MP Breaking News LIVE: मोहन कैबिनेट की बैठक आज, विजय शाह मामले में SC में सुनवाई, पढ़ें 17 मार्च की खबरें

MP News Updates: आज 17 मार्च को मध्य प्रदेश में कई खबरें सुर्खियों में हैं. CM मोहन यादव की अध्यक्षता में मोहन कैबिनेट की एक बैठक होगी. यह बैठक शाम 5:00 बजे मंत्रालय में होगी. उम्मीद है कि कई अहम प्रस्तावों को मंज़ूरी मिलेगी. कैबिनेट बैठक के दौरान सरकारी कर्मचारियों को कुछ राहत मिल सकती है. उधर, विजय शाह मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है. SIT ने लगभग दो महीने तक चली जांच के बाद अपनी रिपोर्ट सौंप दी है. इस बीच, मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के भीतर बारिश की संभावना जताई है. इसके अलावा अगर आप मध्य प्रदेश की सभी खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ताज़ा अपडेट्स के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.

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