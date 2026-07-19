/MP Breaking News LIVE: भोपाल के जगदीशपुर में होगी मोहन कैबिनेट की बैठक, UCC समेत 9 विधेयकों पर लगेगी मुहर, पढ़ें बड़ी खबरें

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मध्य प्रदेश के किसानों को आज मिलेगी बड़ी सौगात
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यादव 10.54 लाख किसानों के खातों में 1460.25 करोड़ की राशि अंतरित करेंगे. जगदीशपुर में होने वाली कैबिनेट में किसानों को की जाएगी राशि अंतरित. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अब तक 30,942.34 करोड़ रूपये का भुगतान प्रभावित कृषकों को किया गया.
कैबिनेट बैठक के लिए ई-बस से पहुंचेंगे मुख्यमंत्री और सभी मंत्री
कैबिनेट बैठक के लिए मुख्यमंत्री और सभी मंत्री भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन हॉल से एक साथ ई-बस से रवाना होंगे. पूरी कैबिनेट एक ही ई-बस में बैठकर जगदीशपुर जाएगी. सरकार के इस कदम को पर्यावरण संरक्षण और सामूहिक यात्रा को बढ़ावा देने वाले संदेश के तौर पर भी देखा जा रहा है. सूत्रों के मुताबिक, कैबिनेट मीटिंग का सबसे अहम एजेंडा यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) के ड्राफ्ट पर चर्चा करना होगा. चर्चा के बाद, इस प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद की मंजूरी मिल सकती है. इसके अलावा, कैबिनेट से राज्य से जुड़े कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंज़ूरी मिलने की उम्मीद है. यह मीटिंग राज्य सरकार की डेस्टिनेशन कैबिनेट सीरीज का हिस्सा है, जिसके तहत मंत्रिपरिषद की बैठकें ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व वाली जगहों पर आयोजित की जा रही हैं. जगदीशपुर में होने वाली बैठक को भी इसी पहल का हिस्सा माना जा रहा है.
MP News Updates: मध्य प्रदेश सरकार की आठवीं डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक भोपाल के जगदीशपुर में होगी, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करेंगे. इस बैठक में राज्य सरकार कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दे सकती है, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) से जुड़ा संभावित प्रस्ताव भी शामिल है. इस डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक के जरिए सरकार ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आदिवासी महत्व वाली जगहों से सुशासन और विकास का संदेश देने की परंपरा को आगे बढ़ा रही है.मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने 19 जुलाई के लिए छतरपुर और पन्ना जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश होने की संभावना जताई है. वहीं जबलपुर और ग्वालियर समेत 34 जिलों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है. इसके अलावा मध्य प्रदेश में प्रशासनिक बदलावों से लेकर राजनीतिक घटनाक्रम तक बहुत कुछ हो रहा है. अपराध और मौसम से जुड़ी कई खबरें भी सुर्खियों में हैं. सभी बड़े और छोटे जिलों की ताज़ा खबरों के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें...