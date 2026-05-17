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MP Breaking News LIVE: मंत्रियों से वन-टू-वन चर्चा करेंगे CM, रतलाम के पास ट्रेन में लगी भीषण आग, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: 17 मई रविवार को मध्य प्रदेश में राजनीति से लेकर मौसम तक कई खबरें सुर्खियों में हैं. अगर आप हर छोटे-बड़े जिले की सभी खबरें एक साथ जानना चाहते हैं, तो Zee MPCG लाइव ब्लॉग के साथ जुड़े रहिए...

 

Written By  Pooja|Last Updated: May 17, 2026, 10:31 AM IST
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MP Breaking News LIVE: मंत्रियों से वन-टू-वन चर्चा करेंगे CM, रतलाम के पास ट्रेन में लगी भीषण आग, पढ़ें बड़ी खबरें
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MP News Updates: 17 मई को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव  सभी मंत्रियों से वन-टू-वन चर्चा करेंगे. इस दौरान मंत्रियों के विभाग के काम, योजनाओं की प्रगति और संगठन के साथ तालमेल को लेकर समीक्षा की जाएगी. वहीं रतलाम जिले के आलोट क्षेत्र में रविवार को दिल्ली जा रही त्रिवेंद्रम-हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आग लगने से हड़कंप मच गया. आग लगने से दो कोच जलकर खाक हो गया. वहीं मध्यप्रदेश की मौसम की बात कि जाए तो, प्रदेश के भीषण गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है. राज्य के 30 ज्यादा जिले लू की चपेट में हैं. वहीं कई शहरों में तापमान 44 डिग्री के पार पहुंच गया है. इसके अलावा मध्य प्रदेश में प्रशासनिक बदलावों से लेकर राजनीतिक घटनाक्रम तक बहुत कुछ हो रहा है. अपराध और मौसम से जुड़ी कई खबरें भी सुर्खियों में हैं. सभी बड़े और छोटे जिलों की ताज़ा खबरों के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें...

 

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17 May 2026
10:29 AM

ग्वालियर में पारिवारिक कलह से परेशान  होमगार्ड जवान ने दी जान

ग्वालियर से दर्दनाक खबर सामने आ रही है. जहां पारिवारिक कलह और फोन पर मां-पत्नी के बीच हुए झगड़े को सुनकर एक होमगार्ड जवान ने अपनी जान दे दी. शिवपुरी से ग्वालियर आ रहे जवान ने चलते ट्रक से छलांग लगा दी, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. दिल दहला देने वाली बात यह है कि पति की मौत की खबर सुनते ही पत्नी ने भी खुदकुशी की कोशिश की है.

09:38 AM

डबरा में एसी सर्विस सेंटर में लगी आग, धमाकों से दहला इलाका

ग्वालियर के डबरा में जंगीपुरा मदरसा रोड पर शनिवार-रविवार की दरमियानी रात करीब 1:30 बजे एक बड़ा हादसा हो गया. यहां स्थित ''जानकी एसी सर्विस'' की दुकान में अचानक भीषण आग लग गई. आग इतनी भयावह थी कि दुकान में रखे कई गैस सिलेंडर एक के बाद एक जोरदार धमाकों के साथ फट गए. एक सिलेंडर तो हवा में उछलकर सीधे पास के रेलवे ट्रैक पर जा गिरा. घटना के वक्त दुकान के ऊपर बने मकान में पीड़ित परिवार सो रहा था.

09:30 AM

मुलताई में फिर कांपी धरती,3.9 तीव्रता के भूकंप से दहशत
 बैतूल जिले के मुलताई और आसपास के इलाकों में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं. रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.9 दर्ज की गई है, जबकि भूकंप का केंद्र जमीन से करीब 10 किलोमीटर नीचे बताया जा रहा है.

 

09:25 AM

MP में 3 दिन पड़ेगी प्रचंड गर्मी, 30 से ज्यादा जिले लू की चपेट में

मध्य प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है. प्रदेश में दिन के साथ-साथ रातें भी तप रही हैं.  प्रदेश के 15 शहरों में अधिकतम तापमान 43 डिग्री या उससे ज्यादा दर्ज किया गया है. इसके साथ सही प्रदेश के कई जिले इन दिनों भीषण गर्मी और लू की चपेट में हैं. पूरी खबर पढ़ें.

 

 

 

09:22 AM

 मंत्रियों से वन-टू-वन चर्चा करेंगे CM मोहन यादव 

17 और 18 मई को मुख्यमंत्री मोहन यादव मंत्रियों के साथ सीएम हाउस में वन-टू-वन चर्चा करेंगे. इस दौरान मंत्रियों के विभाग के काम, योजनाओं की प्रगति और संगठन के साथ तालमेल को लेकर समीक्षा की जाएगी. पूरी खबर पढ़ें.

09:18 AM

रतलाम के पास राजधानी एक्सप्रेस में लगी भीषण आग

रविवार सुबह मध्य प्रदेश के रतलाम के पास त्रिवेंद्रम-निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में भीषण आग लग गई, जिसकी चपेट में दो कोच आ गए. इस घटना के कारण दिल्ली-मुंबई मार्ग बाधित हो गया है. हालांकि रेलवे कर्मचारियों कोचों में सवार सभी 68 यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया.  पूरी खबर पढ़ें

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