09:25 AM IST
MP Breaking News LIVE: भिंड दौरे पर रहेंगे CM मोहन, लाडली बहना योजना की 38वीं किस्त करेंगे जारी, पढ़ें बड़ी खबरें
12 July 2026 09:00 AM (IST)

  UCC को लेकर भोपाल में बड़ी बैठक

मध्य प्रदेश में UCC को लेकर भोपाल में बड़ी बैठक आज कोहेफिजा में दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक UCC के प्रस्तावित स्वरूप और उसके संवैधानिक, कानूनी और सामाजिक प्रभावों पर चर्चा होगी बैठक में राजनीति दल, मुस्लिम संगठन, उलेमा, बुद्धिजीवी, वकील होंगे शामिल छत्तीसगढ़ के पूर्व DGP मोहम्मद वजीर अंसारी भी मौजूद रहेंगे कांग्रेस-भाजपा,AIMIM के प्रतिनिधि भी होंगे शामिल

12 July 2026 08:59 AM (IST)

छत्तीसगढ़ का मौसम का हाल

छत्तीसगढ़ में सोमवार से तेज बारिश का पूर्वानुमान. प्रदेश में अगले 3 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश के आसार कई जिलों में गरज-चमक के साथ वज्रपात की चेतावनी रायपुर में आज गरज-चमक के साथ बारिश के संकेत रायपुर का अधिकतम तापमान 34°C और न्यूनतम 27°C रहने का अनुमान पिछले 24 घंटे में सरगुजा में कई स्थानों और बस्तर में कुछ जगहों पर हुई बारिश प्रदेश में सर्वाधिक तापमान दुर्ग में 33.6°C, सबसे कम न्यूनतम तापमान अंबिकापुर में 23.8°C दर्ज

12 July 2026 08:58 AM (IST)

रायपुर फर्जी नियुक्ति पत्र देकर नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी

रायपुर फर्जी नियुक्ति पत्र देकर नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी आरोपी गिरफ्तार बर्खास्त पुलिसकर्मी है आरोपी महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय में नौकरी दिलाने का देता था झांसा फर्जी चयन सूची और फर्जी नियुक्ति पत्र बनाकर अभ्यर्थियों से लाखों रुपये ऐंठे रायपुर सिटी कोतवाली पुलिस ने आरोपी मोहम्मद इमरान कादरी को किया गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद न्यायिक रिमांड पर भेजा गया आरोपी के खिलाफ पहले से जुआ और ठगी के 8 आपराधिक मामले दर्ज रायपुर पुलिस की अपील- सरकारी नौकरी के नाम पर किसी को पैसे न दें, ठगी की सूचना तुरंत पुलिस को दें

12 July 2026 08:56 AM (IST)

आलीराजपुर में डकैती के बाद महिला से गैंगरेप, निर्भया जैसी दरिंदगी,

आलीराजपुर में डकैती के बाद महिला से गैंगरेप करने का मामला सामने आया है.  इस खौफनाक घटना के बाद पूरे प्रदेश में उबाल है. विपक्ष ने सरकार को आड़े हाथों लिया है. मध्य प्रदेश कांग्रेस ने इस घटना को अत्यंत शर्मनाक बताते हुए सीधे कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं. पीसीसी चीफ के निर्देश पर 5 सदस्यीय कांग्रेस दल का गठन किया गया है, जो फौरन मौके पर जाकर पूरे मामले की जांच करेगा और पीड़ित परिवार से मुलाकात करेगा.

 

12 July 2026 08:55 AM (IST)

सतना रेलवे स्टेशन पर नशेड़ी का तांडव, RPF जवान की लाठी छीनकर किया हमला
 सतना रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक-1 पर नशे में धुत एक यात्री के हंगामे से कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया. जब बिहारी लाल, पिता गया प्रसाद, 36 वर्ष, निवासी ग्राम बौली, जिला कौशांबी, उत्तर प्रदेश किसी ट्रेन से सतना स्टेशन में उतरा था और नशे की हालत में रेलवे ट्रैक पार करने का प्रयास कर रहा था. इसी दौरान वह ट्रैक पर गिर पड़ा. मौके पर मौजूद प्रधान आरक्षक जी.एन. सिंह और अन्य आरपीएफ जवानों ने उसे ट्रैक से उठाकर सुरक्षित प्लेटफॉर्म पर पहुंचाया और नियमों का पालन करने की समझाइश दी.

12 July 2026 08:54 AM (IST)

₹8.65 करोड़ की साइबर ठगी का फरार आरोपी गिरफ्तार
खैरागढ़ पुलिस ने करीब ₹8.65 करोड़ की साइबर ठगी के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी राकेश कुमार साहू उर्फ राहुल साहू (30) को गिरफ्तार किया है. आरोपी दुर्ग जिले के सुपेला का निवासी है. पुलिस ने उसके कब्जे से वारदात में प्रयुक्त मोबाइल फोन, सिम कार्ड और अन्य डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए पुलिस के अनुसार, विभिन्न राज्यों के लोगों से ऑनलाइन ठगी कर करोड़ों रुपये अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए थे. मामले में पहले भी अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश और जांच जारी है. गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया. पुलिस ने लोगों से साइबर ठगी से बचने के लिए ओटीपी और बैंक संबंधी गोपनीय जानकारी किसी से साझा नहीं करने तथा ठगी होने पर तुरंत 1930 हेल्पलाइन पर संपर्क करने की अपील की है.

 

12 July 2026 08:52 AM (IST)

रायपुर में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपये की ठगी

 सिटी कोतवाली पुलिस ने इस मामले में बर्खास्त पुलिसकर्मी मोहम्मद इमरान कादरी को गिरफ्तार किया है.. आरोपी पर महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय में नौकरी दिलाने का झांसा देकर फर्जी चयन सूची और फर्जी नियुक्ति पत्र तैयार कर अभ्यर्थियों से लाखों रुपये वसूलने का आरोप है.. पुलिस जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया.. पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ पहले से जुआ और ठगी के आठ आपराधिक मामले दर्ज हैं.. रायपुर पुलिस ने लोगों से सरकारी नौकरी के नाम पर किसी भी व्यक्ति को पैसे नहीं देने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तत्काल पुलिस को सूचना देने की अपील की है..

12 July 2026 08:50 AM (IST)

13 जुलाई को बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशी भरेंगे नामांकन

कल दतिया के दंगल में उतरेंगे दिग्गज बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज. सोमवार को दतिया पहुंचेंगे कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी. 13 जुलाई को भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी नामांकन पत्र भरेंगे. मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, नरोत्तम मिश्रा की मौजूदगी में नामांकन भरेंगे बीजेपी प्रत्याशी. कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के साथ नामांकन करने पहुंचेंगे कल दतिया में नामांकन का आखिरी दिन.

12 July 2026 08:47 AM (IST)

मध्य प्रदेश का आज का मौसम

भोपाल, इंदौर समेत 34 से ज्यादा जिलों में बारिश की संभावना. भोपाल में दिन के तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है, हालांकि शाम या रात होते बारिश का अलर्ट है. आज कई जिलों में हल्की बारिश की संभावना है. इसके साथ ही बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. पूरी खबर पढ़ें.

12 July 2026 08:45 AM (IST)

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आज का कार्यक्रम

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का रविवार इंदौर और भिंड जिलों का दौरे पर रहेंग. जहां वे पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण और प्रतिभाशाली लोगों के सम्मान से जुड़े कई अहम कार्यक्रमों में शामिल होंगे. मुख्यमंत्री सुबह 10:30 बजे भोपाल से इंदौर के लिए रवाना होंगे.  सुबह 11:10 बजे, वे एक अभियान कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे जिसमें 21 लाख पौधे लगाने और 5,000 वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने का काम होगा. इस कार्यक्रम में शहरी विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के साथ-साथ बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे. इसके बाद, दोपहर 1:30 बजे मुख्यमंत्री भिंड जिले के लहार विधानसभा क्षेत्र पहुंचेंगे. वहां वे 'लाड़ली बहना योजना' की 38वीं किस्त जारी करेंगे और स्थानीय लोगों को कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे.

शाम 5:00 बजे, मुख्यमंत्री मेहगांव के ददरौआ धाम पहुंचेंगे और वहां एक स्थानीय धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होंगे. दिन के आखिरी कार्यक्रम के तौर पर, मुख्यमंत्री शाम 7:00 बजे भोपाल के रवींद्र भवन पहुंचेंगे. वहां आयोजित 'प्रतिभा सम्मान समारोह' में वे उन होनहार छात्रों और प्रतिभाशाली लोगों को सम्मानित करेंगे जिन्होंने अलग-अलग क्षेत्रों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है.

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Pooja

Pooja

पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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