MP Breaking News LIVE: लखनऊ दौरे पर रहेंगे CM मोहन यादव, 41000 से ज्यादा मेडिकल स्टोर रहेंगे बंद, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: 20 मई बुधवार को मध्य प्रदेश में राजनीति से लेकर मौसम तक कई खबरें सुर्खियों में हैं. अगर आप हर छोटे-बड़े जिले की सभी खबरें एक साथ जानना चाहते हैं, तो Zee MPCG लाइव ब्लॉग के साथ जुड़े रहिए...
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MP News Updates: बुधवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक प्रस्तावित है. बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मंजूरी मिल सकती है. ऑनलाइन दवा कारोबार के विरोध में मध्य प्रदेश के 41000 से ज्यादा मेडिकल स्टोर बंद रहेंगे. वहीं मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है. मौसम विभाग ने सीवियर हीटवेव की चेतावनी जारी की है. इसके अलावा मध्य प्रदेश में प्रशासनिक बदलावों से लेकर राजनीतिक घटनाक्रम तक बहुत कुछ हो रहा है. अपराध और मौसम से जुड़ी कई खबरें भी सुर्खियों में हैं. सभी बड़े और छोटे जिलों की ताज़ा खबरों के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें...
लखनऊ दौरे पर रहेंगे सीएम मोहन यादव
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आज सुबह 10:30 बजे मंत्रालय पहुंचेंगे. 11:00 कैबिनेट बैठक में शामिल होंगे. उसके बाद दोपहर 12:30 बजे से मुलाकातों के लिए समय आरक्षित रहेगा. इसके बाद दोपहर 2:00 बजे सीएम जंबूरी मैदान में ग्राम रोजगार सहायकों का महापर्व एवं राज्य स्तरीय महासम्मेलन में शामिल होंगे. शाम 4:00 बजे भोपाल से लखनऊ के लिए रवाना होंगे, जहां वे लखनऊ में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे. रात 9:25 पर पुनः भोपाल पहुंचेंगे.
लखनऊ दौरे पर रहेंगे सीएम मोहन यादव
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आज सुबह 10:30 बजे मंत्रालय पहुंचेंगे. 11:00 कैबिनेट बैठक में शामिल होंगे. उसके बाद दोपहर 12:30 बजे से मुलाकातों के लिए समय आरक्षित रहेगा. इसके बाद दोपहर 2:00 बजे सीएम जंबूरी मैदान में ग्राम रोजगार सहायकों का महापर्व एवं राज्य स्तरीय महासम्मेलन में शामिल होंगे. शाम 4:00 बजे भोपाल से लखनऊ के लिए रवाना होंगे, जहां वे लखनऊ में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे. रात 9:25 पर पुनः भोपाल पहुंचेंगे.
सीएम की अध्यक्षता में होगी कैबिनेट बैठक
मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक प्रस्तावित है. बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली सकती है. इनमें नई स्थानांतरण नीति 2026 को भी मंजूरी मिलने की उम्मीद है.
सीएम की अध्यक्षता में होगी कैबिनेट बैठक
मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक प्रस्तावित है. बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली सकती है. इनमें नई स्थानांतरण नीति 2026 को भी मंजूरी मिलने की उम्मीद है.