MP Breaking News LIVE: BJP विधायक दल की बैठक आज, विधानसभा बजट सत्र का चौथा दिन, पढ़ें 19 फरवरी की खबरें

MP News Updates: एमपी विधानसभा के बजट सत्र का आज चौथा दिन है. वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा 2026-27 की आबकारी नीति पर सदन में वक्तव्य देंगे और राज्यपाल के अभिभाषण पर भी चर्चा होगी. उधर, बीजेपी विधायक दल की आज मीटिंग है. यह शाम 7 बजे से मुख्यमंत्री हाउस में होगी. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और कई MLA मौजूद रहेंगे. इसके अलावा, मध्य प्रदेश में प्रशासनिक बदलाव से लेकर पॉलिटिकल डेवलपमेंट तक कई मुद्दे हेडलाइन बन रहे हैं. क्राइम और मौसम से जुड़ी कई खबरें भी चर्चा में हैं. सभी जिलों की छोटी-बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग पर बने रहें...

Add Zee News as a Preferred Source