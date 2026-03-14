MP Breaking News LIVE: बैतूल और कटनी दौर पर रहेंगे CM मोहन, एमपी में पारा 40 डिग्री पार, पढ़ें 14 मार्च की खबरें

MP News Updates: आज 14 मार्च को मध्य प्रदेश में काफी हलचल है. CM मोहन यादव दो ज़िलों बैतूल और कटनी के दौरे पर हैं. सुबह 11:00 बजे वे एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के ज़रिए शुजालपुर में होने वाले सामूहिक विवाह समारोह में शामिल होंगे. उनका भोपाल से बैतूल के लिए सुबह 11:50 बजे रवाना होने का कार्यक्रम है. वे BJP प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के आवास पर भी जाएंगे. इस बीच पूरे मध्य प्रदेश में मौसम में भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है. कल से शुरू होने वाले अगले दो दिनों में बारिश का अनुमान है. इसके अलावा अगर आप मध्य प्रदेश के सभी खबरों से अपडेटेड रहना चाहते हैं, तो लेटेस्ट न्यूज़ के लिए ZEE MP-CG लाइव ब्लॉग पर बने रहें. यहां आपको भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर जैसे बड़े शहरों की खबरें और सभी ज़रूरी अपडेट मिलेंगे.

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