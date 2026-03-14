MP Breaking News LIVE: बैतूल और कटनी दौर पर रहेंगे CM मोहन, एमपी में पारा 40 डिग्री पार, पढ़ें 14 मार्च की खबरें

MP News Today Live Updates: आज CM मोहन यादव बैतूल और कटनी ज़िलों के दौरे पर रहेंगे. यहां वे एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के ज़रिए शुजालपुर में होने वाले सामूहिक विवाह समारोह में शामिल होंगे. पूरे प्रदेश में मौसम में भी बदलाव देखने को मिल रहा है. इसके अलावा मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE MP-CG लाइव ब्लॉग.
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MP News Updates: आज 14 मार्च को मध्य प्रदेश में काफी हलचल है. CM मोहन यादव दो ज़िलों बैतूल और कटनी के दौरे पर हैं. सुबह 11:00 बजे वे एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के ज़रिए शुजालपुर में होने वाले सामूहिक विवाह समारोह में शामिल होंगे. उनका भोपाल से बैतूल के लिए सुबह 11:50 बजे रवाना होने का कार्यक्रम है. वे BJP प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के आवास पर भी जाएंगे. इस बीच पूरे मध्य प्रदेश में मौसम में भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है. कल से शुरू होने वाले अगले दो दिनों में बारिश का अनुमान है. इसके अलावा अगर आप मध्य प्रदेश के सभी खबरों से अपडेटेड रहना चाहते हैं, तो लेटेस्ट न्यूज़ के लिए ZEE MP-CG लाइव ब्लॉग पर बने रहें. यहां आपको भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर जैसे बड़े शहरों की खबरें और सभी ज़रूरी अपडेट मिलेंगे.
एमपी में पारा 40 डिग्री पार
नर्मदापुरम में लगातार दूसरे दिन लू चली, पारा 40.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 6.6 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा. रतलाम में 39.2 डिग्री मंडला में 39 डिग्री धार और खजुराहो में 38.9 डिग्री, दमोह में 38.5 डिग्री, खरगोन में 38.4 डिग्री सागर, टीकमगढ़ और सिवनी में पारा 38 डिग्री. बड़े शहरों में भोपाल में सबसे ज्यादा 37.8 डिग्री.इंदौर में 37.6 डिग्री जबलपुर में 37.5 डिग्री, उज्जैन में 37.4 डिग्री, ग्वालियर में 36.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ.
सीएम मोहन यादव के आज के कार्यक्रम
बैतूल और कटनी के दौर पर रहेंगे सीएम. सुबह 11 बजे वर्चुअल कॉन्फ्रेंस से शुजालपुर के सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होंगे. दोपहर 11:50 पर भोपाल से बैतूल होंगे रवाना. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के घर जाएंगे. बैतूल से दोपहर 1:15 पर विजयराघवगढ़ होंगे रवाना. बरही में किसान सम्मेलन में होंगे शामिल. शाम 5:40 पर बरही से जबलपुर रवाना होंगे. शाम 5:40 पर जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट से भोपाल रवाना होंगे. शाम 6:30 बजे भोपाल पहुंचेंगे सीएम.