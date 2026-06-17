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MP Breaking News LIVE: उज्जैन दौरे पर रहेंगे CM मोहन यादव, MP के कई जिलों में तूफान और बारिश का अलर्ट, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: 17 जून बुधवार को मध्य प्रदेश में राजनीति से लेकर मौसम तक कई खबरें सुर्खियों में हैं. अगर आप हर छोटे-बड़े जिले की सभी खबरें एक साथ जानना चाहते हैं, तो Zee MPCG लाइव ब्लॉग के साथ जुड़े रहिए...

Written ByPooja
Published: Jun 17, 2026, 07:56 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 08:14 AM IST
MP Breaking News LIVE: उज्जैन दौरे पर रहेंगे CM मोहन यादव, MP के कई जिलों में तूफान और बारिश का अलर्ट, पढ़ें बड़ी खबरें
Image Credit: AI जनरेटेड इमेज
17 June 2026 08:12 AM (IST)

बढ़ी बिजली दरों के खिलाफ कांग्रेस का आंदोलन

छत्तीसगढ़ में बढ़ी बिजली दरों के खिलाफ कांग्रेस का चरणबद्ध आंदोलन बुधवार से सभी जिला मुख्यालयों में होगा. कांग्रेसी बिजली दफ्तर का घेराव करेंगे. बढ़ी हुई बिजली दरों को वापस लेने की मांग कर रही कांग्रेस. 18 जून को वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में सभी जिलों में होगी पत्रकारवार्ता की जाएगी.

17 June 2026 08:10 AM (IST)

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2027 की तैयारी 

भोपाल राजधानी में दूसरी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट कराने की तैयारी शुरू हो गई है. जनवरी 2027 में होने वाली GIS उद्योग विभाग ने तैयारियां की शुरू कर दी है. पीएम नरेंद्र मोदी GIS में शामिल होंगे. राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, ज्यूडिशियल एकेडमी, लाल परेड ग्राउंड में हो सकती है GIS पिछली GIS में 30.77 लाख करोड़ के प्रस्ताव आए थे. इस बार टारगेट को बढ़ाने का काम किया जाएगा.

17 June 2026 08:07 AM (IST)

सागर में चाकू की नौक पर नाबालिग का अपहरण

 सागर के मकरोनिया थाना क्षेत्र से देर रात एक नाबालिग युवती के अपहरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां एक युवक ने चाकू की नोक पर युवती का अपहरण कर लिया. घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें आरोपी मुंह पर कपड़ा बांधे हुए युवती को उसके घर के बाहर से ले जाता दिखाई दे रहा है. मामला प्रेम प्रसंग से जुड़े होने की बात सामने आ रही है.

17 June 2026 08:05 AM (IST)

गरियाबन्द जिले के दौरे पर रहेंगे सीएम विष्णु देव साय 

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज गरियाबन्द जिले के दौरे पर रहेंगे. जिलेवाशियों को 600 करोड़ की लोकार्पण, शिलान्यास कर विकास कार्यों की देंगे सौगात. विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ,रामविचार नेताम कृषि मंत्री,दयाल दास बघेल प्रभारी मंत्री, रूपकुमारी चौधरी सांसद ,रोहीत साहू राजिम विधायक मौजूद रहेंगे. 

 

17 June 2026 08:04 AM (IST)

21 जून को होने वाली नीट (UG) परीक्षा प्रदेश के 30 जिलों के 283 केद्रों पर आयोजित की जाएगी. इसे लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को परीक्षा का पारदर्शी, निष्पक्ष और सुरक्षित आयोजन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. पूरी खबर पढ़ें.

 

17 June 2026 08:01 AM (IST)

मध्य प्रदेश का मौसम

मध्य प्रदेश में 21 से 23 जून के बीच MP में मानसून पहुंच सकता है. प्रदेश भर में प्री-मानसून एक्टिविटी तेज हो गई है. प्रदेश के 34 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट मानसून में देरी से फसलों का नुकसान हुआ है. मानसून की देरी से खरीफ फसलों की बुवाई प्रभावित हो रही है. मौसम विभाग ने 17 जून के लिए 22 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है. पूरी खबर पढ़ें.

17 June 2026 07:56 AM (IST)

उज्जैन दौरे पर रहेंगे सीएम मोहन

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का कार्यक्रम तय हो गया है. मुख्यमंत्री सुबह 10:30 बजे विधानसभा पहुंचेंगे, जहां वे पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कैलाशनाथ काटजू की जयंती पर आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम में शामिल होकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे. इसके बाद मुख्यमंत्री सुबह 11:00 बजे भोपाल से उज्जैन के लिए रवाना होंगे. उज्जैन पहुंचकर वे स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लेंगे. दोपहर 12:55 बजे मुख्यमंत्री महिदपुर पहुंचेंगे, जहां विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन करेंगे. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव दोपहर 3:40 बजे वापस भोपाल लौटेंगे.

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Pooja

Pooja

पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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