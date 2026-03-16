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MP Breaking News LIVE: भोपाल में कृषि वर्ष पर अहम चर्चा, होटल संचालकों को एक हफ़्ते बाद मिलेगी गैस, पढ़ें अपडेट

MP News Today Live Updates: कृषि वर्ष 2026 से जुड़ा एक बड़ा कार्यक्रम आज भोपाल में आयोजित होने जा रहा है. मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव की उपस्थिति में इस कार्यक्रम के लिए सभी मंत्री, विधायक एकत्रित होंगे. इसके अलावा मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE MP-CG लाइव ब्लॉग.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Mar 16, 2026, 09:12 AM IST
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MP News Updates: आज 16 मार्च को मध्य प्रदेश में कई घटनाक्रम सुर्खियां बटोर रहे हैं. CM मोहन यादव आज एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले हैं. यह कार्यक्रम भोपाल में कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा. इस कार्यक्रम में कृषि क्षेत्र में सक्रिय रूप से जुड़े लोगों के साथ अहम चर्चाएं की जाएंगी. इस बीच भोपाल में होटल संचालकों को एक हफ़्ते की देरी के बाद गैस सिलेंडर मिलेगा.  इस बीच मौसम की बात करें तो मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के भीतर बारिश की संभावना जताई है. इसके अलावा अगर आप मध्य प्रदेश की सभी खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ताज़ा अपडेट्स के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.

 

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16 March 2026
09:10 AM

रायपुर में फिर चाकूबाजी
कोटा क्षेत्र के कृष्णा नगर मे हुई चाकूबाजी. पुरानी रंजिश को लेकर प्रॉपर्टी डीलर पर चाकू से हमला. आरोपी राजा यादव ने प्रॉपर्टी डीलर राज वर्मा पर किया हमला. चाकू लगने से पेट, पीठ मे आई गंभीर चोट. घायल का एम्स मे इलाज जारी. आमानाका थाना क्षेत्र का मामला.

 

08:36 AM

MP में दिखा वेस्टर्न डिस्टरबेंस सिस्टम का असर
ग्वालियर-चंबल में छाए रहे बदल, लुढ़का पारा. सिस्टम पड़ा कमजोर लेकिन दो दिन और रहेगा असर. 17 मार्च को नया सिस्टम होगा एक्टिव. रविवार को नर्मदापुरम रहा सबसे गर्म पारा 38.9 डिग्री हुआ दर्ज. नरसिंहपुर, रायसेन, छतरपुर समेत आधा दर्जन जिलों में पारा 38 के पार. भोपाल में 36.6, इंदौर में 35.5, ग्वालियर में 32.6, जबलपुर में 35.7 तो उज्जैन में 35.5 डिग्री रहा पारा.

08:35 AM

सीएम मोहन का आज का कार्यक्रम
मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव आज अभिमुखीकरण कार्यक्रम में होंगे शामिल. भोपाल क कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में होगा कार्यक्रम. कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि और प्रबुद्धजन होंगे शामिल. सुबह 11 बजे से कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में होगा कार्यक्रम.कार्यक्रम में विभागों के वरिष्ठ अधिकारी विभागीय प्रस्तुतिकरण और प्रश्नों का समाधान करेंगे.

 

08:35 AM

कांग्रेस सौंपेगी ज्ञापन
भोपाल में CNG गैस को लेकर कलेक्टर के आदेश की अव्हेलना लेकर कांग्रेस सौंपेगी ज्ञापन. आज 12 बजे थाना हबीबगंज में ज्ञापन सौंपेगी कांग्रेस. कलेक्टर के आदेश की अनदेखी के खिलाफ कांग्रेस पुलिस को सौंपेगी ज्ञापन.
गैस की कालाबाजारी मुनाफा खोरी और किलत के विरोध ज्ञापन सौंपेगी.

 

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