Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • मध्य प्रदेश न्यूज़
  • /Madhya Pradesh - MP
  • /MP Breaking News LIVE: दतिया उपचुनाव के लिए BJP से आशुतोष-कांग्रेस से घनश्याम भरेंगे नामांकन, नरोत्तम मिश्रा रहेंगे मौजूद, पढ़ें बड़ी खबरें
Live Now

MP Breaking News LIVE: दतिया उपचुनाव के लिए BJP से आशुतोष-कांग्रेस से घनश्याम भरेंगे नामांकन, नरोत्तम मिश्रा रहेंगे मौजूद, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: 13 जुलाई सोमवार को मध्य प्रदेश में राजनीति से लेकर मौसम तक कई खबरें सुर्खियों में हैं. अगर आप हर छोटे-बड़े जिले की सभी खबरें एक साथ जानना चाहते हैं, तो Zee MPCG लाइव ब्लॉग के साथ जुड़े रहिए...

Written ByPooja
Published: Jul 13, 2026, 08:48 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 09:08 AM IST
MP Breaking News LIVE: दतिया उपचुनाव के लिए BJP से आशुतोष-कांग्रेस से घनश्याम भरेंगे नामांकन, नरोत्तम मिश्रा रहेंगे मौजूद, पढ़ें बड़ी खबरें
13 July 2026 09:06 AM (IST)

तेज़ रफ्तार गिट्टी से भरे ट्रैक्टर ट्राली ने बस को मारी जोरदार टक्कर, आधा दर्जन लोग हुए घायल
छतरपुर के लवकुश नगर थाना क्षेत्र के ग्राम हरद्वार के समीप एक तेज रफ्तार गिट्टी से भरे ट्रैक्टर ट्राली ने लवकुश नगर की ओर से आ रही बस को जोरदार टक्कर मार दी ,टक्कर इतनी भयानक थी कि बस के परखच्चे उड़ गए जिसके कारण बस का ब्रेक फेल हो गया,लेकिन बस चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया ,टक्कर से बस मे सवार कभी आधा दर्जन यात्री घायल हो गये . मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को लवकुशनगर अस्पताल पहुंचाया.

 

 

13 July 2026 09:03 AM (IST)

जबलपुर जीआरपी ने दो महिला चोर को किया गिरफ्तार

जबलपुर जीआरपी ने प्लेटफार्म नंबर 6 पर कार्रवाई करते हुए दो महिला चोरों रूपा माली ओर रेखा माली को गिरफ्तार किया है इन चोरों से 70000 कीमत का माल भी जप्त किया गया है बताया जाता है कि अलग-अलग इलाकों में इन्होंने चोरी की वारदात को भी अंजाम दिया था दोनों आरोपी अलग-अलग जगह की रहने वाली हैं एक उत्तर प्रदेश की दूसरी मध्य प्रदेश के दमोह की रहने वाली है आरोपी महिला, डेरा के रूप में अलग-अलग जगह पर जाती थी और वहां पर कुछ दिन रोककर वारदात को अंजाम देती थी आरोपियों से जेवर भी बरामद किए गए हैं दोनों आरोपियों को गिरफ्तार का न्यायालय में पेश किया जाएगा जहां से इन्हें जेल भेजा जाएगा

 

13 July 2026 09:02 AM (IST)

रायपुर के बैरन बाजार में चाकूबाजी

पान ठेले पर युवक पर जानलेवा हमला फौव्वारा चौक स्थित पान ठेले पर विवाद के बाद चाकूबाजी. आरोपी इमरोज ने युवक पर चाकू से किया हमला बचाव के दौरान युवक की बाईं जांघ में लगा चाकू घायल सत्यम सिका को निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती वारदात के बाद आरोपी इमरोज और फिरोज मौके से फरार पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला

13 July 2026 09:00 AM (IST)

मध्य प्रदेश में लोकसेवा गारंटी अधिनियम में संशोधन

मध्य प्रदेश में लोकसेवा गारंटी अधिनियम में सरकार ने किया संशोधन तय समय सीमा में सेवाएं नहीं देने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई समयसीमा में निपटारा नहीं तो पेनल्टी समयसीमा गुजरने के बाद 16वे दिन हर प्रकरण में अपील अधिकारी लेंगे स्वतः संज्ञान पोर्टल में भी किए जा रहे बदलाव अपील आए या ना आए हर लंबित प्रकरण की होगी समीक्षा

13 July 2026 08:58 AM (IST)

एमपी का मौसम

 मध्य प्रदेश के 27 से ज्यादा जिलों में बूंदाबांदी का अनुमान. 5 दिन से लगा मानसून पर ब्रेक. 16 से नया सिस्टम हो रहा सक्रिय, भारी बारिश के आसार सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, मैहर, उमरिया समेत 22 जिलों में बूंदाबांदी के आसार. पूरी खबर पढ़ें. 

13 July 2026 08:57 AM (IST)

दतिया विधानसभा उपचुनाव का रण आज

नामांकन प्रक्रिया का अंतिम दिन कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह आज भरेंगे नामांकन. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार रहेंगे मौजूद. सुबह 11 बजे पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन प्रक्रिया में होंगे शामिल.

13 July 2026 08:56 AM (IST)

राम मंदिर में चंदा चोरी मामले में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का प्रदर्शन

राम मंदिर में चंदा चोरी मामले में देशभर में सियासत छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस करेगी चंदा चोरी के मुद्दे पर प्रदर्शन जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन करेगी कांग्रेस बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी, कार्यकर्ता करेंगे प्रदर्शन

13 July 2026 08:54 AM (IST)

आज से शुरू होगा छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 

छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू होने जा रहा है. विपक्षी दल कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर ली है. 14 जुलाई को सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का. कांग्रेस बिजली, महंगाई, 'नकटी' समेत जनहित के मुद्दों पर विपक्ष रहेगा आक्रामक 'नकटी' मामले में कांग्रेस स्थगन प्रस्ताव भी लाएगी, सदन में हंगामे के आसार. पूरी खबर पढ़ें.

13 July 2026 08:52 AM (IST)

बीजेरी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी दाखिल करेंगे नामांकन 

दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए सीएम डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में आशुतोष तिवारी नामांकन दाखिल करेंगे. सीएम दोपहर डेढ़ बजे दतिया पहुंचेंगे. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल, प्रदेश प्रभारी डॉ. महेन्द्र सिंह, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा एवं वरिष्ठ नेता डॉ. नरोत्तम मिश्रा रहेंगे मौजूद  रहेंगे. इससे पहले किला चौक पर चुनावी आमसभा को संबोधित करेंगे.

13 July 2026 08:51 AM (IST)

भोपाल में आयोजित होगा मध्यप्रदेश टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0

भोपाल में आयोजित होगा "मध्यप्रदेश टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0". कॉन्क्लेव का फोकस ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC), डाटा सेंटर और सेमीकंडक्टर सेक्टर पर रहेगा. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और निवेशकों से संवाद  करेंगे प्रदेश में तकनीकी निवेश और रोजगार के नए अवसरों को लेकर सरकार की रणनीति साझा होगी. मध्य प्रदेश को देश के प्रमुख टेक्नोलॉजी और निवेश केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण आयोजन माना जा रहा है.

13 July 2026 08:50 AM (IST)

CM मोहन यादव का कार्यक्रम

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सोमवार को भोपाल और दतिया में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे. सुबह 10:30 बजे, वह 'MP टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव' में हिस्सा लेने के लिए भोपाल के होटल ताज पहुंचेंगे. इसके बाद, सुबह 11:55 बजे मुख्यमंत्री स्टेट हैंगर पहुंचेंगे और दतिया के लिए रवाना होंगे. वह दोपहर 1:05 बजे दतिया पहुंचेंगे, जहां वह दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए BJP उम्मीदवार आशुतोष तिवारी के नामांकन दाखिल करने के कार्यक्रम में शामिल होंगे. तय कार्यक्रम के अनुसार, मुख्यमंत्री शाम 5:30 बजे भोपाल लौट आएंगे.

Add Zee News as a Preferred Source
TAGS:
MP Breaking News LIVE

About the Author

Pooja

Pooja

पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
MP Breaking News LIVE: दतिया उपचुनाव के लिए BJP से आशुतोष-कांग्रेस से घनश्याम भरेंगे नामांकन, नरोत्तम मिश्रा रहेंगे मौजूद, पढ़ें बड़ी खबरें
MP Breaking News LIVE36 min ago
2
Kranti Gaur cricketer1 hr ago
3
rewa newsJul 12
4
rewa newsJul 12
5
Twisha Sharma CaseJul 12