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MP Breaking News LIVE: कई विभागों की समीक्षा बैठक करेंगे CM, SC में मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुनवाई, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: 12 जून शुक्रवार को मध्य प्रदेश में राजनीति से लेकर मौसम तक कई खबरें सुर्खियों में हैं. अगर आप हर छोटे-बड़े जिले की सभी खबरें एक साथ जानना चाहते हैं, तो Zee MPCG लाइव ब्लॉग के साथ जुड़े रहिए...

Written ByPooja
Published: Jun 12, 2026, 09:25 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 09:54 AM IST
MP Breaking News LIVE: कई विभागों की समीक्षा बैठक करेंगे CM, SC में मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुनवाई, पढ़ें बड़ी खबरें
12 June 2026 09:51 AM (IST)

ट्विशा केस में गिरिबाला के कार्यकाल में नियुक्त वकीलों पर उठाए सवाल

 गिरिबाला के कार्यकाल में नियुक्त वकीलों पर सवाल उठने लगे. ट्विशा के पिता ने मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से शिकायत की है. गरीबों के लिए नियुक्त वकील का आरोपी पक्ष के साथ देने का आरोप लगाया है. चीफ जस्टिस विवेक रूसिया को एक शिकायत भेजी गई है, जिसमें कुछ कानूनी सहायता वकीलों और एक अधिकारी की भूमिका की जांच की मांग की गई है.

 

12 June 2026 09:49 AM (IST)

ग्वालियर के युवा क्रिकेटर यशवर्धन सिंह चौहान को मिली दोहरी सफलता

यशवर्धन सिंह चौहान का अंडर 19 भारतीय क्रिकेट टीम में चयन के साथ ही बनाए कप्तान बनाए गए. यशवर्धन के घर में खुशी का माहौल है. मां रीना ने अपने लाड़ले को मिठाई खिलाकर बधाई दी 

 

12 June 2026 09:44 AM (IST)

ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर साइबर ठगी का खुलासा 
नरसिंहपुर में गाडरवारा पुलिस ने ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर हुई बड़ी साइबर ठगी का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने अधिक मुनाफे का लालच देकर गाडरवारा निवासी युवक से 10 लाख रुपये की ठगी की थी. पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर नागपुर से आरोपियों को पकड़कर ठगी की पूरी रकम बरामद कर पीड़ित को वापस दिलाई है.

 

12 June 2026 09:41 AM (IST)

मीनाक्षी नटराजन नामांकन रद्द मामले में दिल्ली मे संग्राम

मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द की लड़ाई अब दिल्ली पहुंच गई है. कांग्रेस के विधायक और नेता दिल्ली पहुंच गए हैं. मीनाक्षी नटराजन के मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने राष्ट्रपति से मिलने का मांगा की है. राष्ट्रपति से मिलने का समय नहीं मिलने पर कांग्रेस विधायक पैदल मार्च निकाल सकते हैं. सुबह 11:30 कांग्रेस दफ्तर 24 अकबर रोड पर पहुंचेंगे विधायक मीनाक्षी नटराजन, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी.

12 June 2026 09:39 AM (IST)

हायर सेकंडरी द्वितीय परीक्षा 2026 का परिणाम आज

आज माध्यमिक शिक्षा मंडल हायर सेकंडरी द्वितीय परीक्षा 2026 का परिणाम जारी करेगा. शाम 4 बजे जारी होगा परीक्षा परिणाम. परीक्षार्थी परीक्षा परिणाम mpbse.mponline.gov.in पर देख सकेंगे. विद्यार्थियों को अपना स्कोरकार्ड चेक करने के लिए पोर्टल पर अपना रोल नंबर और आवेदन संख्या दर्ज करनी होगी. मध्यप्रदेश बोर्ड द्वितीय बोर्ड परीक्षाएं 7 से 25 मई तक आयोजित की गई थीं.

12 June 2026 09:36 AM (IST)

भोपाल में एक बार फिर सुर्खियों में स्लाटर हाउस मामला

भोपाल के आधुनिक स्लाटर हाउस को दोबारा शुरू करने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया. कोर्ट ने निगम आयुक्त पर फैसला छोड़ा है. कोर्ट ने नगर निगम आयुक्त को निर्देश दिए है कि, याचिकाकर्ता के लंबित आवेदन पर 15 दिन के भीतर कानून के अनुसार निर्णय लिया जाए. कोर्ट एनजीटी के लागू दिशा-निर्देशों का परीक्षण भी सुनिश्चित किया जाए. स्लाटर हाउस संचालक असलम चमड़ा की याचिका पर सुनवाई में निर्देश दिए है.

 

 

12 June 2026 09:32 AM (IST)

मीनाक्षी नटराजन की याचिक पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज

मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द किए जाने के मामले में आज, शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है. कांग्रेस पार्टी की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही पर सबकी नजरें टिकी हैं.

पूरी खबर पढ़ें.

12 June 2026 09:30 AM (IST)

 मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आज का कार्यक्रम

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज राजधानी भोपाल में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे. तय कार्यक्रम के अनुसार, मुख्यमंत्री दोपहर 12:00 बजे 'अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड पॉलिसी एनालिसिस' पहुंचेंगे, जहां वे अलग-अलग विभागों के साथ समीक्षा बैठकें करेंगे और विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लेंगे. इसके बाद, मुख्यमंत्री दोपहर 3:30 बजे मंत्रालय पहुंचेंगे. वहां वे नए आपराधिक कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा करेंगे और संबंधित अधिकारियों से जरूरी जानकारी लेंगे.  मुख्यमंत्री शाम 4:30 बजे अपने निवास स्थान पहुंचेंगे, जहां वे अन्य प्रशासनिक कामकाज देखेंगे.

12 June 2026 09:27 AM (IST)

भोपाल में पटाखा दुकान में लगी आग

भोपाल में पटाखा दुकान में आग लगने से इलाके में अफरातफरी मच गई. यह घटना हलालपुर रोड पर स्थित एक दुकान में हुई, जहां अचानक आग लग गई. दुकान में पटाखों का भारी स्टॉक होने के कारण धमाके होने लगे. आग की लपटें तेजी से ऊपर उठीं, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई. पूरी खबर पढ़ें.

12 June 2026 09:25 AM (IST)

मध्य प्रदेश के मौसम का हाल

मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर जिलों में ओलावृष्टि की संभावना है. इसके साथ ही कई क्षेत्रों में मौसम का मिजाज बदला हुआ रह सकता है. पूरी खबर पढ़ें.

 

 

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Pooja

Pooja

पूजा सिंह, Zee News के Madhya Pradesh-Chhattisgarh टीम का हिस्सा हैं. उन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत ETV भारत से की और इसके बाद Inshorts और नवभारत में काम करते हुए डिजिटल मीडिया में खबरें लिखने का अनुभव हासिल किया. डिजिटल पत्रकारिता में कई वर्षों का अनुभव रखने वाली पूजा ब्रेकिंग, राजनीति, हाइपरलोकल, क्राइम और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं. पूजा को लोकल मुद्दों पर खबरें लिखने में विशेष रुचि रखती हैं. पूजा सिंह ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल  (MCRPV) से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. पूजा मध्यप्रदेश के भोपाल की रहने वाली हैं.  खबरें लिखने के साथ-साथ उन्हें अलग-अलग जगहों पर घूमना, नई संस्कृतियों को जानना और उनसे सीखना पसंद है. पूजा से आप Pooja1.Singh@India.com पर संपर्क कर सकते हैं.

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