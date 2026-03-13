MP Breaking News LIVE: ग्वालियर में लाडली बहना सम्मेलन में शामिल होंगे CM मोहन, एमपी में बढ़ी गर्मी, पढ़ें अपडेट

MP News Updates: मध्य प्रदेश में आज 13 मार्च को काफी हलचल है.CM मोहन यादव राज्य की 'लाडली बहनों' को एक बड़ा तोहफ़ा देने जा रहे हैं. वे ग्वालियर में आयोजित लाडली बहना सम्मेलन में शामिल होंगे. इस कार्यक्रम के दौरान वे राज्य भर की 1.25 करोड़ से ज़्यादा लाडली बहनों के बैंक खातों में ₹1,836 करोड़ से ज़्यादा की राशि सीधे ट्रांसफर करेंगे. इस बीच राज्य में एलपीजी गैस के लिए मारामारी जारी है, और गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें लगी हुई हैं. उधर, पूरे मध्य प्रदेश में अब तेज़ गर्मी भी पड़ने लगी है. इसके अलावा अगर आप मध्य प्रदेश के सभी खबरों से अपडेटेड रहना चाहते हैं, तो लेटेस्ट न्यूज़ के लिए ZEE MP-CG लाइव ब्लॉग पर बने रहें. यहां आपको भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर जैसे बड़े शहरों की खबरें और सभी ज़रूरी अपडेट मिलेंगे.

