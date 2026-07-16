MP Breaking News LIVE: दिल्ली दौरे पर रहेंगे CM मोहन यादव, भारत टैक्स 2026 में निवेशकों से करेंगे संवाद, पढ़ें बड़ी खबरें

सीएम मोहन यादव का कार्यक्रम

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव नई दिल्ली में 14 से 17 जुलाई तक होने वाले 'भारत टेक्स-2026' में शामिल होंगे. इस कार्यक्रम के दौरान, वे मध्य प्रदेश में निवेश के मौकों को बढ़ावा देने के लिए देश-विदेश के निवेशकों, उद्योगपतियों और टेक्सटाइल सेक्टर के प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे. राज्य सरकार का मकसद मध्य प्रदेश के टेक्सटाइल, गारमेंट और फुटवियर उद्योगों को वैश्विक पहचान दिलाना और नया निवेश आकर्षित करना है. इस कार्यक्रम में इंडस्ट्री लीडर्स के साथ अहम बैठकें, इन्वेस्टर मीट और समझौतों (MoUs) पर हस्ताक्षर करने पर खास ध्यान दिया जाएगा. इस बैठक में टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर से जुड़े विभिन्न इंडस्ट्री एसोसिएशन के 100 से ज्यादा उद्योगपतियों, निवेशकों और प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद है मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव निवेशकों को मध्य प्रदेश की औद्योगिक नीतियों, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश के अनुकूल माहौल के बारे में जानकारी देंगे. सरकार को उम्मीद है कि यह कार्यक्रम राज्य के टेक्सटाइल, गारमेंट और फुटवियर सेक्टर में नए निवेश का रास्ता खोलेगा और रोज़गार के नए मौके पैदा करेगा. कार्यक्रम में शामिल होने के बाद सीएम रात 9 बजे भोपाल लौट आएंगे.

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव का दिल्ली दौरा

सुबह 10:30 बजे भोपाल से नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे. दोपहर 12:30 बजे – भारत मंडपम, नई दिल्ली पहुंचेंगे भारत टैक्स 2026 कार्यक्रम में शामिल होंगे दोपहर 3:00 बजे द लीला पैलेस, नई दिल्ली पहुंचेंगे इंटरेक्टिव सेशन ऑन इनवेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटी इन मध्यप्रदेश में शामिल होंगे शाम 6:30 बजे – होटल ताज पैलेस पहुंचेंगे FAITH Conclave 2026 कार्यक्रम में सहभागिता रात 9:00 बजे – नई दिल्ली से भोपाल के लिए रवाना होंगे रात 10:25 बजे – मुख्यमंत्री निवास पहुंचेंगे.