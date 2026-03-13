Advertisement
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

MP Breaking News LIVE: ग्वालियर में लाडली बहना सम्मेलन में शामिल होंगे CM मोहन, एमपी में बढ़ी गर्मी, पढ़ें अपडेट

MP News Today Live Updates: आज का दिन मध्य प्रदेश के लिए बेहद खास है. सीएम मोहन यादव ग्वालियर में लाडली बहना सम्मेलन में शामल होंगे. इसके अलावा मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE MP-CG लाइव ब्लॉग.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Mar 13, 2026, 09:19 AM IST
LIVE Blog

MP News Updates: मध्य प्रदेश में आज 13 मार्च को काफी हलचल है.CM मोहन यादव राज्य की 'लाडली बहनों' को एक बड़ा तोहफ़ा देने जा रहे हैं. वे ग्वालियर में आयोजित लाडली बहना सम्मेलन में शामिल होंगे. इस कार्यक्रम के दौरान वे राज्य भर की 1.25 करोड़ से ज़्यादा लाडली बहनों के बैंक खातों में ₹1,836 करोड़ से ज़्यादा की राशि सीधे ट्रांसफर करेंगे. इस बीच राज्य में एलपीजी गैस के लिए मारामारी जारी है, और गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें लगी हुई हैं. उधर, पूरे मध्य प्रदेश में अब तेज़ गर्मी भी पड़ने लगी है. इसके अलावा अगर आप मध्य प्रदेश के सभी खबरों से अपडेटेड रहना चाहते हैं, तो लेटेस्ट न्यूज़ के लिए ZEE MP-CG लाइव ब्लॉग पर बने रहें. यहां आपको भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर जैसे बड़े शहरों की खबरें और सभी ज़रूरी अपडेट मिलेंगे.

 

13 March 2026
09:17 AM

सागर में भयानक सड़क हादसा
सागर से एक बड़े सड़क हादसे की खबर है जहां एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई जिसमें सवार दो युवकों की मौत मौके पर ही हो गई जबकि चार युवक गंभीर घायल हुए हैं. हादसा सागर जिले के बीना क्षेत्र में हुआ है जहां एक शादी समारोह से लौट रहे छह दोस्त अपने एक दोस्त की शादी से वापस लौट रहे थे कि तेज रफ्तार कार अचानक बहकी और बीच सड़क पर पलट गई.

 

08:19 AM

रायपुर से बड़ी खबर
रायपुर में देवपुरी स्थित ज्वेलरी शॉप से लाखों का गहना पहन महिला हुई फरार. महिला जेवर खरीदने पहुंचे थी देवपुरी स्थित ज्वेलर्स शॉप. खरीदी के बहाने सोने का रानी हार, बाली, अंगूठी, चाांदी का पायल, बिछिया कीमती 4 लाख 93 हजार रुपये को पहन कर हुई फरार. बाहर फ्रेंड्स से पैसा लेकर आने का बहाना कर हुई फरार. घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने. टिकरापारा थाना क्षेत्र का मामला.

 

08:17 AM

आज जारी होगी लाडली बहना योजना की 34वीं किस्त
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शुक्रवार को ग्वालियर जिले के घाटीगांव में आयोजित 'लाडली बहना सम्मेलन' में शामिल होंगे. यहां वे प्रदेश की 1.25 करोड़ से अधिक 'लाडली बहना' लाभार्थियों के बैंक खातों में ₹1,836 करोड़ से अधिक की राशि हस्तांतरित करेंगे.

 

