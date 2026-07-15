Add Zee Business As A Preferred Source
App
Live Now

MP Breaking News LIVE: इंदौर-उज्जैन दौरे पर रहेंगे CM मोहन यादव,अबू धाबी फ्लाइट को दिखाएंगे हरी झंडी, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: 15 जुलाई बुधवार को मध्य प्रदेश में राजनीति से लेकर मौसम तक कई खबरें सुर्खियों में हैं. अगर आप हर छोटे-बड़े जिले की सभी खबरें एक साथ जानना चाहते हैं, तो Zee MPCG लाइव ब्लॉग के साथ जुड़े रहिए...

Written ByPooja
Published: Jul 15, 2026, 08:37 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 09:39 AM IST
MP Breaking News LIVE: इंदौर-उज्जैन दौरे पर रहेंगे CM मोहन यादव,अबू धाबी फ्लाइट को दिखाएंगे हरी झंडी, पढ़ें बड़ी खबरें
15 July 2026 08:53 AM (IST)

महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप मामले में ED की बड़ी कार्रवाई

ED ने महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए Ebix के चेयरमैन विकास गर्ग को दिल्ली स्थित उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया है. ED ने विकास गर्ग को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर रायपुर रवाना किया है। उन्हें बुधवार को PMLA कोर्ट, रायपुर में पेश किया जाएगा.

 

15 July 2026 08:52 AM (IST)

रायपुर में हनीट्रैप का बड़ा खुलासा

रायपुर में हनीट्रैप का बड़ा खुलासा. कारोबारी को रेप केस में फंसाने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने वाली दो युवतियां गिरफ्तार. एक पार्लर संचालिका तो दूसरी कॉलेज छात्रा. कार में नशीली सिगरेट पिलाकर फोटो-वीडियो बनाने का आरोप. 25 हजार रुपये वसूलने के बाद भी जारी रही उगाही. ऑफिस पहुंचकर स्टाफ के सामने दी बदनाम करने और केस दर्ज कराने की धमकी. कारोबारी की शिकायत पर सिविल लाइन पुलिस की कार्रवाई दोनों आरोपित गिरफ्तार, कोर्ट में पेश कर भेजा गया जेल

15 July 2026 08:49 AM (IST)

दतिया उपचुनाव के लिए  बीजेपी- कांग्रेस ने दिग्गज नेताओं को सौंपी जिम्मेदारी

दतिया उपचुनाव को लेकर बीजेपी- कांग्रेस ने अपने दिग्गज नेताओं को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है. भाजपा के प्रदेश प्रभारी डॉ. महेंद्र सिंह, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जमवाल मोर्चा संभाल रहे हैं.  डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा समेत दिग्गजों को रणनीतिक रूप से मैदान में उतरे हैं.  कांग्रेस ने भी जातिगत समीकरणों को साधने वाले आसपास के 25 जिलाध्यक्षों को जिताने का जिम्मा सौंपा है. पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी हालात पर नजर रखे हुए हैं. भाजपा विजयपुर विधानसभा का उपचुनाव हार गई थी, इसलिए अब कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती. पिछले 2 दिन से और देवड़ा 3 दिन से दतिया में रहकर चुनावी मोर्चे की कमान संभाले हुए हैं. 

15 July 2026 08:47 AM (IST)

एमपी में मानसून पर ब्रेक लग गाया है. बारिश थमते ही कई शहरों में बढ़ी गर्मी कुछ शहरों में दिन का तापमान 35 डिग्री के पार पहुंच गया है. प्रदेश में सामान्य से 7% कम बारिश  हुई है.  साथ ही पूर्वी हिस्से में 21% तक वर्षा की कमी  अगले 5 दिन भारी बारिश के आसार नहीं है. 21 जिलों में हो सकती है हल्की बारिश भोपाल समेत कई जिलों में बढ़ेगी गर्मी और उमस मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट. पूरी खबर पढ़ें.

15 July 2026 08:45 AM (IST)

रायपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन

नकटी से लोकभवन तक कांग्रेस की 'न्याय पदयात्रा' आज बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में पीड़ित परिवारों के साथ निकलेगी पदयात्रा सुबह 9:30 बजे ग्राम नकटी से शुरू होगी. करीब 13 किमी की यात्रा पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता होंगे शामिल पुनर्वास, मुआवजा और दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर लोकभवन का घेराव करेंगे. इसके लिए ट्रैफिक एडवाजरी जारि की है. पूरी खबर पढ़ें.

15 July 2026 08:44 AM (IST)

आज भोपाल पहुंचेगी जीतू पटवारी की साइकिल यात्रा

आज भोपाल पहुंचेगी जीतू पटवारी की साइकिल यात्रा. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की युवा स्वाभिमान GenZCyclothon साइकिल यात्रा आज भोपाल पहुंचेगी. 14 जुलाई को इंदौर से शुरू हुई यह यात्रा आज राजधानी भोपाल में प्रवेश करेगी. यात्रा के माध्यम से कांग्रेस युवाओं और छात्रों के मुद्दों को उठाने का प्रयास कर रही है. कांग्रेस की मांग है कि प्रदेश में KG से PG तक समान और निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था लागू की जाए यात्रा के दौरान जीतू पटवारी ने भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया

15 July 2026 08:41 AM (IST)

एमपी में आज से नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान 

मध्य प्रदेश में आज से नशा विरोधी महाअभियान शुरू होने जा रहा है. "नशे से दूरी है जरूरी 2.0" अभियान का 15 जुलाई से 30 जुलाई तक पूरे मध्य प्रदेश में चलेगा विशेष अभियान चलाया जाएगा. युवाओं और छात्रों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जाएगा. स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रम रैली, संगोष्ठी, शपथ ग्रहण और जनसंवाद के जरिए किया जाएगा जागरूक. नशामुक्ति का संदेश मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेशवासियों से अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की है.

15 July 2026 08:40 AM (IST)

सीएम मोहन यादव का आज का कार्यक्रम

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का बुधवार का कार्यक्रम काफी व्यस्त है. सुबह 11:00 बजे वे उज्जैन में एक स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे. इसके बाद, दोपहर 1:15 बजे मुख्यमंत्री इंदौर के धार रोड स्थित जिला अस्पताल पहुंचेंगे, जहां वे स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेंगे. इसके बाद, दोपहर 2:30 बजे मुख्यमंत्री इंदौर की लक्ष्मीबाई अनाज मंडी में 'बलराम कृषि महोत्सव' में शामिल होंगे और किसानों को संबोधित करेंगे. शाम 4:00 बजे मुख्यमंत्री इंदौर से अबू धाबी के लिए अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवा का उद्घाटन करेंगे. दिन भर के कार्यक्रमों के बाद, मुख्यमंत्री शाम 5:40 बजे भोपाल स्थित अपने सरकारी आवास पहुंचेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source
TAGS:
MP Breaking News LIVE

About the Author

Pooja

Pooja

पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
MP Breaking News LIVE: इंदौर-उज्जैन दौरे पर रहेंगे CM मोहन यादव,अबू धाबी फ्लाइट को दिखाएंगे हरी झंडी, पढ़ें बड़ी खबरें
MP Breaking News LIVE1 hr ago
2
27% OBC reservation2 hrs ago
3
sheopur newsJul 14
4
narsinghpur newsJul 14
5
balaghat newsJul 14