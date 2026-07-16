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MP Breaking News LIVE: दिल्ली दौरे पर रहेंगे CM मोहन यादव, भारत टैक्स 2026 में निवेशकों से करेंगे संवाद, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: 16 जुलाई गुरूवार को मध्य प्रदेश में राजनीति से लेकर मौसम तक कई खबरें सुर्खियों में हैं. अगर आप हर छोटे-बड़े जिले की सभी खबरें एक साथ जानना चाहते हैं, तो Zee MPCG लाइव ब्लॉग के साथ जुड़े रहिए...

Written ByPooja
Published: Jul 16, 2026, 08:17 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 08:49 AM IST
MP Breaking News LIVE: दिल्ली दौरे पर रहेंगे CM मोहन यादव, भारत टैक्स 2026 में निवेशकों से करेंगे संवाद, पढ़ें बड़ी खबरें
16 July 2026 08:48 AM (IST)

भोपाल में हैवान बना पिता

भोपाल में सोने-चांदी का गड़ा हुआ खजाना मिलने के अंधविश्वास में एक पिता ने अपनी नाबालिग बेटी को डंडे से पीट-पीटकर मार डाला. वारदात में पिता के दो साथी भी शामिल बताए जा रहे है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

16 July 2026 08:33 AM (IST)

रायपुर में गर्लफ्रेंड से बात करने के शक में युवक पर चाकू से हमला

र्लफ्रेंड से बात करने के शक में युवक पर चाकू से हमला करने का मामला सामने आया है. करबला तालाब के पास बुलाकर आरोपी ने जानलेवा हमला किया. आरोपी ने पेट पर वार की कोशिश की तो पीड़ित बचने कोशिश की उसके बाग कमर में चाकू घोंपा दिया. घायल युवक को एम्स में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है. आरोपी दिलीप राव के खिलाफ मामला दर्ज, पुलिस जांच में जुटी गई है. यह मामला सरस्वती नगर थाना क्षेत्र का है.

 

16 July 2026 08:31 AM (IST)

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, ओडिशा-पश्चिम बंगाल तट के पास बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र और सक्रिय मॉनसून ट्रफ के कारण राज्य में मौसम बदल सकता है. इसके चलते कई ज़िलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. साथ ही, बेतूल, हरदा, बुरहानपुर और खंडवा समेत कुछ जिलों में बिजली गिरने का भी खतरा है. मौसम विभाग ने इन इलाकों के लोगों को सलाह दी है कि वे खराब मौसम के दौरान सतर्क रहें और सुरक्षित जगहों पर रहें. पढ़ें पूरा खबर

16 July 2026 08:30 AM (IST)

 19 जुलाई को अहम बैठक

मोहन कैबिनेट की 19 जुलाई को अहम बैठक UCC विधेयक के ड्राफ्ट पर लगेगी मुहर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिए निर्देश 20 जुलाई से प्रारंभ हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र से एक दिन पहले कैबिनेट बैठक 19 जुलाई को कैबिनेट की बैठक भोपाल जिले के जगदीशपुर पूर्व के इस्लाम नगर में होगी कैबिनेट बैठक विधानसभा सत्र से पहले भाजपा विधायक दल की बैठक जगदीशपुर में यूसीसी के प्रविधानों का होगा प्रस्तुतीकरण ऐतिहासिक फैसलों पर चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव अपर मुख्य सचिव शिव शेखर शुक्ला ने लिया तैयारियों का जायजा एसीएस शिव शेखर शुक्ला ने रानी महल और चमन महल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिए.

16 July 2026 08:28 AM (IST)

अवैध घरेलू नल कनेक्शन 5,000 में होंगे नियमित

रायपुर नगर निगम ने शहर के निवासियों को बड़ी राहत देते हुए अवैध पानी के कनेक्शन को नियमित करने के लिए एक विशेष योजना शुरू की है। इस योजना के तहत, अब सिर्फ़ ₹5,000 की फ़ीस देकर अवैध घरेलू पानी के कनेक्शन को नियमित कराया जा सकता है; पहले इसके लिए 20,000 रुपए तक का शुल्क लगता था.

16 July 2026 08:26 AM (IST)

सीएम विष्णुदेव साय रायपुर और जशपुर में रथयात्रा कार्यक्रमों में होंगे शामिल

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर और जशपुर में रथयात्रा कार्यक्रमों में शामिल होंगे. सुबह 11 बजे रायपुर के गायत्री नगर स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे. रथयात्रा महोत्सव 2026 में श्रद्धालुओं के साथ शामिल होंगे.  उसके बाद दोपहर में हेलीकॉप्टर से जशपुर के कांसाबेल विकासखंड के दोकड़ा गांव पहुंचेंगे. दोकड़ा के श्री जगन्नाथ मंदिर में दोपहर 1:35 बजे से शाम 4:30 बजे तक रथयात्रा कार्यक्रम में रहेंगे शामिल कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री अपने निज निवास बगिया पहुंचेंगे, जहां रात्रि विश्राम करेंगे.

16 July 2026 08:25 AM (IST)

मध्य प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स नियम-2026' के लिए एक राजपत्र अधिसूचना जारी

मध्य प्रदेश सरकार ने 'भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023' के तहत 'मध्य प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स नियम-2026' के लिए एक राजपत्र अधिसूचना जारी की है. इन नए नियमों के लागू होने के बाद, अदालतों में डिजिटल सबूत पेश करने की प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित और तकनीक-आधारित हो जाएगी. नए ई-एविडेंस सिस्टम के तहत, मोबाइल फोन, व्हाट्सएप या अन्य चैट, ईमेल, कॉल रिकॉर्ड, ऑडियो-वीडियो फ़ाइलें और अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से प्राप्त डेटा को अब सीधे अदालत में डिजिटल पैकेज के रूप में जमा किया जा सकेगा. इससे इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को इकट्ठा करने, सुरक्षित रखने और पेश करने की प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ेगी.

16 July 2026 08:23 AM (IST)

रायपुर में गेस्ट टीचर्स का प्रदर्शन

छत्तीसगढ़ के गेस्ट टीचर्स अपनी विभिन्न मांगों को मनवाने के लिए आज विधानसभा का घेराव करेंगे. वे 'टूटा' (Tuta) विरोध स्थल से विधानसभा तक पैदल मार्च करेंगे. इस आंदोलन के लिए बड़ी संख्या में गेस्ट टीचर्स के राजधानी पहुंचने की उम्मीद है, जिसके चलते प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं. लंबे समय से ये गेस्ट टीचर्स रेगुलर कैडर में विलय, नियमितीकरण और 'समान काम के लिए समान वेतन' की मांग कर रहे हैं. वे इस बात से नाराज हैं कि सालों की सेवा के बावजूद उनकी मांगों को लेकर कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया है.

16 July 2026 08:19 AM (IST)

सीएम मोहन यादव का कार्यक्रम

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव नई दिल्ली में 14 से 17 जुलाई तक होने वाले 'भारत टेक्स-2026' में शामिल होंगे. इस कार्यक्रम के दौरान, वे मध्य प्रदेश में निवेश के मौकों को बढ़ावा देने के लिए देश-विदेश के निवेशकों, उद्योगपतियों और टेक्सटाइल सेक्टर के प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे. राज्य सरकार का मकसद मध्य प्रदेश के टेक्सटाइल, गारमेंट और फुटवियर उद्योगों को वैश्विक पहचान दिलाना और नया निवेश आकर्षित करना है. इस कार्यक्रम में इंडस्ट्री लीडर्स के साथ अहम बैठकें, इन्वेस्टर मीट और समझौतों (MoUs) पर हस्ताक्षर करने पर खास ध्यान दिया जाएगा. इस बैठक में टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर से जुड़े विभिन्न इंडस्ट्री एसोसिएशन के 100 से ज्यादा उद्योगपतियों, निवेशकों और प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद है मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव निवेशकों को मध्य प्रदेश की औद्योगिक नीतियों, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश के अनुकूल माहौल के बारे में जानकारी देंगे. सरकार को उम्मीद है कि यह कार्यक्रम राज्य के टेक्सटाइल, गारमेंट और फुटवियर सेक्टर में नए निवेश का रास्ता खोलेगा और रोज़गार के नए मौके पैदा करेगा. कार्यक्रम में शामिल होने के बाद सीएम रात 9 बजे भोपाल लौट आएंगे.

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव का दिल्ली दौरा

सुबह 10:30 बजे भोपाल से नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे. दोपहर 12:30 बजे – भारत मंडपम, नई दिल्ली पहुंचेंगे भारत टैक्स 2026 कार्यक्रम में शामिल होंगे दोपहर 3:00 बजे द लीला पैलेस, नई दिल्ली पहुंचेंगे इंटरेक्टिव सेशन ऑन इनवेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटी इन मध्यप्रदेश में शामिल होंगे शाम 6:30 बजे – होटल ताज पैलेस पहुंचेंगे FAITH Conclave 2026 कार्यक्रम में सहभागिता रात 9:00 बजे – नई दिल्ली से भोपाल के लिए रवाना होंगे रात 10:25 बजे – मुख्यमंत्री निवास पहुंचेंगे.

 

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Pooja

Pooja

पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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