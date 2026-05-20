MP Breaking News LIVE: लखनऊ दौरे पर रहेंगे CM मोहन यादव, 41000 से ज्यादा मेडिकल स्टोर रहेंगे बंद, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Updates: बुधवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक प्रस्तावित है. बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मंजूरी मिल सकती है. ऑनलाइन दवा कारोबार के विरोध में मध्य प्रदेश के 41000 से ज्यादा मेडिकल स्टोर बंद रहेंगे. वहीं मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है. मौसम विभाग ने सीवियर हीटवेव की चेतावनी जारी की है. इसके अलावा मध्य प्रदेश में प्रशासनिक बदलावों से लेकर राजनीतिक घटनाक्रम तक बहुत कुछ हो रहा है. अपराध और मौसम से जुड़ी कई खबरें भी सुर्खियों में हैं. सभी बड़े और छोटे जिलों की ताज़ा खबरों के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें...

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