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MP Breaking News LIVE: दो अहम बैठकों में शामिल होंगे CM मोहन यादव, रायपुर में एक ही परिवार के 5 लोगों के मिले शव, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: 18 जुलाई शनिवार को मध्य प्रदेश में राजनीति से लेकर मौसम तक कई खबरें सुर्खियों में हैं. अगर आप हर छोटे-बड़े जिले की सभी खबरें एक साथ जानना चाहते हैं, तो Zee MPCG लाइव ब्लॉग के साथ जुड़े रहिए...

Written ByPooja
Published: Jul 18, 2026, 08:50 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 09:06 AM IST
MP Breaking News LIVE: दो अहम बैठकों में शामिल होंगे CM मोहन यादव, रायपुर में एक ही परिवार के 5 लोगों के मिले शव, पढ़ें बड़ी खबरें
18 July 2026 09:02 AM (IST)

छत्तीसगढ़ का मौसम

छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात है. बिलासपुर में नेशनल हाईवे 47 पर भारी बारिश के कारण जलभराव हो गया है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं.  मौसम विभाग ने राज्य में तीन दिन तक बारिश का अलर्ट जारी किया है. प्रशासन ने सभी स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी है. साथ ही कई ट्रेनें कैंसिल हो कर दी गई है. पूरी खबर पढ़ें.

18 July 2026 09:00 AM (IST)

मध्य प्रदेश में सरकारी अधिकारियों के विदेश दौरे पर लगी रोक

सरकार ने सरकारी खर्च कम करने और वित्तीय अनुशासन को मजबूत करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. नई गाइडलाइंस के तहत, अब सभी सरकारी हवाई यात्राएं सिर्फ इकॉनमी क्लास में ही की जाएंगी. इसके अलावा, अगले दो सालों तक होटलों में कोई वर्कशॉप, ट्रेनिंग प्रोग्राम या सेमिनार आयोजित नहीं किए जाएंगे. सरकार का मकसद फिज़ूलखर्ची रोकना और सरकारी फंड का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करना है. सरकारी बैठकों, ट्रेनिंग प्रोग्राम और दूसरे आयोजनों में होने वाले फिज़ूल खर्च को रोकने के लिए सख़्त कदम भी उठाए जाएंगे. विभागों को मितव्ययिता बरतने और वित्तीय अनुशासन का पालन करने का निर्देश दिया गया है.

18 July 2026 08:58 AM (IST)

MP-CG के पेंशनर्स के लिए खुशखबरी

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पेंशनभोगियों के लिए अच्छी खबर है. अब किसी भी राज्य को महंगाई राहत (DR) बढ़ाने के लिए दूसरे राज्य की मंजूरी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा. दोनों सरकारों ने आपसी सहमति से इस शर्त को खत्म करने का फैसला किया है. इस फैसले से मध्य प्रदेश के लगभग 4 लाख पेंशनभोगियों को सीधा फैयदा होगा. राज्य सरकार अब महंगाई राहत बढ़ाने का फैसला स्वतंत्र रूप से ले सकेगी. नतीजतन, पेंशनभोगियों को पहले की तुलना में जल्दी महंगाई राहत का लाभ मिल सकेगा

18 July 2026 08:57 AM (IST)

गुना में तस्करों की कार ने पति पत्नी को रौंदा
गुना में डोडा चूरा तस्करों की भागती कार ने ऐसा तांडव मचाया कि एक परिवार उजड़ गया. केंद्रीय नारकोटिक्स टीम से बचने की कोशिश में तस्करों की तेज रफ्तार कार ने दो बाइकों को रौंद दिया. हादसे में पति-पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका मासूम बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। आरोपी कार छोड़कर फरार हो गए। पुलिस उनकी तलाश में जुटी है.

 

18 July 2026 08:56 AM (IST)

मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बड़ा अपडेट

प्राथमिक शिक्षक और प्राथमिक विशेष शिक्षक पदों के लिए दस्तावेज सत्यापन (वेरिफिकेशन) प्रक्रिया शुरू. रिजल्ट जारी होने के बाद DPI ने वेरिफिकेशन का फैसला लिया. आज से शुरू हुई प्रक्रिया अगले 3 दिनों तक चलेगी. दस्तावेजों की जांच पूरी होने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ेगी.

18 July 2026 08:54 AM (IST)

मध्य प्रदेश का मौसम

मौसम विभाग ने शनिवार को राज्य के 44 ज़िलों में बारिश का अनुमान लगाया है, जिनमें भोपाल और इंदौर भी शामिल हैं. डिंडोरी और उमरिया के लिए खास तौर पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. भोपाल मौसम केंद्र के अनुसार, 19 जुलाई से एक 'वेस्टर्न डिस्टर्बेस' (पश्चिमी विक्षोभ) सक्रिय हो रहा है; इसके असर से पूरे राज्य में लगातार भारी बारिश होने की संभावना है पूरी खबर पढ़ें.

18 July 2026 08:51 AM (IST)

रायपुर में एक ही परिवार के 5 लोगों की मिली लाश

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के संजय नगर इलाके में मदनी चौक के पास एक घर में शुक्रवार देर रात पांच लोगों के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.

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Pooja

Pooja

पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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