/MP Breaking News LIVE: दो अहम बैठकों में शामिल होंगे CM मोहन यादव, रायपुर में एक ही परिवार के 5 लोगों के मिले शव, पढ़ें बड़ी खबरें

राज्य चुनें
छत्तीसगढ़ का मौसम
छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात है. बिलासपुर में नेशनल हाईवे 47 पर भारी बारिश के कारण जलभराव हो गया है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. मौसम विभाग ने राज्य में तीन दिन तक बारिश का अलर्ट जारी किया है. प्रशासन ने सभी स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी है. साथ ही कई ट्रेनें कैंसिल हो कर दी गई है. पूरी खबर पढ़ें.
मध्य प्रदेश में सरकारी अधिकारियों के विदेश दौरे पर लगी रोक
सरकार ने सरकारी खर्च कम करने और वित्तीय अनुशासन को मजबूत करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. नई गाइडलाइंस के तहत, अब सभी सरकारी हवाई यात्राएं सिर्फ इकॉनमी क्लास में ही की जाएंगी. इसके अलावा, अगले दो सालों तक होटलों में कोई वर्कशॉप, ट्रेनिंग प्रोग्राम या सेमिनार आयोजित नहीं किए जाएंगे. सरकार का मकसद फिज़ूलखर्ची रोकना और सरकारी फंड का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करना है. सरकारी बैठकों, ट्रेनिंग प्रोग्राम और दूसरे आयोजनों में होने वाले फिज़ूल खर्च को रोकने के लिए सख़्त कदम भी उठाए जाएंगे. विभागों को मितव्ययिता बरतने और वित्तीय अनुशासन का पालन करने का निर्देश दिया गया है.
MP-CG के पेंशनर्स के लिए खुशखबरी
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पेंशनभोगियों के लिए अच्छी खबर है. अब किसी भी राज्य को महंगाई राहत (DR) बढ़ाने के लिए दूसरे राज्य की मंजूरी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा. दोनों सरकारों ने आपसी सहमति से इस शर्त को खत्म करने का फैसला किया है. इस फैसले से मध्य प्रदेश के लगभग 4 लाख पेंशनभोगियों को सीधा फैयदा होगा. राज्य सरकार अब महंगाई राहत बढ़ाने का फैसला स्वतंत्र रूप से ले सकेगी. नतीजतन, पेंशनभोगियों को पहले की तुलना में जल्दी महंगाई राहत का लाभ मिल सकेगा
गुना में तस्करों की कार ने पति पत्नी को रौंदा
गुना में डोडा चूरा तस्करों की भागती कार ने ऐसा तांडव मचाया कि एक परिवार उजड़ गया. केंद्रीय नारकोटिक्स टीम से बचने की कोशिश में तस्करों की तेज रफ्तार कार ने दो बाइकों को रौंद दिया. हादसे में पति-पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका मासूम बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। आरोपी कार छोड़कर फरार हो गए। पुलिस उनकी तलाश में जुटी है.
मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बड़ा अपडेट
प्राथमिक शिक्षक और प्राथमिक विशेष शिक्षक पदों के लिए दस्तावेज सत्यापन (वेरिफिकेशन) प्रक्रिया शुरू. रिजल्ट जारी होने के बाद DPI ने वेरिफिकेशन का फैसला लिया. आज से शुरू हुई प्रक्रिया अगले 3 दिनों तक चलेगी. दस्तावेजों की जांच पूरी होने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ेगी.
मध्य प्रदेश का मौसम
मौसम विभाग ने शनिवार को राज्य के 44 ज़िलों में बारिश का अनुमान लगाया है, जिनमें भोपाल और इंदौर भी शामिल हैं. डिंडोरी और उमरिया के लिए खास तौर पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. भोपाल मौसम केंद्र के अनुसार, 19 जुलाई से एक 'वेस्टर्न डिस्टर्बेस' (पश्चिमी विक्षोभ) सक्रिय हो रहा है; इसके असर से पूरे राज्य में लगातार भारी बारिश होने की संभावना है पूरी खबर पढ़ें.
रायपुर में एक ही परिवार के 5 लोगों की मिली लाश
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के संजय नगर इलाके में मदनी चौक के पास एक घर में शुक्रवार देर रात पांच लोगों के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.
MP News Updates: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शनिवार को दो अहम कार्यक्रमों में शामिल होंगे. तय कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री दोपहर 12:00 बजे मुख्यमंत्री आवास में चर्चा कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे. इसके बाद, शाम 5:00 बजे मुख्यमंत्री गुरु पूर्णिमा उत्सव की तैयारियों और आयोजन से जुड़ी समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे. इस बैठक में वे अधिकारियों के साथ उत्सव की तैयारियों, व्यवस्थाओं और अन्य पहलुओं पर चर्चा करेंगे. मुख्यमंत्री के ये दोनों कार्यक्रम प्रशासनिक और सांस्कृतिक नजरिए से अहम माने जा रहे हैं. मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने शनिवार को भोपाल, इंदौर समेत प्रदेश के 44 जिलों में बारिश की संभावना जताई है. इनमें डिंडौरी और उमरिया में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा मध्य प्रदेश में प्रशासनिक बदलावों से लेकर राजनीतिक घटनाक्रम तक बहुत कुछ हो रहा है. अपराध और मौसम से जुड़ी कई खबरें भी सुर्खियों में हैं. सभी बड़े और छोटे जिलों की ताज़ा खबरों के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें...