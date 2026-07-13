/MP Breaking News LIVE: दतिया उपचुनाव के लिए BJP से आशुतोष-कांग्रेस से घनश्याम भरेंगे नामांकन, नरोत्तम मिश्रा रहेंगे मौजूद, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Updates: दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करना आज अंतिम दिन है. सोमवार 13 जुलाई को भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी अपना-अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे. बीजेपी से आशुतोश तिवारी और कांग्रेस से घनश्याम सिंह नामांकन दाखिल करेंगे. नामांकन के दौरान बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपने बड़े नेताओं के साथ शक्ति प्रदर्शन करेंगी. दोनों उम्मीदवार पार्टी कार्यकर्ताओं की भारी मौजूदगी में अपने नामांकन दाखिल दाखिल करेंगे. मध्य प्रदेश के मौसम की बात करें तो, आज सतना सहित प्रदेश के 27 जिलों में हल्की आंधी चलने के साथ कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना है. वहीं भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन समेत अन्य जिलों में मौसम सामान्य बना रहेगा. बारिश की गतिविधियां कम रहने के कारण इन क्षेत्रों में दिन के तापमान के साथ उमस भी बढ़ सकती है. इसके अलावा मध्य प्रदेश में प्रशासनिक बदलावों से लेकर राजनीतिक घटनाक्रम तक बहुत कुछ हो रहा है. अपराध और मौसम से जुड़ी कई खबरें भी सुर्खियों में हैं. सभी बड़े और छोटे जिलों की ताज़ा खबरों के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें...