/MP Breaking News LIVE: CM कैबिनेट बैठक समेत कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल, जीतू पटवारी की 200KM साइकिल रैली,पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Updates: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मंगलवार को राजधानी भोपाल में कई अहम कार्यक्रमों में शामिल होंगे. सीएम पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि देंगे. इसके बाद, वे कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करेंगे और शाम को नशा-मुक्ति अभियान और अंतरिक्ष अन्वेषण गैलरी के उद्घाटन समारोहों में शामिल होंगे.मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी मंगलवार को इंदौर से भोपाल तक लगभग 200 किलोमीटर की साइकिल रैली निकालेंगे. यह रैली युवाओं के समर्थन में आयोजित की जा रही है, जिसमें NEET परीक्षा, पेपर लीक और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को उठाया जाएगा. यात्रा के दौरान यह रैली कई प्रमुख रास्तों से गुजरेगी, इसलिए पुलिस और प्रशासन ने ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किए हैं.इसके अलावा मध्य प्रदेश में प्रशासनिक बदलावों से लेकर राजनीतिक घटनाक्रम तक बहुत कुछ हो रहा है. अपराध और मौसम से जुड़ी कई खबरें भी सुर्खियों में हैं. सभी बड़े और छोटे जिलों की ताज़ा खबरों के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें...