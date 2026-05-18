MP Breaking News LIVE: मंत्रियों से संवाद करेंगे CM मोहन यादव, MP में भीषण गर्मी का कहर, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: 18 मई सोमवार को मध्य प्रदेश में राजनीति से लेकर मौसम तक कई खबरें सुर्खियों में हैं. अगर आप हर छोटे-बड़े जिले की सभी खबरें एक साथ जानना चाहते हैं, तो Zee MPCG लाइव ब्लॉग के साथ जुड़े रहिए...
Trending Photos
MP News Updates: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव 18 मई को मंत्रियों के साथ आमने-सामने चर्चा करेंगे. इस दौरान मंत्रियों के संबंधित विभागों के कामकाज, विभिन्न योजनाओं की प्रगति और संगठन के साथ उनके तालमेल की समीक्षा की जाएगी. वहीं मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर बढ़ता जा रहा है. राज्ये के आधे से ज्यादा हिस्सा इस समय लू की चपेट में है. तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है. इसके अलावा मध्य प्रदेश में प्रशासनिक बदलावों से लेकर राजनीतिक घटनाक्रम तक बहुत कुछ हो रहा है. अपराध और मौसम से जुड़ी कई खबरें भी सुर्खियों में हैं. सभी बड़े और छोटे जिलों की ताज़ा खबरों के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें...
पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या, मैहर जिले के रामनगर थाने में पदस्थ था पुलिसकर्मी
रीवा में पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है. दोस्त ने ही पार्टी के बहाने घर बुलाया फिर कनपटी में मारी गोली. आरोपी मौके से फरार हो गया है. घटना देर रात करीब 2 बजे की बताई जा रही है. मृतक पुलिसकर्मी राकेश कुमार पटेल मैहर जिले के रामनगर थाना में था पदस्थ.
महाकाल भस्म आरती बुकिंग के नाम पर ऑनलाइन ठगी
उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को निशाना बनाकर ऑनलाइन ठगी करने वाले सक्रिय हो गए हैं। ताजा मामला महाकाल थाना क्षेत्र का है, जहां गुजरात के वडोदरा से दर्शन करने आई दो महिलाओं से भस्म आरती बुकिंग और नंदी हाल में बैठाने के नाम पर 42 हजार रुपये की धोखाधड़ी कर ली गई.
20 मई को हरदा जिले के सभी मेडिकल स्टोर्स रहेंगे बंद
राष्ट्रीय केमिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रव्यापी बन्द के समर्थन में हरदा जिले के सभी 200 मेडिकल स्टोर्स बन्द रहेंगे. जिससे जिले में मेडिकल सुविधाए अस्तव्यस्त हो जाएगी और लगभग 3 करोड़ का कारोबार प्रभावित होगा दरअसल राष्ट्रीय केमिस्ट एसोसिएशन ने अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर 20 मई को राष्ट्रव्यापी बंद का आह्वान किया है जिसका हरदा केमिस्ट एसोसिएशन ने समर्थन करते हुए प्रेसवार्ता में बताया कि विगत वर्षों में सरकार ने JSR 817 और JSR 220 नामक 2 नोटिफिकेशन जारी किया था, जिससे ऑनलाइन दवा का बाजार अनियंत्रित रूप से चल रहा है.
भोजशाला में पूजा जारी, शहर में पुलिस बल तैनात
धार की ऐतिहासिक भोजशाला में फैसले के बाद लगातार तीसरे दिन भी दर्शन और पूजन का दौर जारी है. श्रद्धालु भोजशाला पहुंच रहे हैं, वहीं सुरक्षा के मद्देनजर पूरे क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. इस बीच कल केंद्रीय मंत्री द्वारा लगाया गया भगवा ध्वज एएसआई ने हटा दिया, जिसके बाद एक बार फिर भोजशाला का मुद्दा चर्चा में आ गया. वहीं भोजशाला पहुंची एक महिला श्रद्धालु पूजा के दौरान भावुक हो गई और उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े. महिला ने कहा कि वर्षों से मन में डर था, लेकिन अब हिम्मत करके मां वाग्देवी के दरबार में पहुंची है.
महाकाल मंदिर में दर्शन व्यवस्था को लेकर पुलिस का बड़ा प्लान
महाकालेश्वर मंदिर में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को लेकर प्रशासन अब पूरी तरह एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। इसी कड़ी में पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने महाकाल मंदिर परिसर में मंदिर पुलिस एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित कर व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की.
खजराना इलाके में टेंट हाउस के गोदाम में लगी भीषण आग
इंदौर के खजराना इलाके में टेंट हाउस के गोदाम में लगी भीषण आग गई. जिससे गोदाम में रखा सजावटी और टेंट का सामान जलकर खाक हो गया. आग लगते ही इलाके में मचा हड़कंप. धुएं के गुबार से लोगों में दहशत का माहौल बन गया. सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की टीमें पहुंचीं गई है.
मध्य प्रदेश इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है. प्रदेश के कई शहर में तापमान 42 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है. जबकि 11 जिलों में यह 43 डिग्री तक पहुंचा और चार जिलों में पारा 44 डिग्री के पार चला गया. अगले चार दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री की और बढ़ोतरी होने की संभावना है. पूरी खबर पढ़ें.
आज 11 मंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे सीएम
CM मोहन यादव ने 17 मई को सभी मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा की. इसके अलावा उन्होंने मंत्रियों से उनके संबंधित विभागों की उपलब्धियों और जिलों में किए गए कार्यों से लेकर उनके चुनावी वादों की जमीनी हकीकत तक के बारे में जानकारी मांगी. 17 मई को केवल 20 मंत्रियों के साथ चर्चा हुई, जबकि 18 मई को सीएम 11 मंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे.