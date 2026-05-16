MP Breaking News LIVE: जबलपुर दौरे पर रहेंगे CM मोहन यादव, MP में भीषण गर्मी का कहर, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Updates: 16 मई को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जबलपुर के दौरे पर रहेंगे. सीएम सुबह 9:55 बजे भोपाल से जबलपुर के लिए रवाना होंगे. कार्यक्रम के अनुसार वे सुबह 10:35 बजे नेताजी सुभाष चंद्र बोस संस्कृति और सूचना केंद्र पहुंचेंगे और सुबह 11:00 बजे 'डिजिटल प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन' कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे. इसके बाद वे एक कानूनी व्याख्यान कार्यक्रम में शामिल होंगे. दोपहर 3:20 बजे सीएम डुमना हवाई अड्डे के लिए रवाना होंगे और दोपहर 3:40 बजे जबलपुर से भोपाल लौटेंगे. भोपाल लौटने के बाद वे शाम 4:20 बजे 'सन स्काई गार्डन' में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे. वहीं मध्यप्रदेश की मौसम की बात कि जाए तो, प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है. राज्य के 40 से जिले इस समय लू की चपेट में हैं. इसके अलावा मध्य प्रदेश में प्रशासनिक बदलावों से लेकर राजनीतिक घटनाक्रम तक बहुत कुछ हो रहा है. अपराध और मौसम से जुड़ी कई खबरें भी सुर्खियों में हैं. सभी बड़े और छोटे जिलों की ताज़ा खबरों के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें...

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