MP Breaking News LIVE: उज्जैन में आज से विक्रमोत्सव का शुभारंभ, शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़, पढ़ें 15 फरवरी की खबरें

MP News Updates: देशभर के साथ-साथ मध्य प्रदेश में भी आज (रविवार) को महाशिवरात्रि की धूम है. सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी हुई है. इस बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव उज्जैन में विक्रम महोत्सव और विक्रम व्यापार मिलेगा का शुभारंभ भी करेंगे. वहीं दूसरी ओर भोपाल में किन्नरों का पट्टाभिषेक कार्यक्रम होगा. इसके अलावा, मध्य प्रदेश में प्रशासनिक बदलावों से लेकर राजनीतिक घटनाक्रम तक कई चीजें हो रही हैं. क्राइम और मौसम से जुड़ी कई खबरें भी सुर्खियां बटोर रही हैं. सभी जिलों की छोटी-बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग पर बने रहें...

