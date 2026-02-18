MP Breaking News LIVE: भोजशाला मामले में सुनवाई आज, मुंबई दौरे पर रहेंगे सीएम मोहन,पढ़ें 18 फरवरी की खबरें

MP News Updates: आज वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा मध्य प्रदेश का बजट पेश करेंगे. यह मध्य प्रदेश का पहला "पेपरलेस" बजट होगा. इससे पहले कैबिनेट मीटिंग में बजट को मंजूरी दी जाएगी. इस बीच, मुख्यमंत्री मोहन यादव आज मुंबई के दौरे पर रहेंगे. मुख्यमंत्री सुबह 9:45 बजे विधानसभा पहुंचेंगे. वह सुबह 10 बजे कैबिनेट मीटिंग में शामिल होंगे और 11 बजे असेंबली की कार्यवाही में हिस्सा लेंगे. इसके बाद वे दूसरे इवेंट्स में शामिल होंगे और शाम 4:15 बजे ग्वालियर से मुंबई के लिए निकलेंगे. इसके अलावा मध्य प्रदेश में एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव से लेकर पॉलिटिकल डेवलपमेंट तक कई चीजें सुर्खियों में हैं. क्राइम और मौसम से जुड़ी कई खबरें भी हेडलाइन बन रही हैं. सभी जिलों की छोटी-बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग पर बने रहें...

