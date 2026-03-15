MP Breaking News LIVE: नेपानगर में जनजातीय सम्मेलन में शामिल होंगे सीएम मोहन, एमपी में मौसम ने ली करवट, पढ़ें 15 मार्च की खबरें

MP News Today Live Updates: आज CM मोहन यादव बुरहानपुर, कच्छ और दिल्ली के दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वे नेपानगर में एक जनजातीय सम्मेलन में शामिल होंगे. पूरे राज्य में मौसम ने अचानक करवट ले ली है. इसके अलावा मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE MP-CG लाइव ब्लॉग.
Trending Photos
MP News Updates: आज 15 मार्च मध्य प्रदेश में काफी हलचल भरा दिन है. CM मोहन यादव बुरहानपुर, कच्छ और दिल्ली का दौरा करने वाले हैं. वे नेपानगर में एक जनजातीय सम्मेलन में शामिल होंगे, जहां वे ₹363.82 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे. उधर भोपाल में रविवार को भी LPG गैस की सप्लाई जारी रहेगी और सभी गैस एजेंसियां खुली रहेंगी. इस बीच पूरे राज्य में मौसम ने भी अचानक करवट ली है. कई जिलों के लिए आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा अगर आप मध्य प्रदेश के सभी खबरों से अपडेटेड रहना चाहते हैं, तो लेटेस्ट न्यूज़ के लिए ZEE MP-CG लाइव ब्लॉग पर बने रहें. यहां आपको भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर जैसे बड़े शहरों की खबरें और सभी ज़रूरी अपडेट मिलेंगे.
रायपुर में 3 दिन मांस-मटन बिक्री पर प्रतिबंध
20 मार्च को चेट्रीचंड, 27 मार्च को रामनवमी और 31 मार्च को महावीर जयंती पर बंद रहेगी दुकानें. रायपुर नगर निगम क्षेत्र में सभी पशुवध गृह और मांस-मटन दुकानें रहेंगी बंद. मेयर मीनल चौबे के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया आदेश. जोन और स्वच्छता अधिकारी निरीक्षण कर करेंगे कार्रवाई. होटलों में बिक्री करते पाए जाने पर जप्ती और कार्रवाई की चेतावनी.
रविवार को भी खुलेंगी गैस एजेंसी
गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनों के मद्देनजर प्रशासन का फैसला
LPG गैस की रविवार को भी होगी आपूर्ति
रविवार को भी सभी गैस एजेंसी खुली रहेंगी
भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने दिए निर्देश
कलेक्टर की अपील नागरिकों को घबराने या अतिरिक्त सिलेंडर जमा करने की जरूरत नहीं
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के आज के कार्यक्रम
बुरहानपुर, कच्छ और दिल्ली दौरे पर सीएम. सुबह 11 बजे बुरहानपुर जिले के नेपानगर होंगे रवाना. जनजातीय सम्मेलन में होंगे शामिल. विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन भी करेंगे. दोपहर 2 बजे नेपानगर से इंदौर रवाना. दोपहर 2.55 इंदौर से कच्छ रवाना. शाम 3.55 गुजरात के कच्छ पहुंचेंगे. शाम 4 से 4.40 बजे भुज-अंजर हाईवे, अंजार, कच्छ आगमन. स्थानीय कार्यक्रम में होंगे शामिल.रात 9.20 कच्छ एयरपोर्ट से दिल्ली रवाना.