Madhya Pradesh - MP

MP Breaking News LIVE: बड़वानी में कृषि कैबिनेट की बैठक, होली के साथ गर्मी की आहट, पढ़ें अपडेट्स

MP News Today Live Updates: आज का दिन मध्य प्रदेश के लिए कई खास इवेंट्स से भरा रहेगा. बड़वानी जिले में कृषि कैबिनेट की बैठक होगी. इसके अलावा मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE MP-CG लाइव ब्लॉग.

Last Updated: Mar 02, 2026, 09:07 AM IST
MP Breaking News LIVE: बड़वानी में कृषि कैबिनेट की बैठक, होली के साथ गर्मी की आहट, पढ़ें अपडेट्स
MP News Updates: मध्य प्रदेश में आज 2 मार्च को काफी हलचल है. मध्य प्रदेश सरकार की एग्रीकल्चर कैबिनेट की मीटिंग आज बड़वानी जिले के नागलवाड़ी में होगी. मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव अपने मंत्रीमंडल के साथ इसमें शामिल होंगे. उधर, भोपाल में 29 शराब की दुकानों की नीलामी होगी. इस बीच होली के करीब आने के साथ ही गर्मी भी पड़ने लगी है. इंदौर डिवीज़न में टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. इसके अलावा अगर आप मध्य प्रदेश में हो रही सभी हलचलों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ताज़ा खबरें पढ़ने के लिए ZEE MP-CG लाइव ब्लॉग पर बने रहें. यहां आपको भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर जैसे बड़े शहरों की खबरें और सभी ज़रूरी अपडेट मिलेंगे.

 

02 March 2026
09:06 AM

भोपाल में शराब दुकान की नीलामी
29 शराब दुकानों की नीलामी 2 मार्च को होगी. इसकी रिजर्व प्राइस करीब 520 करोड़. सभी 87 शराब ठेकों की रिजर्व प्राइस 1432 करोड़ रुपए. प्रदेश में राज्य सरकार ने नई आबकारी नीति लागू की. नई व्यवस्था में शराब दुकानों को छोटे-छोटे समूहों में बांटा. भोपाल की 87 दुकानों को 20 ग्रुप में बांटा, जिनके आवंटन की प्रक्रिया ई-टेंडर के जरिए होगी. इनमें से 7 ग्रुप की 29 दुकानों के लिए पहले फेज में टेंडर की प्रोसेस हुई शुरू. 2 मार्च को सुबह 10.30 से दोपहर 2 बजे तक टेंडर सबमिट होंगे. इसी दिन शाम 6 बजे से डिस्ट्रिक कमेटी की मौजूदगी में टेंडर खोलने की होगी कार्रवाई.

09:03 AM

छत्तीसगढ़ में होलिका दहन आज
छत्तीसगढ़ में होलिका दहन आज. रायपुर में 100 से अधिक जगहों पर जलेगी होलिका. होलिका दहन को लेकर शहर के चौक चौराहों पर की गई विशेष तैयारियां. आज देर शाम से होलिका दहन हो जाएगा शुरू.

 

08:38 AM

एमपी में गर्मी की दस्तक
होली के साथ गर्मी की आहट
मार्च आते ही तेज धूप से गर्मी का एहसास
इंदौर संभाग में पारा 35 डिग्री सेल्सियस हुआ दर्ज
भोपाल , इंदौर , ग्वालियर और जबलपुर में मौसम का मिजाज रहा गर्म
4 मार्च तक बन रहा नया सिस्टम
रंग पंचमी तक प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना
मार्च के महीने में दिन में गर्मी रात में ठंड और बारिश का रहा है ट्रेंड

08:37 AM

कृषि कैबिनेट की बैठक आज
बड़वानी जिले के नागलवाड़ी में आज मध्यप्रदेश सरकार की कृषि कैबिनेट बैठक आयोजित होगी. इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अपने मंत्रीमंडल के साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे. प्रशासन ने मुख्यमंत्री एवं मंत्रिमंडल के दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं.

 

mp news

