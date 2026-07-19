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MP Breaking News LIVE: भोपाल के जगदीशपुर में होगी मोहन कैबिनेट की बैठक, UCC समेत 9 विधेयकों पर लगेगी मुहर, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: 19 जुलाई रविवार को मध्य प्रदेश में राजनीति से लेकर मौसम तक कई खबरें सुर्खियों में हैं. अगर आप हर छोटे-बड़े जिले की सभी खबरें एक साथ जानना चाहते हैं, तो Zee MPCG लाइव ब्लॉग के साथ जुड़े रहिए...

Written ByPooja
Published: Jul 19, 2026, 08:17 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 08:24 AM IST
MP Breaking News LIVE: भोपाल के जगदीशपुर में होगी मोहन कैबिनेट की बैठक, UCC समेत 9 विधेयकों पर लगेगी मुहर, पढ़ें बड़ी खबरें
19 July 2026 08:22 AM (IST)

मध्य प्रदेश के किसानों को आज मिलेगी बड़ी सौगात

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यादव 10.54 लाख किसानों के खातों में 1460.25 करोड़ की राशि अंतरित करेंगे. जगदीशपुर में होने वाली कैबिनेट में किसानों को की जाएगी राशि अंतरित. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अब तक 30,942.34 करोड़ रूपये का भुगतान प्रभावित कृषकों को किया गया.

19 July 2026 08:18 AM (IST)

कैबिनेट बैठक के लिए  ई-बस से पहुंचेंगे मुख्यमंत्री और सभी मंत्री 

कैबिनेट बैठक के लिए मुख्यमंत्री और सभी मंत्री भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन हॉल से एक साथ ई-बस से रवाना होंगे. पूरी कैबिनेट एक ही ई-बस में बैठकर जगदीशपुर जाएगी. सरकार के इस कदम को पर्यावरण संरक्षण और सामूहिक यात्रा को बढ़ावा देने वाले संदेश के तौर पर भी देखा जा रहा है. सूत्रों के मुताबिक, कैबिनेट मीटिंग का सबसे अहम एजेंडा यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) के ड्राफ्ट पर चर्चा करना होगा. चर्चा के बाद, इस प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद की मंजूरी मिल सकती है. इसके अलावा, कैबिनेट से राज्य से जुड़े कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंज़ूरी मिलने की उम्मीद है. यह मीटिंग राज्य सरकार की डेस्टिनेशन कैबिनेट सीरीज का हिस्सा है, जिसके तहत मंत्रिपरिषद की बैठकें ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व वाली जगहों पर आयोजित की जा रही हैं. जगदीशपुर में होने वाली बैठक को भी इसी पहल का हिस्सा माना जा रहा है.

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Pooja

पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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