MP Breaking News LIVE: इंदौर-उज्जैन दौरे पर रहेंगे CM मोहन यादव,अबू धाबी फ्लाइट को दिखाएंगे हरी झंडी, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Updates: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बुधवार को उज्जैन, इंदौर के दौरे पर रहेंगे. इस दौरान सीएम स्वास्थ्य विभाग के एक कार्यक्रम और बलराम कृषि महोत्सव में शामिल होंगे, साथ ही इंदौर से अबू धाबी के लिए अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवा का उद्घाटन भी करेंगे. मध्य प्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण से जुड़े मामले में प्रशासनिक कारणों से टली सुनवाई अब 15 जुलाई से फिर से शुरू होगी. हाईकोर्ट की विशेष पीठ इस मामले की रोजाना दोपहर 2:30 बजे नियमित सुनवाई करेगी. मध्य प्रदेश में मौसम की बात करें तो मौसम विभाग के मुताबिक रीवा, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज, सतना, शहडोल, उमरिया, अनुपपुर, कटनी, जबलपुर, डिंडोरी, मंडला, सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, पांढुर्ना, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिलों में अलग-अलग इलाकों में गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है. इसके अलावा मध्य प्रदेश में प्रशासनिक बदलावों से लेकर राजनीतिक घटनाक्रम तक बहुत कुछ हो रहा है. अपराध और मौसम से जुड़ी कई खबरें भी सुर्खियों में हैं. सभी बड़े और छोटे जिलों की ताज़ा खबरों के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें...