MP Breaking News LIVE: भोपाल में कृषि वर्ष पर अहम चर्चा, होटल संचालकों को एक हफ़्ते बाद मिलेगी गैस, पढ़ें अपडेट

MP News Updates: आज 16 मार्च को मध्य प्रदेश में कई घटनाक्रम सुर्खियां बटोर रहे हैं. CM मोहन यादव आज एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले हैं. यह कार्यक्रम भोपाल में कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा. इस कार्यक्रम में कृषि क्षेत्र में सक्रिय रूप से जुड़े लोगों के साथ अहम चर्चाएं की जाएंगी. इस बीच भोपाल में होटल संचालकों को एक हफ़्ते की देरी के बाद गैस सिलेंडर मिलेगा. इस बीच मौसम की बात करें तो मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के भीतर बारिश की संभावना जताई है. इसके अलावा अगर आप मध्य प्रदेश की सभी खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ताज़ा अपडेट्स के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.

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