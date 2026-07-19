/MP Breaking News LIVE: भोपाल के जगदीशपुर में होगी मोहन कैबिनेट की बैठक, UCC समेत 9 विधेयकों पर लगेगी मुहर, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Updates: मध्य प्रदेश सरकार की आठवीं डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक भोपाल के जगदीशपुर में होगी, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करेंगे. इस बैठक में राज्य सरकार कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दे सकती है, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) से जुड़ा संभावित प्रस्ताव भी शामिल है. इस डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक के जरिए सरकार ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आदिवासी महत्व वाली जगहों से सुशासन और विकास का संदेश देने की परंपरा को आगे बढ़ा रही है.मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने 19 जुलाई के लिए छतरपुर और पन्ना जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश होने की संभावना जताई है. वहीं जबलपुर और ग्वालियर समेत 34 जिलों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है. इसके अलावा मध्य प्रदेश में प्रशासनिक बदलावों से लेकर राजनीतिक घटनाक्रम तक बहुत कुछ हो रहा है. अपराध और मौसम से जुड़ी कई खबरें भी सुर्खियों में हैं. सभी बड़े और छोटे जिलों की ताज़ा खबरों के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें...