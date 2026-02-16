MP Breaking News LIVE: एमपी विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू, पढ़ें 16 फरवरी की खबरें

MP News Updates: मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सेशन आज से शुरू हो रहा है. पहले दिन राज्यपाल का भाषण और धन्यवाद प्रस्ताव होगा. सेशन 16 फरवरी से 6 मार्च तक चलेगा. वहीं मुख्यमंत्री डॉ. यादव साइबर पंजीयन कार्यालय का उद्घाटन करेंगे. इस बीच छत्तीसगढ़ में BJP आज एक बड़ी मीटिंग कर रही है. नई टीम बनने के बाद BJP की यह पहली बड़ी मीटिंग है. इसके अलावा, मध्य प्रदेश में एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव से लेकर पॉलिटिकल डेवलपमेंट तक कई चीजें हो रही हैं. क्राइम और मौसम से जुड़ी कई खबरें भी सुर्खियों में हैं. सभी जिलों की छोटी-बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग पर बने रहें...

Add Zee News as a Preferred Source