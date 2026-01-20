MP Breaking News LIVE: एमपी में कड़ाके की सर्दी से थोड़ी राहत, पूर्व BJP विधायक के घर चोरी की कोशिश, पढ़ें 20 जनवरी की बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: आज 20 जनवरी दिन मंगलवार है. मध्य प्रदेश में कहां क्या हो रहा है? सभी छोटी-बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहिए जी एमपीसीजी के साथ. यहां आप ताज़ा खबरें एक ही जगह पा सकते हैं.
MP News Updates: 20 जनवरी, 2026 को मध्य प्रदेश में प्रशासनिक बदलावों से लेकर राजनीतिक उथल-पुथल तक हर तरफ हलचल है. अपराध और मौसम से जुड़ी कई खबरें भी सुर्खियों में हैं. इस ब्लॉग के ज़रिए आपको राज्य की सभी बड़ी खबरें, साथ ही भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर जैसे बड़े शहरों और छोटे ज़िलों के लेटेस्ट अपडेट सब कुछ एक ही जगह पर मिलेगा. सिर्फ़ एक क्लिक में सभी खबरें पाने के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.
एमपी में ठंड से थोड़ी राहत
मध्य प्रदेश को कड़ाके की ठंड से थोड़ी राहत मिली है. पिछले दो रातों में न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हुई है. दिन में धूप निकल रही है, लेकिन जनवरी के आखिरी हफ्ते में एक बार फिर कड़ाके की ठंड पड़ने की उम्मीद है. मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी हिमालय के ऊपर सक्रिय मौसम सिस्टम के गुजर जाने के बाद ठंड और बढ़ेगी.
बीजेपी के पूर्व विधायक के घर चोरी का प्रयास
अगर मालवा के सुसनेर में एक पूर्व बीजेपी विधायक के घर में चोरी की कोशिश हुई. चोरों ने देर शाम पूर्व विधायक बद्रीलाल सोनी के खाली घर का ताला तोड़ दिया. घटना के बाद सुसनेर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.