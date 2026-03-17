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MP Breaking News LIVE: मोहन कैबिनेट की बैठक आज, विजय शाह मामले में SC में सुनवाई, पढ़ें 17 मार्च की खबरें

MP News Today Live Updates: मोहन कैबिनेट की बैठक आज शाम 5 बजे मंत्रालय में होगी. इस बैठक के दौरान कई अहम प्रस्तावों को मंज़ूरी मिलने की उम्मीद है. इस बीच, मध्य प्रदेश में मौसम में एक बड़े बदलाव की संभावना है. इसके अलावा मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE MP-CG लाइव ब्लॉग.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Mar 17, 2026, 08:28 AM IST
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MP Breaking News LIVE: मोहन कैबिनेट की बैठक आज, विजय शाह मामले में SC में सुनवाई, पढ़ें 17 मार्च की खबरें
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MP News Updates: आज 17 मार्च को मध्य प्रदेश में कई खबरें सुर्खियों में हैं. CM मोहन यादव की अध्यक्षता में मोहन कैबिनेट की एक बैठक होगी. यह बैठक शाम 5:00 बजे मंत्रालय में होगी. उम्मीद है कि कई अहम प्रस्तावों को मंज़ूरी मिलेगी. कैबिनेट बैठक के दौरान सरकारी कर्मचारियों को कुछ राहत मिल सकती है. उधर, विजय शाह मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है. SIT ने लगभग दो महीने तक चली जांच के बाद अपनी रिपोर्ट सौंप दी है. इस बीच, मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के भीतर बारिश की संभावना जताई है. इसके अलावा अगर आप मध्य प्रदेश की सभी खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ताज़ा अपडेट्स के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.

 

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17 March 2026
08:27 AM

मोहन कैबिनेट की बैठक आज
शाम 5 बजे मंत्रालय में होगी मोहन कैबिनेट की बैठक
कई अहम प्रस्तावों को मिलेगी मंजूरी
कैबिनेट में सरकारी कर्मचारियों को मिल सकती है राहत
3% DA बढ़ाने के प्रस्ताव को मिल सकती है हरि झंडी
होली के पहले मुख्यमंत्री ने की थी घोषणा
हाईक के बाद केंद्र के समान 58% हो जाएगा महंगाई भत्ता

08:26 AM

विजय शाह केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
विजय शाह मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी. SIT ने सुप्रीम कोर्ट में पेश की चौथी स्टेटस रिपोर्ट. कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर की टिप्पणी मामले को लेकर सुनवाई. लगभग दो माह की जांच के बाद एसआईटी ने रिपोर्ट सौंपी.

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