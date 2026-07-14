/MP Breaking News LIVE: CM कैबिनेट बैठक समेत कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल, जीतू पटवारी की 200KM साइकिल रैली,पढ़ें बड़ी खबरें

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सीएम डॉ मोहन यादव ने कैलाश जोशी को किया याद
मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी जी की जयंती पर सादर नमन करता हूं. सादगी, शुचिता, जनसेवा और नैतिक मूल्यों के प्रति समर्पित उनका जीवन सदैव प्रेरणास्रोत रहेगा. प्रदेश के विकास एवं जनकल्याण के प्रति उनका योगदान चिरस्मरणीय है.
मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी जी की जयंती पर सादर नमन करता हूं।
सादगी, शुचिता, जनसेवा और नैतिक मूल्यों के प्रति समर्पित उनका जीवन सदैव प्रेरणास्रोत रहेगा। प्रदेश के विकास एवं जनकल्याण के प्रति उनका योगदान चिरस्मरणीय है। pic.twitter.com/xXFlU4s6wJ
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) July 14, 2026
छात्र पर चाकू से हमला
रायपुर स्कूल परिसर में 11वीं के छात्र पर चाकू से जानलेवा हमला. फुंडहर हायर सेकेंडरी स्कूल परिसर में चाकूबाजी. मामूली विवाद के बाद छात्र पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला.. गले पर वार करने की कोशिश, बचाव में जांघ पर लगी गंभीर चोट.. घायल छात्र को तत्काल अस्पताल में कराया गया भर्ती.. साथी छात्र की शिकायत पर मामला दर्ज, पुलिस जांच में जुटी. तेलीबांधा थाना क्षेत्र का मामला..
फायर सेफ्टी को लेकर अलर्ट मोड पर निगम भोपाल
फायर सेफ्टी को लेकर अलर्ट मोड पर निगम भोपाल की 30 कोचिंग नहीं दिया फायर प्लान. आज से सील करने की कार्रवाई होगी. भौतिक सत्यापन करेगी निगम टीमें 61 संस्थानों में से सिर्फ 30 ने ही फायर प्लान जमा किया. 30 ने कोई जवाब नहीं दिया. निगम की टीम सभी कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण शुरू करेगी शपथ पत्र नहीं देने वालों के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई होगी.
खरीफ फसलों के बीमा के लिए पंजीयन शुरू
छत्तीसगढ़ में खरीफ फसलों के बीमा के लिए पंजीयन शुरू. पंजीयन की अंतिम तिथि 31 जुलाई अल नीनो के खतरे के बीच किसानों को फसल बीमा से मिलेगी आर्थिक सुरक्षा धान, मक्का, सोयाबीन, अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, कोदो, कुटकी और रागी सहित अधिसूचित फसलें शामिल ऋणी किसान बैंक, जबकि गैर-ऋणी किसान CSC, बैंक या ऑनलाइन पोर्टल से करा सकते हैं. पंजीयन प्राकृतिक आपदा से फसल नुकसान होने पर 72 घंटे के भीतर सूचना देना अनिवार्य.
मध्य प्रदेश में मानसून की रफ्तार सुस्त पड़ गई है. जुलाई में पहली बार बारिश का आंकड़ा सामान्य से नीचे पहुंच गया है. प्रदेश में औसतन 3% से कम हुई बारिश पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों में घटा वर्षा का ग्राफ. अगले 4 दिन हल्की बारिश के आसार अधिकांश जिलों में बढ़ेगी धूप और उमस. मानसून सिस्टम कमजोर पड़ने से थमी बारिश. अब नए साइक्लोनिक सर्कुलेशन पर टिकी उम्मीद भोपाल, इंदौर समेत कई जिलों में तेज धूप का असर, केवल पूर्वी जिलों में हल्की बारिश की संभावना बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम बना तो फिर सक्रिय होगा मानसून. पढ़ें पूरी खबर
गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह की न्यायिक हिरासत आज हो रही खत्म
ट्विशा शर्मा केस में आरोपी गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह की न्यायिक हिरासत आज हो रही खत्म . VC के जरिए आज होगी दोनों आरोपियों की पेशी. एक बार फिर न्यायिक हिरासत बढ़वाएगी CBI कोर्ट में एजेंसी AIIMS दिल्ली की फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट भी कर सकती है. पेश 60 दिन की जांच के बाद CBI कर सकती है चालान पेश
जीतू पटवारी की साइकिल रैली
मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की साइकिल रैली मंगलवार को इंदौर से शुरू होकर भोपाल में खत्म होगी. लगभग 200 किलोमीटर लंबी इस रैली का मकसद NEET परीक्षा में गड़बड़ियों, पेपर लीक की घटनाओं और बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ युवाओं की आवाज़ उठाना है. इस रैली में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के शामिल होने की उम्मीद है. इसे देखते हुए संबंधित जिलों में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने सुरक्षा और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए खास इंतजाम किए हैं.
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आज के कार्यक्रम
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आज के कार्यक्रम 11 बजे से 1 बजे तक विधानसभा सत्र में शामिल होंगे. दोपहर 1 से 1:50 बजे वृक्षारोपण कार्यक्रम में करेंगे सहभागिता 2:15 बजे हेलीकॉप्टर से दुर्ग के ग्राम गनियारी (भिलाई-3) पहुंचेंगे 2:25 से 2:55 बजे तक पद्मविभूषण तीजन बाई की श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे. 3:20 बजे वापस नया रायपुर पहुंचेंगे 3:30 से 5:30 बजे तक विधानसभा सत्र में रहेंगे इसके बाद देर शाम मुख्यमंत्री निवास लौटेंगे.
सीएम मोहन यादव का कार्यक्रम
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सुबह 10:30 बजे विधानसभा पहुंचेंगे, जहां वे पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करेंगे. इसके बाद, मुख्यमंत्री सुबह 10:40 बजे मंत्रालय पहुंचेंगे और 10:45 बजे कैबिनेट ब्रीफिंग करेंगे. वे सुबह 11:00 बजे कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा और निर्णय होने की उम्मीद है. दोपहर 1:30 बजे से 3:00 बजे तक का समय बैठकों के लिए तय किया गया है. शाम 4:00 बजे, मुख्यमंत्री रवींद्र भवन में 'नशे से दूरी है ज़रूरी 2.0' (Staying Away from Drugs is Essential 2.0) अभियान की शुरुआत करेंगे. इसके बाद, शाम 6:30 बजे वे 'स्पेस एक्सप्लोरेशन गैलरी' का उद्घाटन करने के लिए रीजनल साइंस सेंटर जाएंगे. इन कार्यक्रमों के बाद, मुख्यमंत्री शाम 6:40 बजे अपने आवास पहुंचेंगे.
MP News Updates: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मंगलवार को राजधानी भोपाल में कई अहम कार्यक्रमों में शामिल होंगे. सीएम पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि देंगे. इसके बाद, वे कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करेंगे और शाम को नशा-मुक्ति अभियान और अंतरिक्ष अन्वेषण गैलरी के उद्घाटन समारोहों में शामिल होंगे.मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी मंगलवार को इंदौर से भोपाल तक लगभग 200 किलोमीटर की साइकिल रैली निकालेंगे. यह रैली युवाओं के समर्थन में आयोजित की जा रही है, जिसमें NEET परीक्षा, पेपर लीक और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को उठाया जाएगा. यात्रा के दौरान यह रैली कई प्रमुख रास्तों से गुजरेगी, इसलिए पुलिस और प्रशासन ने ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किए हैं.इसके अलावा मध्य प्रदेश में प्रशासनिक बदलावों से लेकर राजनीतिक घटनाक्रम तक बहुत कुछ हो रहा है. अपराध और मौसम से जुड़ी कई खबरें भी सुर्खियों में हैं. सभी बड़े और छोटे जिलों की ताज़ा खबरों के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें...