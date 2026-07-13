/MP Breaking News LIVE: दतिया उपचुनाव के लिए BJP से आशुतोष-कांग्रेस से घनश्याम भरेंगे नामांकन, नरोत्तम मिश्रा रहेंगे मौजूद, पढ़ें बड़ी खबरें

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तेज़ रफ्तार गिट्टी से भरे ट्रैक्टर ट्राली ने बस को मारी जोरदार टक्कर, आधा दर्जन लोग हुए घायल
छतरपुर के लवकुश नगर थाना क्षेत्र के ग्राम हरद्वार के समीप एक तेज रफ्तार गिट्टी से भरे ट्रैक्टर ट्राली ने लवकुश नगर की ओर से आ रही बस को जोरदार टक्कर मार दी ,टक्कर इतनी भयानक थी कि बस के परखच्चे उड़ गए जिसके कारण बस का ब्रेक फेल हो गया,लेकिन बस चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया ,टक्कर से बस मे सवार कभी आधा दर्जन यात्री घायल हो गये . मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को लवकुशनगर अस्पताल पहुंचाया.
जबलपुर जीआरपी ने दो महिला चोर को किया गिरफ्तार
जबलपुर जीआरपी ने प्लेटफार्म नंबर 6 पर कार्रवाई करते हुए दो महिला चोरों रूपा माली ओर रेखा माली को गिरफ्तार किया है इन चोरों से 70000 कीमत का माल भी जप्त किया गया है बताया जाता है कि अलग-अलग इलाकों में इन्होंने चोरी की वारदात को भी अंजाम दिया था दोनों आरोपी अलग-अलग जगह की रहने वाली हैं एक उत्तर प्रदेश की दूसरी मध्य प्रदेश के दमोह की रहने वाली है आरोपी महिला, डेरा के रूप में अलग-अलग जगह पर जाती थी और वहां पर कुछ दिन रोककर वारदात को अंजाम देती थी आरोपियों से जेवर भी बरामद किए गए हैं दोनों आरोपियों को गिरफ्तार का न्यायालय में पेश किया जाएगा जहां से इन्हें जेल भेजा जाएगा
रायपुर के बैरन बाजार में चाकूबाजी
पान ठेले पर युवक पर जानलेवा हमला फौव्वारा चौक स्थित पान ठेले पर विवाद के बाद चाकूबाजी. आरोपी इमरोज ने युवक पर चाकू से किया हमला बचाव के दौरान युवक की बाईं जांघ में लगा चाकू घायल सत्यम सिका को निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती वारदात के बाद आरोपी इमरोज और फिरोज मौके से फरार पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला
मध्य प्रदेश में लोकसेवा गारंटी अधिनियम में संशोधन
मध्य प्रदेश में लोकसेवा गारंटी अधिनियम में सरकार ने किया संशोधन तय समय सीमा में सेवाएं नहीं देने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई समयसीमा में निपटारा नहीं तो पेनल्टी समयसीमा गुजरने के बाद 16वे दिन हर प्रकरण में अपील अधिकारी लेंगे स्वतः संज्ञान पोर्टल में भी किए जा रहे बदलाव अपील आए या ना आए हर लंबित प्रकरण की होगी समीक्षा
एमपी का मौसम
मध्य प्रदेश के 27 से ज्यादा जिलों में बूंदाबांदी का अनुमान. 5 दिन से लगा मानसून पर ब्रेक. 16 से नया सिस्टम हो रहा सक्रिय, भारी बारिश के आसार सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, मैहर, उमरिया समेत 22 जिलों में बूंदाबांदी के आसार. पूरी खबर पढ़ें.
दतिया विधानसभा उपचुनाव का रण आज
नामांकन प्रक्रिया का अंतिम दिन कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह आज भरेंगे नामांकन. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार रहेंगे मौजूद. सुबह 11 बजे पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन प्रक्रिया में होंगे शामिल.
राम मंदिर में चंदा चोरी मामले में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का प्रदर्शन
राम मंदिर में चंदा चोरी मामले में देशभर में सियासत छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस करेगी चंदा चोरी के मुद्दे पर प्रदर्शन जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन करेगी कांग्रेस बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी, कार्यकर्ता करेंगे प्रदर्शन
आज से शुरू होगा छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र
छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू होने जा रहा है. विपक्षी दल कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर ली है. 14 जुलाई को सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का. कांग्रेस बिजली, महंगाई, 'नकटी' समेत जनहित के मुद्दों पर विपक्ष रहेगा आक्रामक 'नकटी' मामले में कांग्रेस स्थगन प्रस्ताव भी लाएगी, सदन में हंगामे के आसार. पूरी खबर पढ़ें.
बीजेरी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी दाखिल करेंगे नामांकन
दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए सीएम डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में आशुतोष तिवारी नामांकन दाखिल करेंगे. सीएम दोपहर डेढ़ बजे दतिया पहुंचेंगे. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल, प्रदेश प्रभारी डॉ. महेन्द्र सिंह, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा एवं वरिष्ठ नेता डॉ. नरोत्तम मिश्रा रहेंगे मौजूद रहेंगे. इससे पहले किला चौक पर चुनावी आमसभा को संबोधित करेंगे.
भोपाल में आयोजित होगा मध्यप्रदेश टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0
भोपाल में आयोजित होगा "मध्यप्रदेश टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0". कॉन्क्लेव का फोकस ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC), डाटा सेंटर और सेमीकंडक्टर सेक्टर पर रहेगा. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और निवेशकों से संवाद करेंगे प्रदेश में तकनीकी निवेश और रोजगार के नए अवसरों को लेकर सरकार की रणनीति साझा होगी. मध्य प्रदेश को देश के प्रमुख टेक्नोलॉजी और निवेश केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण आयोजन माना जा रहा है.
CM मोहन यादव का कार्यक्रम
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सोमवार को भोपाल और दतिया में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे. सुबह 10:30 बजे, वह 'MP टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव' में हिस्सा लेने के लिए भोपाल के होटल ताज पहुंचेंगे. इसके बाद, सुबह 11:55 बजे मुख्यमंत्री स्टेट हैंगर पहुंचेंगे और दतिया के लिए रवाना होंगे. वह दोपहर 1:05 बजे दतिया पहुंचेंगे, जहां वह दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए BJP उम्मीदवार आशुतोष तिवारी के नामांकन दाखिल करने के कार्यक्रम में शामिल होंगे. तय कार्यक्रम के अनुसार, मुख्यमंत्री शाम 5:30 बजे भोपाल लौट आएंगे.
MP News Updates: दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करना आज अंतिम दिन है. सोमवार 13 जुलाई को भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी अपना-अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे. बीजेपी से आशुतोश तिवारी और कांग्रेस से घनश्याम सिंह नामांकन दाखिल करेंगे. नामांकन के दौरान बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपने बड़े नेताओं के साथ शक्ति प्रदर्शन करेंगी. दोनों उम्मीदवार पार्टी कार्यकर्ताओं की भारी मौजूदगी में अपने नामांकन दाखिल दाखिल करेंगे. मध्य प्रदेश के मौसम की बात करें तो, आज सतना सहित प्रदेश के 27 जिलों में हल्की आंधी चलने के साथ कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना है. वहीं भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन समेत अन्य जिलों में मौसम सामान्य बना रहेगा. बारिश की गतिविधियां कम रहने के कारण इन क्षेत्रों में दिन के तापमान के साथ उमस भी बढ़ सकती है. इसके अलावा मध्य प्रदेश में प्रशासनिक बदलावों से लेकर राजनीतिक घटनाक्रम तक बहुत कुछ हो रहा है. अपराध और मौसम से जुड़ी कई खबरें भी सुर्खियों में हैं. सभी बड़े और छोटे जिलों की ताज़ा खबरों के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें...