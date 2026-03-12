MP News Updates: मध्य प्रदेश में आज 12 मार्च को काफी हलचल है. CM मोहन यादव दिल्ली जा रहे हैं. इस दौरान उनकी BJP के टॉप लीडरशिप से मुलाकात होने की उम्मीद है. साथ ही केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात हो सकती है. इस बीच, राज्य में घरेलू गैस के लिए मारामारी जारी है. गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनें लग रही हैं. ऑनलाइन सर्वर भी क्रैश हो गए हैं. उधर, मध्य प्रदेश में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिसमें रतलाम राज्य का सबसे गर्म शहर रहा. इसके अलावा अगर आप मध्य प्रदेश के सभी खबरों से अपडेटेड रहना चाहते हैं, तो लेटेस्ट न्यूज़ के लिए ZEE MP-CG लाइव ब्लॉग पर बने रहें. यहां आपको भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर जैसे बड़े शहरों की खबरें और सभी ज़रूरी अपडेट मिलेंगे.

