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MP Breaking News LIVE: एमपी सरकार शुरू करेगी जल महोत्सव, हरदा दौरे पर रहेंगे सीएम मोहन, पढ़ें 18 मार्च की खबरें

MP News Today Live Updates: मध्यप्रदेश के लिए आज का दिन खास रहने वाला है. CM मोहन यादव हरदा के दौरे पर रहेंगे, जहां वे स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे. राज्य के कई जिलों के लिए बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है. इसके अलावा मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE MP-CG लाइव ब्लॉग.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Mar 18, 2026, 09:08 AM IST
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MP Breaking News LIVE: एमपी सरकार शुरू करेगी जल महोत्सव, हरदा दौरे पर रहेंगे सीएम मोहन, पढ़ें 18 मार्च की खबरें
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MP News Updates: 18 मार्च को मध्यप्रदेश में काफी हलचल है. राज्य में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने वाला है. अगले चार दिनों के लिए आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. उधर, CM मोहन यादव आज हरदा के दौरे पर हैं, जहां वे कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे. वहीं मध्य प्रदेश सरकार 'जल महोत्सव' शुरू करने जा रही है. जल महोत्सव के संबंध में केंद्र सरकार के साथ एक MoU पर हस्ताक्षर किए गए हैं. यह उत्सव 8 मार्च से 22 मार्च तक राज्य के हर गांव में मनाया जाएगा.इसके अलावा अगर आप मध्य प्रदेश की सभी खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ताज़ा अपडेट्स के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.

 

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18 March 2026
09:05 AM

इंदौर में लगी भीषण आग
तिलक नगर थाना क्षेत्र के छोटा राजवाड़ा के पास प्रीति नगर में लगी भीषण आग. मकान मालिक मनोज पुगलिया सहित पांच लोगों की हुई मौत. कार में आग लगने से हुआ बड़ा हादसा. कार में लगी आग देखते ही देखते पूरे घर जलकर हुआ खाक. पुलिस कमिश्नर देर रात से मौके पर है मौजूद.

 

08:47 AM

एमपी सरकार शुरू करेगी जल महोत्सव
जल है तो कल है के नारे के साथ एमपी सरकार शुरू करेगी जल महोत्सव
जल महोत्सव को लेकर केंद्र से MOU हुआ है
8 से 22 मार्च तक गांव गांव में ये मनाया जाएगा जल महोत्सव
जल सवर्धन के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा
19 मार्च जल गंगा सम्भावर्धन अभियान चलाया जाएगा

08:47 AM

एमपी में बारिश का अलर्ट
प्रदेश में बदलेगा मौसम का मिजाज
4 दिन तक आंधी-बारिश का अलर्ट
वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर, प्रदेश के कई जिलों में बारिश की चेतावनी
गर्मी से राहत के आसार, 19 से 21 मार्च तक बारिश का अनुमान
ग्वालियर समेत 13 जिलों में अलर्ट
तेज हवा और गरज-चमक के आसार
एमपी में एक्टिव हुआ स्ट्रॉन्ग सिस्टम

 

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