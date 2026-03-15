MP Breaking News LIVE: नेपानगर में जनजातीय सम्मेलन में शामिल होंगे सीएम मोहन, एमपी में मौसम ने ली करवट, पढ़ें 15 मार्च की खबरें

MP News Updates: आज 15 मार्च मध्य प्रदेश में काफी हलचल भरा दिन है. CM मोहन यादव बुरहानपुर, कच्छ और दिल्ली का दौरा करने वाले हैं. वे नेपानगर में एक जनजातीय सम्मेलन में शामिल होंगे, जहां वे ₹363.82 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे. उधर भोपाल में रविवार को भी LPG गैस की सप्लाई जारी रहेगी और सभी गैस एजेंसियां ​​खुली रहेंगी. इस बीच पूरे राज्य में मौसम ने भी अचानक करवट ली है. कई जिलों के लिए आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा अगर आप मध्य प्रदेश के सभी खबरों से अपडेटेड रहना चाहते हैं, तो लेटेस्ट न्यूज़ के लिए ZEE MP-CG लाइव ब्लॉग पर बने रहें. यहां आपको भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर जैसे बड़े शहरों की खबरें और सभी ज़रूरी अपडेट मिलेंगे.

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