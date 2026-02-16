MP Breaking News LIVE: एमपी विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू, पढ़ें 16 फरवरी की खबरें

MP News Today Live Updates: मध्य प्रदेश में आज सोमवार को कई खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं. राजनीति और अपराध से लेकर मौसम तक, कई खबरें चर्चा में हैं. अगर आप हर जिले की सभी बड़ी और छोटी खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZeeMPCG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहिए...
MP News Updates: मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सेशन आज से शुरू हो रहा है. पहले दिन राज्यपाल का भाषण और धन्यवाद प्रस्ताव होगा. सेशन 16 फरवरी से 6 मार्च तक चलेगा. वहीं मुख्यमंत्री डॉ. यादव साइबर पंजीयन कार्यालय का उद्घाटन करेंगे. इस बीच छत्तीसगढ़ में BJP आज एक बड़ी मीटिंग कर रही है. नई टीम बनने के बाद BJP की यह पहली बड़ी मीटिंग है. इसके अलावा, मध्य प्रदेश में एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव से लेकर पॉलिटिकल डेवलपमेंट तक कई चीजें हो रही हैं. क्राइम और मौसम से जुड़ी कई खबरें भी सुर्खियों में हैं. सभी जिलों की छोटी-बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग पर बने रहें...
छग विधानसभा का बजट सत्र हो सकता है हंगामेदार
23 फरवरी से शुरू होने वाले सत्र के लिए सवाल लगाना जारी. सत्तापक्ष -विपक्ष के विधायकों ने लगाए 1034 से ज्यादा सवाल. अधिकतम विधायकों ने लगाए ऑनलाइन सवाल. कांग्रेस सत्र के दौरान धान खरीदी, कानून व्यवस्था और नई योजनाओं के क्रियान्वयन जैसे मुद्दों पर घेरेगी सरकार को. आए सवालों को विभागों को जवाब के लिए भेजा गया. 27 फरवरी को नए वित्तीय वर्ष का बजट हो सकता है पेश.
एमपी में कांग्रेस विधायक दल की बैठक
कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकारी निवास पर बुलाई बैठक
शाम 7.30 बजे आयोजित होगी कांग्रेस विधायक दल की बैठक
बैठक में विधानसभा के बजट सत्र को लेकर रणनीति पर होगी चर्चा
साइबर पंजीयन कार्यालय का लोकार्पण
मुख्यमंत्री डॉ. यादव करेंगे साइबर पंजीयन कार्यालय का लोकार्पण
मुख्यमंत्री दोपहर 3:00 बजे भोपाल में अत्याधुनिक साइबर पंजीयन कार्यालय का लोकार्पण करेंगे
उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा भी उपस्थित रहेंगे
महानिरीक्षक पंजीयन भवन अरेरा हिल्स में साइबर पंजीयन कार्यालय का लोकार्पण होगा
कार्यालय अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर और सुरक्षित सर्वर से लैस होगा
डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित करते हुए रजिस्ट्री की प्रक्रिया को सरल बनाएगा
छत्तीसगढ़ भाजपा की बड़ी बैठक आज
नई टीम बनने के बाद भाजपा की पहली बड़ी बैठक आज
प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में होगी बैठक
बैठक में भाजपा के सभी मोर्चा प्रकोष्ठ होंगे शामिल
प्रदेशभर से करीब एक हजार लोग होंगे बैठक में शामिल
कल होगा महा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन
सदस्यता प्रशिक्षण कार्यक्रम का होगा आयोजन
पार्टी की रीति नीति से कार्यकर्ताओं को किया जाएगा प्रशिक्षित
MP विधानसभा का बजट सत्र
आज से शुरू होगा MP विधानसभा का बजट सत्र
पहले दिन होगा राज्यपाल का अभिभाषण और कृतज्ञता प्रस्ताव
16 फरवरी से 6 मार्च तक रहेगा सत्र
सत्र के लिए कुल 3478 प्रश्नों की विधानसभा को सूचनाएं
236 ध्यानाकर्षण, 10 स्थगन प्रस्ताव, 41 अशासकीय संकल्प होंगे पेश