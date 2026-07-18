/MP Breaking News LIVE: दो अहम बैठकों में शामिल होंगे CM मोहन यादव, रायपुर में एक ही परिवार के 5 लोगों के मिले शव, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Updates: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शनिवार को दो अहम कार्यक्रमों में शामिल होंगे. तय कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री दोपहर 12:00 बजे मुख्यमंत्री आवास में चर्चा कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे. इसके बाद, शाम 5:00 बजे मुख्यमंत्री गुरु पूर्णिमा उत्सव की तैयारियों और आयोजन से जुड़ी समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे. इस बैठक में वे अधिकारियों के साथ उत्सव की तैयारियों, व्यवस्थाओं और अन्य पहलुओं पर चर्चा करेंगे. मुख्यमंत्री के ये दोनों कार्यक्रम प्रशासनिक और सांस्कृतिक नजरिए से अहम माने जा रहे हैं. मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने शनिवार को भोपाल, इंदौर समेत प्रदेश के 44 जिलों में बारिश की संभावना जताई है. इनमें डिंडौरी और उमरिया में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा मध्य प्रदेश में प्रशासनिक बदलावों से लेकर राजनीतिक घटनाक्रम तक बहुत कुछ हो रहा है. अपराध और मौसम से जुड़ी कई खबरें भी सुर्खियों में हैं. सभी बड़े और छोटे जिलों की ताज़ा खबरों के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें...