Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3112183
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

MP Breaking News LIVE: एमपी विधानसभा बजट सत्र का दूसरा दिन, इन शहरों में बारिश की चेतावनी, पढ़ें आज की बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: मध्य प्रदेश में आज 17 फरवरी (मंगलवार) को राजनीति और अपराध से लेकर मौसम तक, कई खबरें सुर्खियों में हैं. अगर आप हर जिले की सभी छोटी-बड़ी खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZeeMPCG के लाइव ब्लॉग पर बने रहें...

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Feb 17, 2026, 09:02 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

MP Breaking News LIVE: एमपी विधानसभा बजट सत्र का दूसरा दिन, इन शहरों में बारिश की चेतावनी, पढ़ें आज की बड़ी खबरें
LIVE Blog

MP News Updates: आज मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन है. इस दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी. वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा 2025-26 के लिए तीसरा सप्लीमेंट्री बजट एस्टीमेट पेश करेंगे. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही में शामिल होंगे. उधर, मध्य प्रदेश के 15 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा मध्य प्रदेश में प्रशासनिक बदलाव से लेकर पॉलिटिकल डेवलपमेंट तक कई चीजें हो रही हैं. क्राइम और मौसम से जुड़ी कई खबरें भी सुर्खियों में बनी हुई हैं. सभी जिलों की छोटी-बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग पर बने रहें...

 

Add Zee News as a Preferred Source
17 February 2026
09:01 AM

भोपाल- फ्लैट में मिले 62 लाख रुपए
मारपीट के आरोपियों की तलाश के दौरान पुलिस ने पकड़े 62 लाख रुपए. तलाश के दौरान एक फ्लैट पहुंची पुलिस. फ्लैट में तीन लोग पैसे गिनते हुए मिले, साथ में थी पैसे गिनने की थी मशीन. पैसों को लेकर पूछताछ में नहीं बताए पाए पुलिस को जानकारी. पुलिस पैसों के साथ तीनों को थाने लेकर पहुंची. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी मामले की जानकारी. एमपी नगर थाने में इनकम डिपार्टमेंट भी कर रही तीनों से पैसों को लेकर पूछताछ. हवाला के पैसे होने की जताई जा रही आशंका.

08:19 AM

भोपाल में पति-पत्नी में विवाद
बीच सड़क पर पति-पत्नी में विवाद
नशे मे धुत बबलू पंडा ने की पत्नी से मारपीट
युवक ने बच्ची और पत्नी के साथ की मारपीट
पारिवारिक विवाद में दोनों के बीच मारपीट
अशोका गार्डन थाना क्षेत्र में

08:19 AM

एमपी में बारिश का अलर्ट
एमपी के 15 जिलों में बारिश का अलर्ट. तेज हवाओं के साथ बारिश की चेतावनी. वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय, दिन के तापमान में 1-2 डिग्री गिरावट के आसार. कटनी का करोंदी सबसे ठंडा, पारा 6.7 डिग्री तक पहुंचा. ग्वालियर-चंबल समेत कई जिलों में बदलेगा मौसम, बादल और बूंदाबांदी संभव.

08:17 AM

आज मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र का दूसरा दिन
राज्यपाल के अभिभाषण पर होगी चर्चा. सबसे पहले स्वर्गीय अजीत पवार समेत दिवंगत आत्माओं को दी जाएगी श्रद्धांजलि. श्रद्धांजलि के बाद एक घंटे तक रहेगा प्रश्नकाल. मंत्री जगदीश देवड़ा, प्रहलाद पटेल, प्रद्युमन सिंह तोमर, धर्मेंद्र लोधी दिलीप अहिरवार पत्रों को पटल पर रखेंगे. सदन में कांग्रेस विधायक आतिफ अखिल और भाजपा विधायक जयंत मलैया लेंगे ध्यानाकर्षण. भोपाल में स्ट्रीट डॉग और दमोह हा में सीतानगर मध्य सिंचाई परियोजना की डीपीआर में परिवर्तन की जांच करने को लेकर ध्यान आकर्षण. वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा 2025–26 के तीसरे अनुपूरक बजट अनुमान का उपस्थापन करेंगे.

 

TAGS

MP Breaking News LIVEmp news

Trending news

MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: एमपी विधानसभा बजट सत्र का दूसरा दिन, इन शहरों में बारिश की चेतावनी, पढ़ें आज की बड़ी खबरें
satna news
सतना में खौफनाक वारदात! पैसे न देने पर भाइयों ने बहन पर उड़ेला पेट्रोल
Madhya Pradesh
रजिस्ट्री दफ्तर जाने की झंझट खत्म! अब घर बैठे करवा सकेंगे प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री...
mandla news
प्रेमी ने किया वार...पत्नी ने पीछे से रेत दिया गला, पति की बीच सड़क पर हुई मौत...
chhatarpur news hindi
2 मुस्लिम चचेरी बहनों ने हिंदू चचेरे भाइयों से रचाई शादी, मायके वालों को दी चेतावनी
Harsh firing
MP में हर्ष फायरिंग से गरमाई सियासत, घोड़े पर बैठकर कांग्रेस विधायक ने दागी गोलियां
ias sanskriti jain
कहीं आपको भी तो नहीं आया ये मैसेज...हो जाएं सावधान! महिला IAS के नाम पर ठगी की कोशिश
vulture census mp
MP में हाईटेक तरीके से होगी गिद्धों की गिनती, कार्मचारियों को दी गई स्पेशल ट्रेनिंग
cg raipur news
शोभायात्रा के दौरान लड़कियों ने जाहिलियत की सारी हदें की पार, अश्वलील हरकतें कर...
satna news
2.80 लाख बच्चों का होगा फ्री ब्लड टेस्ट, दी जाएंगी दवाइयां, जानें कैसे मिलेगा लाभ