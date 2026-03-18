MP Breaking News LIVE: एमपी सरकार शुरू करेगी जल महोत्सव, हरदा दौरे पर रहेंगे सीएम मोहन, पढ़ें 18 मार्च की खबरें

MP News Updates: 18 मार्च को मध्यप्रदेश में काफी हलचल है. राज्य में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने वाला है. अगले चार दिनों के लिए आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. उधर, CM मोहन यादव आज हरदा के दौरे पर हैं, जहां वे कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे. वहीं मध्य प्रदेश सरकार 'जल महोत्सव' शुरू करने जा रही है. जल महोत्सव के संबंध में केंद्र सरकार के साथ एक MoU पर हस्ताक्षर किए गए हैं. यह उत्सव 8 मार्च से 22 मार्च तक राज्य के हर गांव में मनाया जाएगा.इसके अलावा अगर आप मध्य प्रदेश की सभी खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ताज़ा अपडेट्स के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.

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