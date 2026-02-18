MP Breaking News LIVE: भोजशाला मामले में सुनवाई आज, मुंबई दौरे पर रहेंगे सीएम मोहन,पढ़ें 18 फरवरी की खबरें

MP News Today Live Updates: आज 18 फरवरी को एमपी का बजट पेश होगा. इसके अलावा प्रदेश में राजनीति और अपराध से लेकर मौसम तक, कई खबरें सुर्खियों में हैं. अगर आप हर जिले की सभी छोटी-बड़ी खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZeeMPCG के लाइव ब्लॉग पर बने रहें...
MP News Updates: आज वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा मध्य प्रदेश का बजट पेश करेंगे. यह मध्य प्रदेश का पहला "पेपरलेस" बजट होगा. इससे पहले कैबिनेट मीटिंग में बजट को मंजूरी दी जाएगी. इस बीच, मुख्यमंत्री मोहन यादव आज मुंबई के दौरे पर रहेंगे. मुख्यमंत्री सुबह 9:45 बजे विधानसभा पहुंचेंगे. वह सुबह 10 बजे कैबिनेट मीटिंग में शामिल होंगे और 11 बजे असेंबली की कार्यवाही में हिस्सा लेंगे. इसके बाद वे दूसरे इवेंट्स में शामिल होंगे और शाम 4:15 बजे ग्वालियर से मुंबई के लिए निकलेंगे. इसके अलावा मध्य प्रदेश में एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव से लेकर पॉलिटिकल डेवलपमेंट तक कई चीजें सुर्खियों में हैं. क्राइम और मौसम से जुड़ी कई खबरें भी हेडलाइन बन रही हैं. सभी जिलों की छोटी-बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग पर बने रहें...
मादा चीता ‘गामिनी’ ने 3 शावकों को दिया जन्म
कूनो नेशनल पार्क में मादा चीता ‘गामिनी’ ने 3 शावकों को जन्म दिया है. सीएम मोहन यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि, 'चीतों के पुनर्स्थापन का सशक्त केंद्र मध्यप्रदेश अत्यंत हर्ष का विषय है कि प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत दक्षिण अफ्रीका से आई मादा चीता ‘गामिनी’ ने 3 शावकों को जन्म दिया है. श्योपुर जिले में स्थित कूनो नेशनल पार्क में आए चीतों के तीन वर्ष पूर्ण होने के साथ यह 9वां सफल प्रसव है. भारत में चीतों की कुल संख्या बढ़कर अब 38 हो गई है. यह पूरे देश के लिए वन्यजीव संरक्षण, जैव विविधता और पर्यावरण संतुलन की दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धि है'.
राजधानी रायपुर से बड़ी खबर
रायपुर में फिर आया डिजिटल अरेस्ट का मामला. आरटीओ एजेंट को किया गया डिजिटल अरेस्ट. डिजिटल अरेस्ट कर 17, लाख 15 हजार की ठगी. आरोपियों ने खुद को मुंबई एटीएस से होना बताकर किया डिजिटल अरेस्ट. आरटीओ एजेंट के साथ पूरे परिवार को 24 घंटे तक रखा डिजिटल अरेस्ट. आरटीओ एजेंट शरद कुमार तिवारी की शिकायत पर अज्ञात आरोपियों पर एफआईआर दर्ज. टिकरापारा थाना क्षेत्र का मामला.
होली के दिन भी बिकेगी शराब
छत्तीसगढ़ में होली के दिन भी बिकेगी शराब. होलिका दहन के दूसरे दिन भी प्रदेशभर की शासकीय शराब दुकाने रहेंगी खुली. नई आबकारी नीति के तहत अब होली के दिन भी बंद नहीं रहेगी दुकान. नई नीति में पहले निर्धारित 7 ड्राई डे में से 3 दिन समाप्त किए गए. होली, मोहर्रम, महात्मा गांधी निर्वाण दिवस शामिल. पहले होली के दिन छत्तीसगढ़ में बंद रहती थी शराब दुकाने. पुलिस के सामने बड़ी चुनौती. हुड़दंगियों पर अंकुश लगाने देना होगा ज्यादा ध्यान.
मुख्यमंत्री मोहन यादव के आज के कार्यक्रम
मुंबई दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव. सीएम सुबह 9:45 मिनट पर पहुंचेंगे विधानसभा. सुबह 10 बजे कैबिनेट की बैठक में होंगे शामिल. सुबह 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही में होंगे शामिल. दोपहर 12:50 पर कुशाभाऊ ठाकरे हाल पहुंचेंगे मुख्यमंत्री. 'कर्म योगी बने' शीर्ष समिति के द्वितीय संगोष्ठी में होंगे शामिल. दोपहर 2:30 पर भोपाल से ग्वालियर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव. ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा के ग्राम कुलैथा पहुंचेंगे मुख्यमंत्री. किसान मेले में मुख्यमंत्री होंगे शामिल जनसभा को करेंगे संबोधित. करीब 90 करोड रुपए के विकासकार्यों की देंगे सौगात. शाम 4:15 पर ग्वालियर से मुंबई के लिए होंगे रवाना.
जबलपुर- भोजशाला मामले में सुनवाई आज
धार भोजशाला के मामले में सुनवाई हाई कोर्ट में आज. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और विनय सर्राफ करेंगे सुनवाई. याचिकाकर्ता आशीष गोयल ने लगाई है याचिका. 60वें नंबर कोर्ट में होगी सुनवाई.
