MP Breaking News LIVE: आज दिल्‍ली दौरे पर CM मोहन, LPG के लिए लंबी लाइनें, पढ़ें 12 मार्च की खबरें

MP News Today Live Updates: आज का दिन मध्य प्रदेश के लिए बेहद खास है. सीएम मोहन यादव दिल्ली दौरे पर रहेंगे. इस दौरान केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं. इसके अलावा मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE MP-CG लाइव ब्लॉग.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Mar 12, 2026, 08:28 AM IST
MP Breaking News LIVE: आज दिल्‍ली दौरे पर CM मोहन, LPG के लिए लंबी लाइनें, पढ़ें 12 मार्च की खबरें
MP News Updates: मध्य प्रदेश में आज 12 मार्च को काफी हलचल है. CM मोहन यादव दिल्ली जा रहे हैं. इस दौरान उनकी BJP के टॉप लीडरशिप से मुलाकात होने की उम्मीद है. साथ ही केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात हो सकती है. इस बीच, राज्य में घरेलू गैस के लिए मारामारी जारी है. गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनें लग रही हैं. ऑनलाइन सर्वर भी क्रैश हो गए हैं.  उधर, मध्य प्रदेश में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिसमें रतलाम राज्य का सबसे गर्म शहर रहा.  इसके अलावा अगर आप मध्य प्रदेश के सभी खबरों से अपडेटेड रहना चाहते हैं, तो लेटेस्ट न्यूज़ के लिए ZEE MP-CG लाइव ब्लॉग पर बने रहें. यहां आपको भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर जैसे बड़े शहरों की खबरें और सभी ज़रूरी अपडेट मिलेंगे.

 

12 March 2026
08:28 AM

दिल्ली दौरे पर सीएम मोहन
मुख्यमंत्री मोहन यादव का दिल्ली दौरा
आज दिल्ली में रहेंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव
दौरे के दौरान बीजेपी शीर्ष नेतृत्व से कर सकते हैं मुलाकात
केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात भी संभव

08:26 AM

एमपी में गैस संकट
एमपी में अब घरेलू गैस को लेकर भी जद्दोजहद जारी
एजेंसियों के बाहर लगी लंबी लंबी लाइन
ऑनलाइन सर्वर भी हुआ क्रैश
नहीं लग रहे है गैस के नंबर जिसके चलते लोग पहुंच रहे है गैस एजेंसियों पर
एमपी के होटल्स में बचा है एक दो दिन का स्टॉक
ठेले खोमचे वालों का स्टॉक लगभग खत्म
खाने पीने का सामान भी किया महंगा

 

