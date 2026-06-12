MP News Updates: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज राजधानी भोपाल में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे. तय कार्यक्रम के अनुसार, मुख्यमंत्री दोपहर 12:00 बजे 'अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड पॉलिसी एनालिसिस' पहुंचेंगे, जहां वे अलग-अलग विभागों के साथ समीक्षा बैठकें करेंगे और विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लेंगे. मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द किए जाने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी है. वही मध्य प्रदेश के मौसम की बात करें तो आज भोपाल, रायसेन, जबलपुर समेत कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है.इस दौरान हवा की गति 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने की उम्मीद है.इसके अलावा मध्य प्रदेश में प्रशासनिक बदलावों से लेकर राजनीतिक घटनाक्रम तक बहुत कुछ हो रहा है. अपराध और मौसम से जुड़ी कई खबरें भी सुर्खियों में हैं. सभी बड़े और छोटे जिलों की ताज़ा खबरों के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें...