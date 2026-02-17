MP Breaking News LIVE: एमपी विधानसभा बजट सत्र का दूसरा दिन, इन शहरों में बारिश की चेतावनी, पढ़ें आज की बड़ी खबरें

MP News Updates: आज मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन है. इस दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी. वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा 2025-26 के लिए तीसरा सप्लीमेंट्री बजट एस्टीमेट पेश करेंगे. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही में शामिल होंगे. उधर, मध्य प्रदेश के 15 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा मध्य प्रदेश में प्रशासनिक बदलाव से लेकर पॉलिटिकल डेवलपमेंट तक कई चीजें हो रही हैं. क्राइम और मौसम से जुड़ी कई खबरें भी सुर्खियों में बनी हुई हैं. सभी जिलों की छोटी-बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग पर बने रहें...

Add Zee News as a Preferred Source