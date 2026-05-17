MP Breaking News LIVE: मंत्रियों से वन-टू-वन चर्चा करेंगे CM, रतलाम के पास ट्रेन में लगी भीषण आग, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Updates: 17 मई को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव सभी मंत्रियों से वन-टू-वन चर्चा करेंगे. इस दौरान मंत्रियों के विभाग के काम, योजनाओं की प्रगति और संगठन के साथ तालमेल को लेकर समीक्षा की जाएगी. वहीं रतलाम जिले के आलोट क्षेत्र में रविवार को दिल्ली जा रही त्रिवेंद्रम-हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आग लगने से हड़कंप मच गया. आग लगने से दो कोच जलकर खाक हो गया. वहीं मध्यप्रदेश की मौसम की बात कि जाए तो, प्रदेश के भीषण गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है. राज्य के 30 ज्यादा जिले लू की चपेट में हैं. वहीं कई शहरों में तापमान 44 डिग्री के पार पहुंच गया है. इसके अलावा मध्य प्रदेश में प्रशासनिक बदलावों से लेकर राजनीतिक घटनाक्रम तक बहुत कुछ हो रहा है. अपराध और मौसम से जुड़ी कई खबरें भी सुर्खियों में हैं. सभी बड़े और छोटे जिलों की ताज़ा खबरों के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें...

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