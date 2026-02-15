MP Breaking News LIVE: उज्जैन में आज से विक्रमोत्सव का शुभारंभ, शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़, पढ़ें 15 फरवरी की खबरें

MP News Today Live Updates: आज देशभर में महाशिवरात्रि मनाई जा रही है. शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है. इसके अलावा, मध्य प्रदेश में राजनीति और अपराध से लेकर मौसम तक कई खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं. अगर आप हर जिले की सभी छोटी-बड़ी खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZeeMPCG के लाइव ब्लॉग पर बने रहें...
MP News Updates: देशभर के साथ-साथ मध्य प्रदेश में भी आज (रविवार) को महाशिवरात्रि की धूम है. सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी हुई है. इस बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव उज्जैन में विक्रम महोत्सव और विक्रम व्यापार मिलेगा का शुभारंभ भी करेंगे. वहीं दूसरी ओर भोपाल में किन्नरों का पट्टाभिषेक कार्यक्रम होगा. इसके अलावा, मध्य प्रदेश में प्रशासनिक बदलावों से लेकर राजनीतिक घटनाक्रम तक कई चीजें हो रही हैं. क्राइम और मौसम से जुड़ी कई खबरें भी सुर्खियां बटोर रही हैं. सभी जिलों की छोटी-बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग पर बने रहें...
आज भोपाल में किन्नरों का पट्टाभिषेक कार्यक्रम
देश के पहले किन्नर शंकराचार्य का होगा पट्टाभिषेक
किन्नर काजल ठाकुर बनेगी देश की पहली किन्नर शंकराचार्य
200 किन्नरो की घर वापसी..मुस्लिम धर्म छोड़कर बनेगे वापस हिन्दू
लालघाटी के मैरिज गार्डन में सुबह 10 बजे से होगा विशेष अनुष्ठान
कार्यक्रम में किन्नरों का दूसरा गुट कर सकता है हंगामा
सुरैया नायक और देवी रानी किन्नर गुट कर सकता है हंगामा
कई दिनों से भोपाल में वर्चस्व को लेकर चल रहा किनारों में वार
उज्जैन में विक्रम महोत्सव का शुभारंभ
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के आज के कार्यक्रम. सुबह 10 बजे बड़वाले महादेव मंदिर भोपाल में पूजन-अर्चना करेंगे. दोपहर 1:40 पर नवग्रह शक्तिपीठ डबरा पहुंचेंगे. स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे. शाम 4:15 पर उज्जैन पहुंचेंगे. उज्जैन में विक्रम महोत्सव का शुभारंभ और विक्रम व्यापार मिलेगा शुभारंभ करेंगे.
भोपाल में महाशिवरात्रि पर खास तैयारी
महाशिवरात्रि पर आज देशभर के शिव मंदिरों खास तैयारी
सुबह 11 बजे से निकलेगी भव्य शिव बारात
चांदी के नंदी पर सवार बाबा बटेश्वर,
भोजपुर मंदिर में ‘महादेव-भोजपुर महोत्सव’
बारात का मुख्य आकर्षण चांदी के नंदी पर सवार दूल्हा स्वरूप में बाबा बटेश्वर रहेंगे
श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र होगा
प्रदेश के प्रसिद्ध बैंड अपनी प्रस्तुति देंगे
विभिन्न प्रांतों से आए नृत्य मंडल पारंपरिक प्रस्तुतियां देंगे