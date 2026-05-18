MP Breaking News LIVE: मंत्रियों से संवाद करेंगे CM मोहन यादव, MP में भीषण गर्मी का कहर, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Updates: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव 18 मई को मंत्रियों के साथ आमने-सामने चर्चा करेंगे. इस दौरान मंत्रियों के संबंधित विभागों के कामकाज, विभिन्न योजनाओं की प्रगति और संगठन के साथ उनके तालमेल की समीक्षा की जाएगी. वहीं मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर बढ़ता जा रहा है. राज्ये के आधे से ज्यादा हिस्सा इस समय लू की चपेट में है. तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है. इसके अलावा मध्य प्रदेश में प्रशासनिक बदलावों से लेकर राजनीतिक घटनाक्रम तक बहुत कुछ हो रहा है. अपराध और मौसम से जुड़ी कई खबरें भी सुर्खियों में हैं. सभी बड़े और छोटे जिलों की ताज़ा खबरों के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें...

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